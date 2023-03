Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet die klassenbeste geräteübergreifende Konnektivität für Internet of Things (IoT) und ermöglicht so Fernunterstützung, Kollaboration bei der Bildschirmfreigabe und Cloud-Computing. Mehr als 18 Millionen Benutzer haben Splashtop aus App-Stores heruntergeladen, und Herstellerpartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop-Software auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert. Splashtop entwickelte mehrere Produkte für den Bildungsbereich und 1:1-Initiativen, darunter Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard und Mirroring360 (siehe education.splashtop.com). Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, „Best of 2012 CES“ vom LAPTOP Magazine, „One's to Watch“ von NVIDIA in den Jahren 2012 und 2013 gewonnen und ist Red Herring 100-Finalist für Nordamerika in den Jahren 2013 und 2014. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und verfügt über mehrere internationale Niederlassungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com und www.mirroring360.com.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Medienkontakt

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com