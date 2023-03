Splashtop kooperiert mit Good Technology, um die beste Remote-Desktop-Lösung mit gerätebasierter Sicherheit und Kontrolle zu bieten

Kunden von Good Technology können jetzt Splashtops benutzerfreundliche, leistungsstarke Remote-Desktop-App unter Verwendung der vertrauenswürdigen Sicherheitsarchitektur von Good nutzen.

15. August 2012 — San Jose, CA —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute seine Partnerschaft mit Good Technology™ bekannt, um Splashtop for Good Technology (Splashtop for Good) auf der Grundlage seines preisgekrönten Remote-Desktops zu veröffentlichen. Splashtop for Good-Kunden genießen die legendäre Benutzerfreundlichkeit und Leistung von Splashtop mit den zusätzlichen Vorteilen der Integration in die Good Dynamics™ -Plattform für zusätzliche Sicherheit und Kontrolle von Anwendungen auf dem Gerät — so können Sie sich keine Sorgen machen.

Bis heute hat Splashtop mehr als sieben Millionen Nutzern von Mobilgeräten, von Tablets bis hin zu Smartphones, den Zugriff auf ihre Windows-PCs und Macs ermöglicht, sodass sie Anwendungen aus der Ferne ausführen, Dateien anzeigen und bearbeiten, HD-Filme ansehen und grafikintensive Spiele spielen können.

Splashtop for Good Technology Funktionen:

Beste Benutzererfahrung. Basierend auf Splashtop Remote Desktop, der heruntergeladenen Remote-Desktop-Anwendung Nr. 1 für das iPad ist eine der fünfundzwanzig meistverkauften iPad-Apps aller Zeiten im Apple App Store.

Alle Anwendungen laufen ohne Modifikation. Es ist nicht erforderlich, eine neue Schnittstelle zu erlernen oder vorhandene benutzerdefinierte Anwendungen für die Ausführung auf mobilen Geräten neu zu programmieren.

Unterstützung mehrerer Geräte. Unterstützen Sie eine unternehmensweite BYOD-Initiative mit einer einzigen Lösung für alle mobilen Plattformen.

Hohe Leistung. Unterstützt Streaming mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde und einer Reaktionszeit von unter 30 Millisekunden, einschließlich synchronisiertem Audio für ein flüssiges Video und reaktionsschnelles Benutzererlebnis.

Benutzerfreundlich und kostengünstig. Du musst keine zusätzlichen Hardware- oder Softwarekomponenten (Gateways oder Beschleuniger) kaufen, um die Sitzung des Benutzers zu beschleunigen.

Sicher. Die gute Dynamics-Plattform bietet Anwendungssicherheit auf dem Gerät.

Optimiert sich selbst. Splashtop Bridging Cloud™ bietet zusammen mit der zum Patent angemeldeten Streaming-Technologie schnelle und reaktionsschnelle Sitzungen, die sich an die Netzwerkbedingungen anpassen, sodass Benutzer ein 3G/4G-Netzwerk oder eine Internetverbindung in vollem Umfang nutzen können.

"Wir freuen uns, mit Splashtop zusammenzuarbeiten, um die beste Remote-Desktop-Technologie für unsere Good Dynamics-Plattform zu liefern", sagte Dimitri Volkmann, VP, Enterprise Product Strategy and Planning, Good Technology. "Wenn es um mobile Anwendungen geht, haben Unternehmen ein starkes Bedürfnis, Unternehmensdaten zu schützen. Splashtop for Good Technology wird unseren Kunden, die die Produktivität ihrer Mitarbeiter über das Büro hinaus steigern wollen, durch die Bereitstellung einer sicheren, leistungsstarken Remote-Desktop-Lösung einen Mehrwert bieten".

