Splashtop veröffentlicht Win8 Metro Testbed für Android-Tablets

Das Win8 Metro Testbed von Splashtop verwandelt ein Android-Tablet in ein Windows 8-Gerät mit nativen Metro-UI-Touchgesten für App-Entwickler und Technologiebegeisterte

6. Juni 2012 — San Jose, CA —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, kündigte heute die Veröffentlichung von „Win8 Metro Testbed — powered by Splashtop“ für Android an, einer Remote-Desktop-App, die es Softwareentwicklern und Technologiebegeisterten ermöglicht, eine Windows 8-Umgebung auf einem Tablet zu simulieren.

Splashtops Win 8 Metro Testbed für das iPad war bei Entwicklern und Benutzern gleichermaßen beliebt. Im Apple App Store war Win8 Metro Testbed in 4 Ländern die umsatzstärkste iPad-App insgesamt, die iPad-App mit dem #1 -Umsatz bei Versorgungsunternehmen in 72 Ländern, darunter den USA, Japan und China, und die #33 -umsatzstärkste iPad-App insgesamt in den USA. #1

Auf vielfachen Wunsch bietet Splashtop jetzt eine Entwicklerlösung für Android-Tablets mit Android 3.1 und höher, mit einer Zielbildschirmdichte von 600 dpi (1280 × 800) und Bildschirmgrößen von sieben oder zehn Zoll. Mithilfe der neuen Win8 Metro Testbed-Lösung von Splashtop können Entwickler native Metro-UI-Touchgesten auf einem Android-Tablet testen, um neue Apps auf ihrem Windows-PC zu programmieren und zu kompilieren.

„Als Reaktion auf die hohe Nachfrage von Splashtop-Fans und der Entwickler-Community haben wir eine Windows 8-Entwicklungsplattform für Besitzer von Android-Tablets bereitgestellt“, bemerkte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Mit Windows 8 Metro können sowohl iPad- als auch Android-Entwickler ihre Tablets jetzt in ein Entwicklungstestbed verwandeln, um Berührungsgesten und Funktionen ihrer App in einer Windows 8-Umgebung zu bewerten.“

Mit Splashtops Win8 Metro Testbed für Android können Entwickler von Windows 8-Anwendungen ihre vorhandenen Android-Tabletts verwenden, um ihre Anwendungen zu testen und sie mit neuen Versionen von Windows 8 Preview auf dem neuesten Stand zu halten, ohne ein teures Windows-Tablett kaufen zu müssen.

Das Win8 Metro Testbed ermöglicht native Windows 8 Metro-Touchgesten, einschließlich der Möglichkeit dazu:

Streiche von rechts, um das Charms-Menü aufzurufen.

Streiche von links, um zwischen Apps zu wechseln

Wische im Internet Explorer nach links/rechts, um zwischen den Seiten zu wechseln

Wische nach unten, um weitere Menüs aufzurufen

Wische auf einem Objekt nach unten, um es auszuwählen

Ziehe von oben nach unten, um eine App zu schließen

Wische langsam von links, um zwei Apps nebeneinander auszuführen („Snapping“)

Streiche von links und zurück, um laufende Apps anzuzeigen

Pinch, um mit Semantic Zoom in Dateien, Ordnern, Apps und Daten zu navigieren

und mehr

Sieh dir ein kurzes Video von Win8 Metro Testbed auf einem Android-Tablet unter http://www.youtube.com/watch?v=C6DW7bIcMKw und auf dem iPad unter http://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o an

Win8 Metro Testbed kann für einen speziellen Einführungspreis von 24,99 USD (regulärer Preis von 49,99 USD) von Google Play oder für das iPad im iTunes App Store unter http://itunes.apple.com/us/app/win8-metro-testbed-powered/id514878988?ls heruntergeladen werden...

Über Splashtop Inc.

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es das beste Remote-Desktop-Erlebnis seiner Klasse bietet — eine Brücke zwischen Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern. Die Splashtop-Technologie ermöglicht Verbrauchern und Geschäftsanwendern einen leistungsstarken, sicheren und interaktiven Zugriff auf ihre Lieblingsanwendungen, Medieninhalte und Dateien jederzeit und überall.

Die Produkte von Splashtop sind die meistverkauften Apps im Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore für Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop und anderen. Mehr als 7 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und mehr als 100 Millionen Geräte von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und anderen Partnern wurden mit Splashtop ausgeliefert.

Die Konsumorientierung der IT und die Verbreitung mobiler Geräte führen zur Akzeptanz von Splashtop durch Unternehmen. Die Splashtop Bridging Cloud gewährleistet eine zuverlässige, sichere und leistungsstarke Konnektivität über mehrere Geräte hinweg und bietet gleichzeitig IT, Systemintegratoren und Dienstanbietern eine richtliniengesteuerte Kontrolle.

Splashtop wurde von PC World mit dem renommierten Preis „Most Innovative Product“, von Popular Science mit dem Preis „Best of What's New“ und vom LAPTOP Magazine mit dem Preis „Best of 2012 CES“ ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose und Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai, Taipeh und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

Kontakt für die Medien:

Splashtop PR-Team

Nützliche Links:

https://www.splashtop.com