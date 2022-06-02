Splashtop bringt Wired XDisplay auf den Markt – die schnellste Screen-Sharing-Lösung zur Erweiterung und Spiegelung Ihres Computerbildschirms auf Mobilgeräten
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
San Jose, Kalifornien – 2. September 2015 – Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifender Konnektivität für das Internet der Dinge (IoT), kündigt die neueste Ergänzung seiner Produktlinie zur Bildschirmspiegelung und -erweiterung an – Splashtop Wired XDisplay. Das neue Splashtop Wired XDisplay ergänzt das bestehende, preisgekrönte Splashtop Extended Wireless Display, das in einer lokalen WLAN-Umgebung betrieben wird, und bietet den Anwendern durch die Verwendung eines USB-Lightning-Kabels zwischen ihren Computern und Apple iOS-Geräten eine verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit. Die Lösung wird in Kürze um die Unterstützung von Android-Tablets und -Smartphones erweitert, indem Standard-USB-Kabel verwendet werden.
Splashtop Wired XDisplay verwandelt ein iPhone oder iPad in ein zusätzliches Display für Ihren Computer und steigert so die Produktivität. Die wichtigsten Funktionen umfassen:
* Hohe Leistung (1080P oder Retina-Display bei 60 FPS)
* Unterstützt das standardmäßige Aero-Desktopdesign von Windows 7 mit transparenten Fenstern
* Automatische Ausrichtung, wenn das iPhone gedreht ist (funktioniert sowohl im Quer- als auch im Hochformat)
* Möglichkeit, die Position Ihres erweiterten Displays relativ zum Computer zu wählen
* Sichere kabelgebundene Verbindung
"Unser Ziel ist es, unsere Nutzer mit einer superschnellen und einfach zu bedienenden Lösung zur Bildschirmspiegelung und -erweiterung für jedes Gerät zu begeistern, das die Nutzer haben könnten, egal ob sie kabelgebunden oder kabellos angeschlossen sind", sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. "Heutzutage benutzen Millionen von Benutzern Splashtop-Produkte für Fernsupport, Fernzugriff, Kollaboration und Bildschirmfreigabe auf ihren Geräten; die Anzahl der angeschlossenen Geräte oder IoT wird in den kommenden Jahren in Unternehmen und Privathaushalten exponentiell wachsen".
Splashtop Wired XDisplay zum Spiegeln und Erweitern Ihres Computerbildschirms auf iOS-Geräte ist im Apple App Store erhältlich:
Kostenlose Testversion für iPod, iPhone und iPad: https://itunes.apple.com/us/app/id1029827032
Kaufen Sie die Vollversion für das iPad: https://itunes.apple.com/us/app/id1029826353
Kaufen Sie die Vollversion für das iPhone: https://itunes.apple.com/us/app/id1029826922
Erfahre mehr über Splashtop Wired XDisplay, besuche https://www.splashtop.com/products/wiredxdisplay
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet die beste geräteübergreifende Konnektivität seiner Klasse für das Internet der Dinge (IoT) und ermöglicht Fernunterstützung, Zusammenarbeit mit Bildschirmfreigabe und Cloud-Computing. Mehr als 20 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App-Stores heruntergeladen und Produktionspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert. Splashtop hat mehrere Produkte für den Bildungsbereich und 1:1-Initiativen entwickelt, darunter Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard und Mirroring360. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ der PC World, „Best of What's New“ des Magazins Popular Science, die Auszeichnung „Best of 2012 CES“ des LAPTOP Magazine sowie „One's to Watch“ von NVIDIA in den Jahren 2012 und 2013 erhalten und ist Finalist des Red Herring 100 North America in den Jahren 2013 und 2014. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und verfügt über mehrere internationale Niederlassungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com und www.mirroring360.com.
Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.
Medienkontakt
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com