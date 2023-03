Splashtop und Lenovo kooperieren, um alle ThinkPad-Tablets und PCs nahtlos zu verbinden

Alle ThinkPad Tablets und PCs zur Bündelung von Splashtop, um persönliche Clouds für die gemeinsame Nutzung von Inhalten und Anwendungen über Bildschirme hinweg zu erstellen

18. April 2012 — San Jose, CA —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute bekannt, dass sein preisgekrönter Splashtop Remote Desktop HD ab Mai auf allen Lenovo ThinkPad-Tablets und Splashtop Streamer auf allen Lenovo ThinkPad-PCs vorinstalliert sein wird. Mit Splashtop können ThinkPad-Benutzer ganz einfach persönliche Clouds erstellen, um vom Thinkpad-Tablet und anderen Mobilgeräten aus auf Dateien und Inhalte auf jedem Computer zuzugreifen.

"Lenovo ThinkPad ist führend in der Personal-Cloud-Revolution und ermöglicht allen Thinkpad-Geräten die nahtlose Verbindung und gemeinsame Nutzung von Inhalten und Anwendungen", sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. "Mit Splashtop können ThinkPads schnell in eine digitale private Cloud zu Hause oder im Büro verwandelt werden".

"Lenovo freut sich, unsere ThinkPad-Benutzer mit Splashtop Remote Desktop HD auf ThinkPad-Tablets sowie Splashtop Streamer auf PCs zu begeistern", so Mark Cohen, Vice President Ecosystem and Monetization, Lenovo. "Dies ist unser erster Schritt zur Ermöglichung von Cloud-Diensten und der von ThinkPad-Benutzern gewünschten gemeinsamen Nutzung von Inhalten und Anwendungen über mehrere Geräte und mehrere Bildschirme hinweg".

Ab Mai werden alle Lenovo ThinkPad Tablets mit Splashtop Remote Desktop HD im Paket geliefert, um den Fernzugriff auf jeden Computer zu ermöglichen. Alle Lenovo ThinkPad-PCs werden im Splashtop Streamer vorinstalliert sein.

Splashtop Remote Desktop HD wird für einen speziellen Aktionspreis von 8,99 USD (regulärer Preis von 19,99 USD) und Splashtop Remote Desktop für 4,99 USD (regulärer Preis von 9,99 USD) im Lenovo App Shop, Lenovo Enterprise App Shop, Google Play und Amazon Appstore für Android verkauft.

Über Splashtop Inc.

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es das beste Remote-Desktop-Erlebnis seiner Klasse bietet — eine Brücke zwischen Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern. Die Splashtop-Technologie ermöglicht Verbrauchern und Geschäftsanwendern einen leistungsstarken, sicheren und interaktiven Zugriff auf ihre Lieblingsanwendungen, Medieninhalte und Dateien jederzeit und überall.

Die Produkte von Splashtop sind die meistverkauften Apps im Apple App Store, Google Play, Amazon App Store für Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop und anderen. Mehr als 6 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und mehr als 100 Millionen Geräte von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und anderen Partnern wurden mit Splashtop ausgeliefert.

Die Konsumorientierung der IT und die Verbreitung mobiler Geräte führen zur Akzeptanz von Splashtop durch Unternehmen. Die Splashtop Bridging Cloud gewährleistet eine zuverlässige, sichere und leistungsstarke Konnektivität über mehrere Geräte hinweg und bietet gleichzeitig IT, Systemintegratoren und Dienstanbietern eine richtliniengesteuerte Kontrolle.

Splashtop wurde von PC World mit dem renommierten Preis „Most Innovative Product“, von Popular Science mit dem Preis „Best of What's New“ und vom LAPTOP Magazine mit dem Preis „Best of 2012 CES“ ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose und Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai, Taipeh und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

