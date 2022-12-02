Splashtop arbeitet mit Soliton zusammen, dem führendem Anbieter von IT-Sicherheit, um die „Soliton SecureDesktop“-Anwendung für Unternehmen und Regierungsbehörden bereitzustellen
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Die führende Remote-Desktop-Lösung von Splashtop ist jetzt in die hochsichere NAOSTM*-basierte Appliance von Soliton integriert, die eine robuste digitale Zertifikatsauthentifizierung für BYOD-Mobilität nutzt
San Jose, Kalifornien — 2. Dezember 2014 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, kündigt eine Partnerschaft mit Soliton an, dem führenden Anbieter von IT-Sicherheit. Die auf Splashtop Enterprise basierende Soliton SecureDesktop-Appliance bietet verbesserte, auf digitalen Zertifikaten basierende Sicherheit und Konformität, die von Unternehmen und Behörden gefordert werden. Kunden können jetzt die erstklassige Splashtop-Remote-Desktop-Lösung mit einer hochsicheren, skalierbaren Appliance genießen.
„In der heutigen BYOD-Welt brauchen Unternehmen eine Lösung, die einen hochsicheren Fernzugriff auf Unternehmensdaten und –anwendungen ermöglicht“, so Nobuo Kamata, Präsident und CEO von Soliton. „Splashtop wird von Millionen von Anwendern für das beste Remote-Desktop-Erlebnis geschätzt, und unsere integrierte Lösung wird sowohl Splashtop-Kunden als auch uns einen nie dagewesenen Wert und verbesserte Sicherheit und Produktivität bieten.“
„Soliton ist bekannt für seine Sicherheitsanwendung mit einer starken führenden Marktposition in Japan“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Durch die Partnerschaft mit Soliton verfügen wir nun über sie hochsichere Fernzugriffs-Appliance-Lösung, Soliton SecureDesktop, für Unternehmen, regulierte Industrien und Behörden.“
Mit Soliton SecureDesktop können Kunden ihren mobilen Mitarbeitern einen sicheren Fernzugriff auf Unternehmensressourcen von jedem Gerät ermöglichen – iOS, Android, Windows und MAC. Unternehmen können den Geschäftskontinuitätsplan (BCP) unterstützen, sodass Mitarbeiter weiterhin sicher von zu Hause aus arbeiten können.
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste produktive, unterstützende und kollaborative Erlebnis seiner Klasse und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Produkte für die Zusammenarbeit wie Splashtop Classroom und Mirroring360 ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 18 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.
Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit, Probleme mit der mobilen VPN-Kompatibilität und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtigen Auszeichnungen „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science sowie „Best of CES“ vom LAPTOP Magazine erhalten und ist Finalist von Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und zusätzliche Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com
Über Soliton
Soliton Systems K.K. (JP3436300002) ist ein führender Anbieter von IT-Sicherheit in Japan. Soliton hat zahlreiche Unternehmen und staatliche Organisationen beim Aufbau und bei der Nutzung großer Unternehmensnetzwerke mit Netzwerkbetriebssystemen und entwickelter Protokollsoftware unterstützt. In letzter Zeit hat sich Soliton auf IT-Sicherheitsprodukte konzentriert, darunter Produkte für die Bereiche Mobile, BYOD, Forensik und Cybersicherheit. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.solitonsystems.com/
* NAOS™ ist das bewährte robuste und sichere Betriebssystem für Soliton Appliance.
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Kontakt für Medien
Steve Rokov
steve.rokov@splashtop.com
Vertriebskontakt
Jeff Tonkel
jeff.tonkel@splashtop.com