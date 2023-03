Splashtop, der führende Entwickler von Remote-Desktop-Anwendungen für iOS und Android, bringt kostenlose Remote-Desktop-App für Windows-PCs auf den Markt

Splashtop Remote Desktop bietet ein echtes HD-Erlebnis und erweitert seine bereits robuste iOS-, Android- und WebOS-Unterstützung um Windows-PCs

19. Juli 2011 — San Jose, CA —Splashtop® Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute die Veröffentlichung seines Windows-Clients für Splashtop Remote Desktop bekannt, der derzeit Millionen von Mobilgeräten, von Tablets bis hin zu Smartphones, den Fernzugriff auf PCs und Macs mit vollständigem Audio und hochauflösendem (HD) -Video ermöglicht. Mit Splashtop Remote Desktop für Windows können Benutzer jetzt auch den Fernzugriff von PC zu PC und PC zu Mac von einem privaten Netzwerk oder über das Internet aus genießen, und das kostenlos.

„Splashtop setzt unsere Vision um, Milliarden von Geräten miteinander zu verbinden, unabhängig davon, ob sie iOS, Android, webOS oder Windows ausführen“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Mit unserem neuen Windows-Client können wir jetzt mehr als eine Milliarde Windows-PCs sowie Milliarden von Tablets und Smartphones mit PCs und Macs verbinden.“

Splashtop Remote Desktop macht das Übertragen, Konvertieren oder Synchronisieren von Dateien und Multimedia zwischen Geräten überflüssig. Wichtige Arbeitsdateien und Office-Anwendungen wie Outlook, PowerPoint, Keynote, Excel und Word sind mit dieser neuen App leicht zugänglich. Inhalte für persönliche Unterhaltung, darunter Filme, Musik, Fotos und sogar 3D-Spiele, können auch aus der Ferne angesehen werden. Geh einfach irgendwohin, nur mit deinem Mobilgerät, Smartphone, Tablet, Notebook oder Ultrabook, und du hast trotzdem vollen Zugriff auf deinen PC oder Mac, auf dem ein Splashtop Streamer installiert ist.

Die zum Patent angemeldete Technologie von Splashtop ermöglicht es seinen Desktop-Anwendungen, Audio und Video in hoher Qualität zu liefern, indem sie den Grafikchip eines Remote-Computers nutzen. Im Gegensatz zu anderen Remote-Desktop-Produkten ermöglicht Splashtop:

Genieße HD-Filme und -Videos (bis zu 30 Bilder pro Sekunde), die von einem PC oder Mac gestreamt werden

Spiele interaktive 3D-Spiele mit geringer Latenz wie World of Warcraft, StarCraft oder EA Sports

Einfache Einrichtung durch die einfache, intuitive Oberfläche

Splashtop Remote Desktop besteht aus zwei Komponenten:

Eine Splashtop Remote Desktop-Anwendung, die auf dem Client-Gerät läuft und iOS, Android, webOS und jetzt Windows unterstützt

Der kostenlose Splashtop Streamer, der auf jedem Computer mit Windows 7, Vista, XP oder Mac OS X 10.6 oder höher läuft

Splashtop Remote Desktop für Windows kann von www.splashtop.com/downloads heruntergeladen werden

Über Splashtop

Splashtop Inc. wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, Menschen an jedem Ort den schnellen Zugriff auf Inhalte über Geräte und Clouds hinweg zu ermöglichen. Das Flaggschiffprodukt von Splashtop, Splashtop Remote Desktop, ist ein Bestseller im Apple App Store und im Google Play Store und bietet den Benutzern, von mobilen Geräten und PCs ein umfassendes Computererlebnis.

Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 70 Millionen PCs und Mobilgeräten von Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony verfügbar. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, die Auszeichnung „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose und Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen findest du auf www.splashtop.com.

