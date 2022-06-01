Der Mirroring360 Sender ermöglicht es Moderatoren, Lehrkräften und Gamern, ihre Computerbildschirme drahtlos auf einem großen Display zu teilen, und das mit überragender Leistung!
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Der Mirroring360 Sender ermöglicht es Moderatoren, Pädagogen und Gamern, ihre Computerbildschirme drahtlos auf einem großen Bildschirm zu teilen, und das mit noch besserer Leistung!
San Jose, Kalifornien — 27. Mai 2015 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Collaboration, kündigt sein neuestes Mitglied seiner Screenmirroring- und erweiterten Produktlinie an — den Mirroring360 Sender. Ob in einem Konferenzraum, Klassenzimmer oder Familienzimmer, Benutzer können ihren Windows-PC- oder Tablet-Bildschirm sofort auf einen großen Fernseher oder Bildschirm streamen, der mit einem Apple TV, einem Computer oder einer Reihe von Mediengeräten wie dem Amazon Fire TV, dem Amazon Fire TV Stick oder dem Google Nexus Player verbunden ist.
Der Mirroring360 Sender ist für Windows 7-, Windows Vista- und Windows 8-Computer verfügbar. Nach der Installation verwendet es das WiFi-Netzwerk, um nach kompatiblen Empfängern zu suchen, einschließlich Apple TV und jedem Computer oder Gerät, auf dem die Mirroring360-Empfängersoftware installiert ist (klicke hier für eine vollständige Liste der Systeme). PC-Bildschirmspiegelung und erweiterte Technologie sind zwar nicht neu, aber der Mirroring360 Sender ist die derzeit leistungsstärkste Lösung, sowohl was die Bildrate als auch die Latenz angeht. Das öffnet die Tür zu einer Reihe neuer Möglichkeiten in der heutigen medienreichen Welt, insbesondere in Bezug auf Grafiken, Videos und Spiele.
Mit dieser neuen Ergänzung unterstützt die Mirroring360-Produktfamilie jetzt das Hochgeschwindigkeits-Bildschirmfreigabe von praktisch jedem Gerät, das Sie mit sich führen, einschließlich iPad, iPhone, PC, Mac, Surface Pro und Android 5-Geräten. Seit seiner ersten Einführung Mitte 2014 haben Tausende von Unternehmen und Schulen mit BYOD- und 1:1-Initiativen Mirroring360 eingesetzt, um Benutzern eine bessere Zusammenarbeit mit ihren Geräten zu ermöglichen, wie z.B. Präsentationen zu halten, zu unterrichten, Schulungen durchzuführen und (mobile) Apps und Inhalte zu präsentieren/aufzuzeichnen. Ein weiterer Grund für die schnelle Einführung ist der Fokus des Produkts auf die einfache Bereitstellung und Benutzerfreundlichkeit in Unternehmen und Schulbezirken. Die einzigartigen Mirroring Assist- und Großbereitstellungsfunktionen ermöglichen es IT-Administratoren, die Lösung einzuführen, ohne ihre Netzwerke neu konfigurieren oder neue Netzwerkausrüstung kaufen zu müssen. Erfahren Sie mehr über Mirroring Assist.
„Unser Ziel ist es, unsere Nutzer mit einer superschnellen und einfach zu bedienenden Lösung zu begeistern, um von jedem Gerät aus zu teilen und zusammenzuarbeiten.“ sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Immer mehr Besprechungsraum-Displays sind mit Apple TV, Amazon Fire TV oder Computern verbunden. Mit Mirroring360 müssen Sie sich keine Sorgen mehr über verschiedene Dongles und Kabel machen; jeder kann sofort seine Präsentation, App oder Medieninhalte auf das große Display übertragen. In Kombination mit dem Mirroring360-Empfänger können Benutzer sogar mehreren Personen ermöglichen, ihre Bildschirme nebeneinander zu übertragen.
Mirroring360 Sender für Windows wird derzeit für kurze Zeit für 6,99 $ (50 % Rabatt) mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion angeboten. Siehe www.mirroring360.com/pc_appletv.
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet ein erstklassiges bildschirmübergreifendes Produktivität- und Zusammenarbeit-Erlebnis und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Mehr als 18 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App-Stores heruntergeladen. Fertigungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert. Splashtop hat mehrere Produkte für den Bildungsbereich und 1:1-Initiativen entwickelt, darunter Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard und Mirroring360 (siehe hier). Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Produst“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, „Best of 2012 CES“ von LAPTOP Magazine erhalten und ist Finalist des Red Herring 100 North America 2013. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien mit mehreren internationalen Niederlassungen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.splashtop.com und www.mirroring360.com.
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Kontakt für Medien
Robert Ha