Splashtop, der führende Entwickler von Remote-Desktop-Anwendungen für iOS und Android, bringt kostenlose Remote-Desktop-App für Windows-PCs auf den Markt
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Splashtop Remote Desktop bietet ein echtes HD-Erlebnis und erweitert seine bereits robuste iOS-, Android- und WebOS-Unterstützung um Windows-PCs
19. Juli 2011 — San Jose, CA — Splashtop® Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute die Veröffentlichung seines Windows-Clients für Splashtop Remote Desktop bekannt, der derzeit Millionen von Mobilgeräten, von Tablets bis hin zu Smartphones, den Fernzugriff auf PCs und Macs mit vollständigem Audio und hochauflösendem (HD) -Video ermöglicht. Mit Splashtop Remote Desktop für Windows können Benutzer jetzt auch den Fernzugriff von PC zu PC und PC zu Mac von einem privaten Netzwerk oder über das Internet aus genießen, und das kostenlos.
„Splashtop setzt unsere Vision um, Milliarden von Geräten miteinander zu verbinden, unabhängig davon, ob sie iOS, Android, webOS oder Windows ausführen“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Mit unserem neuen Windows-Client können wir jetzt mehr als eine Milliarde Windows-PCs sowie Milliarden von Tablets und Smartphones mit PCs und Macs verbinden.“
Splashtop Remote-Desktop eliminiert die Notwendigkeit, Dateien und Multimedia zwischen Geräten zu übertragen, zu konvertieren oder zu synchronisieren. Wichtige Arbeitsdateien und Büroanwendungen wie Outlook, PowerPoint, Keynote, Excel und Word sind mit dieser neuen App leicht zugänglich. Inhalte zur persönlichen Unterhaltung, einschließlich Filme, Musik, Fotos und sogar 3D-Spiele, können ebenfalls aus der Ferne betrachtet werden. Gehen Sie einfach überall hin, nur mit Ihrem mobilen Gerät, Smartphone, Tablet, Notebook oder Ultrabook, und haben Sie dennoch vollen Zugriff auf Ihren PC oder Mac mit einem installierten Splashtop Streamer.
Die zum Patent angemeldete Technologie von Splashtop ermöglicht es seinen Desktop-Anwendungen, Audio und Video in hoher Qualität zu liefern, indem sie den Grafikchip eines Remote-Computers nutzen. Im Gegensatz zu anderen Remote-Desktop-Produkten ermöglicht Splashtop:
Genieße HD-Filme und -Videos (bis zu 30 Bilder pro Sekunde), die von einem PC oder Mac gestreamt werden
Spiele interaktive 3D-Spiele mit geringer Latenz wie World of Warcraft, StarCraft oder EA Sports
Einfache Einrichtung durch die einfache, intuitive Oberfläche
Splashtop Remote Desktop besteht aus zwei Komponenten:
Eine Splashtop Remote Desktop-Anwendung, die auf dem Client-Gerät läuft und iOS, Android, webOS und jetzt Windows unterstützt
Der kostenlose Splashtop Streamer, der auf jedem Computer mit Windows 7, Vista, XP oder Mac OS X 10.6 oder höher läuft
Splashtop Remote Desktop für Windows kann von www.splashtop.com/downloads heruntergeladen werden
Über Splashtop
Splashtop Inc. wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, Menschen an jedem Ort den schnellen Zugriff auf Inhalte über Geräte und Clouds hinweg zu ermöglichen. Das Flaggschiffprodukt von Splashtop, Splashtop Remote Desktop, ist ein Bestseller im Apple App Store und im Google Play Store und bietet den Benutzern, von mobilen Geräten und PCs ein umfassendes Computererlebnis.
Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 70 Millionen PCs und mobilen Geräten von Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony verfügbar. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den renommierten „Most Innovative Product“-Award von PC World, den „Best of What’s New“-Award von Popular Science und den „Best of 2011 CES“-Award von LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Büros in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Für weitere Informationen besuchen Sie www.splashtop.com.
Kontakt für die Medien:
Splashtop PR-Team
Nützliche Links:
Splashtop-Startseite: www.splashtop.com
Splashtop Remote Desktop für Windows: www.splashtop.com/downloads
Splashtop-Streamer für PC und Mac: www.splashtop.com/streamer