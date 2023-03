Betriebssystem von Splashtop für Chromium Browser und Bing Search jetzt als Download auf gängigen Notebooks und Netbooks verfügbar

Der weltweit führende Anbieter von Instant-on-Computing bringt browserzentriertes Betriebssystem der breiten Masse zur Verfügung

23. FEBRUAR 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Instant-Access-Computing, gab heute die sofortige Verfügbarkeit von Splashtop® OS bekannt, einem leichten, webzentrierten Betriebssystem, das für Notebooks und Netbooks optimiert ist. Splashtop OS wurde im vergangenen November erstmals als Beta eingeführt und ist ein browserbasiertes „Begleitbetriebssystem“, das mit dem Windows-Betriebssystem koexistiert. Für versierte Benutzer, die das „Leben in der Cloud“ ausprobieren möchten, bietet Splashtop OS eine einfache, aber vertraute Umgebung, die auf Chromium basiert, dem Open-Source-Projekt hinter dem Google Chrome-Browser.

Das neue Splashtop-Betriebssystem, Version 1.0, bietet eine breite Unterstützung für eine Vielzahl von PC-Modellen sowie eine aktualisierte Version des auf Chrome basierenden Browsers mit Ein-Klick-Zugriff auf den Chrome Web Store zur einfachen Installation von Tausenden von Webanwendungen, Spielen, Erweiterungen und Themen. Splashtop OS bietet auch eine Sofortsuche, die von Bing unterstützt wird und es den Benutzern ermöglicht, innerhalb von Sekunden nach dem Einschalten des Computers mit der Eingabe einer Suchanfrage zu beginnen. Es ist als kostenloser Download von Splashtop erhältlich.

"Für Menschen, die ihre gesamte Zeit mit Webanwendungen und -diensten wie Facebook, Twitter, Dropbox Google Docs und Google Mail verbringen, ist es absolut sinnvoll, eine schnelle, sichere und browserzentrierte Umgebung zur traditionellen Desktop-orientierten Umgebung hinzuzufügen", so Phil Sheu, CTO und Mitgründer von Splashtop Inc. "Mit Splashtop OS brauchen die Benutzer keine neue dedizierte Hardware zu kaufen, und sie müssen nicht sechs Monate warten - sie können es noch heute bekommen. Wenn Splashtop OS einen Zweitnamen hätte, würde es 'J' für 'jetzt' sein.

Im Gegensatz zu früheren Splashtop-Produkten, die mit einem Whitelabel versehen, vorinstalliert und auf zig Millionen von PCs großer OEMs wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo und LG vertrieben wurden, wird das neue Produkt die Marke Splashtop tragen und den Endbenutzern direkt als Download von der Website des Unternehmens zur Verfügung stehen. Das Splashtop-Betriebssystem ist optimiert: Es wird keine nativen Anwendungen außer dem Chromium-basierten Browser enthalten und es wird innerhalb von Sekunden direkt auf einem Startbildschirm mit einem von Bing betriebenen Suchfeld gestartet.

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

Schnell — startet in nur wenigen Sekunden, weit vor Windows;

Einfach — mit Sofortsuche, unterstützt von Bing für sofortige Suchanfragen;

Sicher — kombiniert eine leichte Linux-Plattform mit dem Chromium-Browser;

Praktisch — beinhaltet alle Kern-Plug-ins, wie Adobe Flash, vorinstalliert;

Intelligent — importiert automatisch wichtige Einstellungen aus Windows für eine optimierte Einrichtung;

Personal - ermöglicht Ihnen die einfache Anpassung der Umgebung mit Tausenden von Webanwendungen, Erweiterungen, Spielen und Themen aus dem Chrome-Webshop.

Verfügbarkeit,& Plattformunterstützung



Über Splashtop



Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 60 Millionen PCs von führenden Herstellern wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World , die Auszeichnung „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine . Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose und Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen findest du auf www.splashtop.com

Kontakt für die Medien:Splashtop PR-Team