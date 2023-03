Splashtop und Lenovo bieten jetzt Remote-3D-Grafikfunktionen für Kunden von LenovoThinkStation in China an

Die Remote-Lösung von Lenovo, unterstützt von Splashtop, ist für GPU-betriebene Lenovo ThinkStation optimiert und bietet beispiellose 3D-Fernleistung

SAN JOSE, Kalifornien. — 29. Oktober 2013 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, kündigte eine Partnerschaft mit Lenovo an, um allen Lenovo ThinkStation-Kunden in China 3D-Grafikfunktionen aus der Ferne zur Verfügung zu stellen. ThinkStation-Kunden können jetzt von jedem Remote-Gerät aus auf ihr 3D-CAD/CAM-System, ihr medizinisches Aktensystem (EMR/ EHR) mit MRT- und Röntgenbildern, ihre Datenvisualisierungslösung für die Öl- und Energieindustrie und ihr Animationsstudio, das 3D- und Videobearbeitungswerkzeuge aus der Ferne anbietet, zugreifen.

Splashtop ist eine Technologie zur Bildschirmwiedergabe und -übertragung, bei der nur Bildschirmpixel auf entfernte Geräte ausgedehnt werden. Das bedeutet, dass keine Daten jemals die ThinkStation innerhalb der Unternehmens-Firewall verlassen, was Splashtop zu einer hochsicheren Lösung für Behörden, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung und andere Branchen macht, die hohe Sicherheits- und regulatorische Anforderungen haben.

„Splashtop war die erste und einzige Lösung, die Remote-3D-Spiele mit mehr als 60 Bildern pro Sekunde und einer Latenzzeit von weniger als 30 Millisekunden über WIFI-Netzwerke ermöglichte“, sagt Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Zusammen mit Lenovo bieten wir den ThinkStation-Kunden auf dem professionellen Markt die klassenbeste Remote-3D-Lösung an, die 3D-Anwendern wie Designern, Gesundheitsdienstleistern, Forschern, Animatoren und ihresgleichen die Möglichkeit gibt, 3D-Anwendungen zu nutzen.“

Lenovo Remote Solution, powered by Splashtop, ist WAN-optimiert und arbeitet nahtlos in 3G/4G-Netzwerken. Mit einem Anywhere Access Pack-Abonnement wird die Remote-Sitzung verschlüsselt und intelligent durch eine verteilte Relay-Infrastruktur innerhalb Chinas geleitet, einschließlich Alibabas Alicloud und Shandas Grand Cloud. Mit Shortcuts und Overlay-Funktionen, die als „Customizable Shortcuts and Gamepad“ bekannt sind, können mobile Profis mit auf Touch-Funktionalität ausgelegten Geräten jede beliebige entfernte 3D-Anwendung effektiv steuern.

„Lenovo ist der weltweit führende Hersteller von PCs und mobilen Geräten, und wir schaffen ständig Innovationen, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten“, so Rob Herman, Director, Lenovo Worldwide ThinkStation Product & Vertical Marketing, „In Partnerschaft mit Splashtop bringen wir die Lenovo Remote Solution auf den Markt, um unsere ThinkStation-Kunden in China mit bahnbrechenden, innovativen Remote-3D-Funktionen zu begeistern.“

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet die klassenbeste bildschirmübergreifende Produktivität und Kollaborationserfahrung und überbrückt dabei Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Nutzern, über ihre mobilen Geräte auf ihre Lieblingsanwendungen, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu steuern. Mehr als 14 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte von App-Stores heruntergeladen, und Herstellerpartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Diese hochleistungsfähige Lösung für den Remote-Desktop- und Anwendungszugriff ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode zur Lösung von Kompatibilitätsproblemen bei mobilen VPNs und RDP über WAN. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnungen „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of 2012 CES“ vom LAPTOP Magazine gewonnen und ist einer der Finalisten der Red Herring 100 North America 2013. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Für weitere Informationen besuchen Sie www.splashtop.com.

