Der Mirroring360 Sender ermöglicht es Moderatoren, Pädagogen und Gamern, ihre Computerbildschirme drahtlos auf einem großen Bildschirm zu teilen, und das mit noch besserer Leistung!

San Jose, Kalifornien — 27. Mai 2015 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Collaboration, kündigt sein neuestes Mitglied seiner Screenmirroring- und erweiterten Produktlinie an — den Mirroring360 Sender. Ob in einem Konferenzraum, Klassenzimmer oder Familienzimmer, Benutzer können ihren Windows-PC- oder Tablet-Bildschirm sofort auf einen großen Fernseher oder Bildschirm streamen, der mit einem Apple TV, einem Computer oder einer Reihe von Mediengeräten wie dem Amazon Fire TV, dem Amazon Fire TV Stick oder dem Google Nexus Player verbunden ist.

Der Mirroring360 Sender ist für Windows 7-, Windows Vista- und Windows 8-Computer verfügbar. Nach der Installation verwendet es das WiFi-Netzwerk, um nach kompatiblen Empfängern zu suchen, einschließlich Apple TV und jedem Computer oder Gerät, auf dem die Mirroring360-Empfängersoftware installiert ist (klicke hier für eine vollständige Liste der Systeme). PC-Bildschirmspiegelung und erweiterte Technologie sind zwar nicht neu, aber der Mirroring360 Sender ist die derzeit leistungsstärkste Lösung, sowohl was die Bildrate als auch die Latenz angeht. Das öffnet die Tür zu einer Reihe neuer Möglichkeiten in der heutigen medienreichen Welt, insbesondere in Bezug auf Grafiken, Videos und Spiele.

Mit dieser Neuerung unterstützt die Mirroring360-Produktfamilie jetzt Hochgeschwindigkeits-Screensharing von praktisch jedem Gerät, das du bei dir trägst, einschließlich iPad, iPhone, PC, Mac, Surface Pro und Android 5-Geräten. Seit der ersten Markteinführung Mitte 2014 haben Tausende von Unternehmen und Schulen mit BYOD- und 1:1 -Initiativen Mirroring360 eingesetzt, um Benutzern eine bessere Zusammenarbeit mit ihren Geräten zu ermöglichen, z. B. Präsentationen zu halten, zu unterrichten, zu schulen und (mobile) Apps und Inhalte zu präsentieren/aufzuzeichnen. Ein weiterer Grund für die schnelle Akzeptanz ist der Fokus des Produkts auf die einfache Bereitstellung und Benutzerfreundlichkeit in Unternehmen und Schulbezirken. Der einzigartige Mirroring Assist und die Funktionen für große Bereitstellungen ermöglichen es IT-Administratoren, die Lösung einzuführen, ohne ihre Netzwerke neu konfigurieren oder neue Netzwerkausrüstung kaufen zu müssen. Erfahre mehr über Mirroring Assist.

„Unser Ziel ist es, unsere Nutzer mit einer superschnellen und benutzerfreundlichen Lösung zu begeistern, mit der sie Inhalte teilen und zusammenarbeiten können, unabhängig davon, welches Gerät sie bei sich haben.“ sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Immer mehr Displays in Besprechungsräumen sind mit Apple TV, Amazon Fire TV oder Computern verbunden. Mit Mirroring360 musst du dir keine Gedanken mehr über die verschiedenen Dongles und Kabel machen. Jeder kann seine Präsentation, App oder Medieninhalte sofort auf das große Display übertragen. In Kombination mit dem Mirroring360-Empfänger können Benutzer sogar mehreren Personen ermöglichen, ihre Bildschirme Seite an Seite zu streamen.“

Mirroring360 Sender für Windows wird derzeit für kurze Zeit für $6.99 (50 % Rabatt) mit einer 14 -tägigen kostenlosen Testversion angeboten. Siehe www.mirroring360.com/pc_appletv.

