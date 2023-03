Splashtop und Lenovo bringen Remote 3D Graphics für Lenovo-Workstations auf den Markt

Lenovo Remote 3D Graphics, powered by Splashtop, sind für NVIDIA Quadro-Grafikprozessoren optimiert und bieten beispiellose Remote-3D-Leistung.

San Jose, CA (PRWEB) — 1. Oktober 2014 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von plattformunabhängigem, geräteübergreifendem Computing und der Zusammenarbeit, kündigte eine Partnerschaft mit Lenovo an, um eine Remote-3D-Grafik-Streaming-Lösung für die Lenovo® ThinkStation® P500, P700 und P900 bereitzustellen. Lenovo Workstation-Kunden haben jetzt von jedem Remote-Gerät aus Fernzugriff auf all ihre großen Datenmengen, einschließlich 3D-CAD/CAM-Dateien, MRT- und Röntgenbilder, Daten der Öl- und Energieindustrie sowie Animationen und Videografiken.

Alle Lenovo-Workstation-Kunden können die Streaming-Lösung Remote 3D Graphics kostenlos nutzen. Kunden, die verbesserte Verwaltbarkeit, Sicherheit und Prüfprotokolle sowie netzwerkübergreifende Streaming-Funktionen benötigen, können auf Splashtop Business (Cloud) oder Splashtop Enterprise (vor Ort) upgraden. Splashtop Business und Enterprise sind für Behörden, Finanzen, Gesundheitswesen, Fertigung und andere Branchen konzipiert, die hohe Sicherheits- und regulatorische Anforderungen haben.

„Splashtop Remote Desktop ist vor allem für seine hohe Leistung bekannt, da es 3D-Rendering mit über 60 fps und einer Latenzzeit von unter 30 ms über ein Wifi-Netzwerk unterstützt“, so Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Zusammen mit Lenovo wollen wir die klassenbeste Remote-3D-Lösung für Workstation-Kunden auf dem professionellen Markt anbieten und 3D-Designern, Ärzten, Forschern, Animatoren usw. stärken.“

„Lenovo ist ein Pionier in Sachen Innovation und führend auf dem PC- und Mobilmarkt. Die Kunden verstehen unser Engagement für Benutzerfreundlichkeit und Leistung“, so Scott Ruppert, Director, Product and Vertical Marketing, „In Zusammenarbeit mit Splashtop bringen wir Lenovo Remote 3D Graphics auf unsere besten Workstations aller Zeiten, die ThinkStation Workstations der Lenovo P-Serie, und setzen damit unser Vermächtnis von überlegener Zuverlässigkeit und Innovation fort.“

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste produktive und kollaborative Erlebnis seiner Klasse und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Mehr als 18 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie Lenovo, HP, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Diese leistungsstarke Lösung für den Remote-Desktop-Anwendungszugriff ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode, um Kompatibilitätsprobleme mit mobilen VPNs und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, den „Best of 2012 CES“ -Award des LAPTOP Magazine gewonnen und ist 2013 Finalist der Red Herring 100 North America. Es ist das einzige Unternehmen, das zwei Jahre in Folge (2012 und 2013) in Folge den NVIDIA „Ones to Watch“ Emerging Companies Award gewonnen hat. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen findest du auf https://www.splashtop.com.

Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Kontakt für Medien

Alex Shapiro

415.905.4011

alex.shapiro@horngroup.com