"Splashtop freut sich sehr, Teil des Good Dynamics Ökosystems von Unternehmensanwendungen von Drittanbietern und insbesondere der ersten Remote-Desktop-Lösung von Good zu sein", sagte Mark Lee, CEO und Mitgründer von Splashtop. "Die Remote-Desktop-Anwendung von Splashtop nutzt die mobile Anwendungsplattform von Good Dynamics, um die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern und gleichzeitig die Unternehmensdaten durch einen sicheren, durchgängigen Workflow zu schützen.

Splashtop for Good Technology kann für das iPad oder iPhone im iTunes App Store unter http://itunes.apple.com/app/splashtop-for-good-technology/id544189666?ls heruntergeladen werden... Die Preise werden noch bekannt gegeben.

Über Splashtop Inc.

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es das beste Remote-Desktop-Erlebnis seiner Klasse bietet — eine Brücke zwischen Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern. Die Splashtop-Technologie ermöglicht Verbrauchern und Geschäftsanwendern einen leistungsstarken, sicheren und interaktiven Zugriff auf ihre Lieblingsanwendungen, Medieninhalte und Dateien jederzeit und überall.

Die Produkte von Splashtop sind die meistverkauften Apps im Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore für Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop und anderen. Mehr als sieben Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und mehr als 100 Millionen Geräte von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und anderen Partnern wurden mit Splashtop ausgeliefert.

Die Konsumisierung der IT und die Verbreitung mobiler Geräte führt dazu, dass Splashtop von den Unternehmen angenommen wird. Die Splashtop Bridging Cloud™ gewährleistet eine zuverlässige, sichere und leistungsstarke Konnektivität über mehrere Geräte hinweg und bietet gleichzeitig IT, Systemintegratoren und Dienstanbietern eine richtliniengesteuerte Kontrolle.

Splashtop wurde von PC World mit dem renommierten Preis „Most Innovative Product“, von Popular Science mit dem Preis „Best of What's New“ und vom LAPTOP Magazine mit dem Preis „Best of 2012 CES“ ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose und Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai, Taipeh und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

Über Good Technology

Good Technology, der führende Anbieter von sicheren Mobilitätslösungen für Unternehmen, schafft eine Welt, in der Mitarbeiter über ihre persönlichen iOS-, Android- und Windows Phone-Geräte eine sichere Verbindung herstellen, kommunizieren und zusammenarbeiten können. Eine Welt, in der die IT-Abteilung mobile Anwendungen, Geräte und Unternehmensdaten einfach und sicher verwalten kann, um die Gesamtproduktivität des Unternehmens zu steigern. Es ist eine Welt, in der Geschäftsinformationen überall dorthin gelangen können, wo sie benötigt werden, ohne sensible persönliche oder Unternehmensdaten zu gefährden. Zu unseren Kunden zählen mehr als 4.000 Unternehmen weltweit, darunter Fortune 100™, führende Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Telekommunikation, Fertigung, Recht und Regierung. Erfahren Sie mehr unter www.good.com.

Kontakt für die Medien:Splashtop PR-Team

Nützliche Links:

https://www.splashtop.com

http://itunes.apple.com/app/splashtop-for-good-technology/id544189666?ls...

©2012 Good Technology, Inc. und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. GUTE, GUTE TECHNOLOGIE, das GOOD-Logo, GUT FÜR UNTERNEHMEN, GUT FÜR DIE REGIERUNG, GUT FÜR DICH, GUTE DYNAMIK, GESICHERT DURCH GUTE UND GUTE DYNAMIK APPKINETICS sind Marken von Good Technology, Inc. und seinen verbundenen Unternehmen. Alle Marken, Handelsnamen oder Dienstleistungsmarken Dritter können als Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber beansprucht werden. Die Produkte, Technologien und Produkte von Good sind durch US-Patente und verschiedene andere ausländische Patente geschützt. Andere Patente sind angemeldet.

iPad, iPhone und iPod touch sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert sind. Android ist eine Marke von Google Inc. © 2012. Die Standardunterstützung für Good Dynamics und Good for Enterprise beinhaltet keine Unterstützung für Good Dynamics-gesicherte Anwendungen von Drittanbietern.