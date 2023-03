Mit über 20.000 iPad-Klassenzimmern, in denen Splashtop Whiteboard genutzt wird, ist es jetzt auch für Android-Tablets erhältlich - so können Lehrer ihre Schüler mit der neuesten Mobiltechnologie ansprechen

13. März 2012 — CUE, Palm Springs, CA —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, wird Splashtop Whiteboard für Android zum ersten Mal überall auf der Computer Using Educators' Conference, CUE 2012, vom 15. bis 17. März, in Palm Springs, Kalifornien, vorführen.

Splashtop Whiteboard ermöglicht es Lehrern und Schülern, ihr Tablet einfach in ein interaktives Whiteboard zu verwandeln. Es baut auf Splashtop Remote Desktop auf, der preisgekrönten Anwendung des Unternehmens, mit der Benutzer ihre eigene persönliche Cloud erstellen können, um direkt von einem PC oder Mac aus auf Dateien und Anwendungen zuzugreifen sowie Inhalte anzuzeigen und anzuhören, ohne Dateien oder Anwendungen über Geräte hinweg synchronisieren oder kopieren zu müssen.

Mit Splashtop Whiteboard können Lehrer und Schüler über WLAN von einem Android-Gerät oder iPad aus eine Verbindung zu einem Computer herstellen, um Flash-Medien mit vollständig synchronisiertem Video und Audio zu genießen, ihre bevorzugten Lernanwendungen zu steuern und Unterrichtsinhalte mit einer voll ausgestatteten Werkzeugleiste zu kommentieren. Lehrer können mit Schülern an ihren Schreibtischen oder von allen vier Ecken des Klassenzimmers aus interagieren.

"Wir haben unseren Kunden zugehört und wir haben geliefert. Seit der Einführung von Whiteboard haben sich die Lehrer nach Whiteboard für Android förmlich gerissen", sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. "Jetzt können Lehrer und Schüler die beste interaktive Whiteboard-Lösung zu einem Bruchteil der Kosten traditioneller interaktiver Whiteboard-Produkte auf ihrem bevorzugten Android-Tablet nutzen."

"Allzu oft wird von den Schulen abgetan, wie wichtig es für Lehrer und Schüler ist, über die Möglichkeiten einer Tastatur hinaus schreiben und kommentieren zu können. Lenovo setzt sich für den Einsatz eines digitalen Stiftes im Klassenzimmer ein, um die Lernergebnisse zu unterstützen", so Sam Morris, Education Solutions Manager bei Lenovo. "Wir freuen uns sehr darüber, dass Splashtop ein interaktives Whiteboard geliefert hat, das es Schülern und Lehrern ermöglicht, die Möglichkeiten des Schreibens und Kommentierens mit unserem Android ThinkPad Tablet und seinem digitalen Stift zu nutzen".

CUE-Teilnehmer können am Splashtop-Stand, #342, eine Demonstration von Whiteboard für Android und iPad sehen. Als Bonus erhalten Kunden, die das Splashtop Whiteboard während der Messe kaufen, einen kostenlosen Stylus.

Mit Splashtop Whiteboard können Lehrer:

Behalten Sie die Kontrolle - Sie haben die vollständige Kontrolle über Mac- oder PC-Anwendungen, wie Apple Keynote® oder Microsoft PowerPoint®, von ihrem Tablet aus. Sie müssen vor der Klasse stehen. Sie können sich frei bewegen. Geben Sie das Tablet einem Schüler/einer Schülerin und lassen Sie deren Fantasie den Rest erledigen!

Alles kommentieren - Verwenden Sie Gesten zum Zeichnen und Hervorheben mit Stiften, Textmarkern, Formen und Textwerkzeugen unterschiedlicher Farbe und Größe über vorhandenen Inhalten oder leeren, linierten oder gravierten Hintergründen. Machen Sie Schnappschüsse vom Bildschirm und speichern Sie diese in der Galerie zur späteren Verwendung oder senden Sie diese per E-Mail an Schüler, Eltern oder Kollegen.

Ein Publikum ansprechen — Rich Media-Inhalte werden in High Definition auf einem Tablet abgespielt. Spiele Adobe Flash-Inhalte, iTunes-Musik, DVDs, CDs usw. so ab, wie sie zum Genießen bestimmt sind. Zeige mit dem Screen Shade-Werkzeug langsam Text oder Bilder an, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu behalten. Oder verwende das Spotlight-Tool, um die Aufmerksamkeit auf nur einen Teil des Bildschirms zu lenken.

Splashtop Whiteboard kann von Google Play für 9,99$ heruntergeladen werden und bietet einen zeitlich begrenzten Rabatt von 50% auf den regulären Preis von 19,99$ (erfordert Android v3.1 oder v4.0). Splashtop Whiteboard für iPad ist für 19,99 USD im Apple App Store erhältlich und kann auch unter Apple VPP gekauft werden. Besuche www.splashtop.com/whiteboard, um mehr über Splashtop Whiteboard zu erfahren.

Sieh dir einen Lehrer an, der Splashtop Whiteboard im Klassenzimmer auf einem Android-Tablet benutzt unter https://www.youtube.com/watch?v=aTKL6rkW9OY

Splashtop Remote Desktop macht das Übertragen, Konvertieren oder Synchronisieren von Dateien und Multimedia zwischen Geräten überflüssig. Wichtige Arbeitsdateien und Office-Anwendungen wie Outlook, PowerPoint, Excel und Word sind leicht zugänglich. Inhalte für persönliche Unterhaltung, darunter Filme, Musik, Fotos und sogar 3D-Spiele, können auch aus der Ferne genossen werden. Splashtop Remote Desktop-Benutzer können Geräte über das Internet oder LAN verbinden.

Über Splashtop

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es das beste geräteübergreifende Computererlebnis seiner Klasse bietet — das eine Brücke zwischen Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern bildet. Die Produkte von Splashtop wurden auf mehr als 100 Millionen Geräten von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel und anderen Partnern ausgeliefert. Splashtop Remote Desktop und Whiteboard sind in über 60 Ländern die meistverkauften Apps im Apple App Store, Google Play, HP App Catalog, BlackBerry App World und Amazon Appstore für Android. Sie begeistern Millionen von mobilen Nutzern mit leistungsstarkem, interaktivem Zugriff auf ihre Lieblingsanwendungen, Medieninhalte und Dateien jederzeit und überall.

Für Unternehmen, die sichere, verwaltete Konnektivität zwischen Geräten und Cloud-Diensten benötigen, ist Splashtop Pro die Antwort. Mit Splashtop Pro können IT- und Dienstleister ihre Tablet-Mitarbeiter in weniger als 30 Minuten „mobilisieren“. Die Nutzer können auf ihren Geräten ein Erlebnis der Verbraucherklasse genießen und gleichzeitig die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen des Unternehmens erfüllen.

Splashtop-Produkte werden von den Benutzern hoch bewertet und haben viele prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten – die Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, „Best App/Software of CES 2011“ und „Best Mobile App of CES 2012“ vom LAPTOP Magazine und ist auf Platz 20 der beliebtesten Apps im Apple App Store Rewind für 2011. Splashtop hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

