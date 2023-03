Splashtop startet Splashtop K.K. in Japan

Splashtop wird mit seinem Splashtop Pro-Produkt den japanischen KMU- und Unternehmensmarkt erschließen

12. März 2012 — San Jose, CA —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute die Eröffnung seiner Tochtergesellschaft in Tokio, Japan, bekannt, die gegründet wurde, um Vertrieb und Support für seine Splashtop Pro-Produktlinie anzubieten.

Splashtop Pro wurde für Unternehmens-IT, Dienstleister und Systemintegratoren entwickelt, um eine mobile Belegschaft mit Tablets in etwa dreißig Minuten zu ermöglichen. Mit Splashtop Pro kann die IT-Abteilung mobile und Computergeräte über eine benutzerfreundliche, Cloud-basierte Web-Konsole sicher verwalten und überwachen. Die IT-Abteilung kann Richtlinien bereitstellen und festlegen, die es mobilen Mitarbeitern ermöglichen, persönliche, private und öffentliche Clouds zu nutzen, unabhängig davon, ob sie auf einer physischen oder virtuellen Maschine ausgeführt werden.

Splashtop Pro nutzt Splashtops preisgekrönte Remote-Desktop-Technologie, die es Benutzern ermöglicht, ein Personal zu erstellen,cloud um direkt von einem PC oder Mac aus auf Dateien und Anwendungen zuzugreifen sowie Inhalte anzusehen und anzuhören, ohne dass Dateien oder Anwendungen geräteübergreifend synchronisiert oder kopiert werden müssen.

Heute nutzen mehr als sechs Millionen Tablet- und Smartphone-Nutzer die mobilen Splashtop-Apps. Splashtop Remote Desktop war 2011 die #11 der bestverkauften iPad-Apps und #1 der meistverkauften iPad-Business-App in Japan.

„Die Eröffnung der neuen Niederlassung in Japan wird es Splashtop ermöglichen, seinen japanischen Kundenstamm schnell zu erweitern und das Geschäft in dieser wichtigen Region auszubauen. Gleichzeitig unterstreicht die formelle Präsenz von Splashtop in Japan unser Engagement für unsere japanischen Partner und Unternehmensnutzer“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop.

Jin Koh, VP of Mobile Solutions bei Splashtop, wird die Geschäftstätigkeit in Japan leiten. „Splashtop Pro wird schnell von japanischen Systemintegratoren angenommen und eingesetzt, um ihrem Kundenstamm Remote-Desktop- und virtuelle Desktop-Lösungen anzubieten“, sagte Jin Koh. „Wir wollen eine wichtige Rolle dabei spielen, die mobile Belegschaft in Japan zu fördern.“

Japan ist aufgrund der weit verbreiteten Akzeptanz von Mobilgeräten und der phänomenalen Wachstumsrate von Apps ein bedeutender Markt für mobile Apps. Zum Beispiel verzeichnete Japan 2011 laut AppAnnie einen Anstieg der Downloads um 98% und einen Umsatzanstieg von 88% bei iPad- und iPhone-Apps.

Das neue Büro von Splashtop K.K befindet sich im Zentrum von Tokyo Marunouchi, dem zentralen Geschäftsviertel Japans.

Über Splashtop Remote Desktop

Splashtop Remote Desktop macht das Übertragen, Konvertieren oder Synchronisieren von Dateien und Multimedia zwischen Geräten überflüssig. Wichtige Arbeitsdateien und Office-Anwendungen wie Outlook, PowerPoint, Excel und Word sind leicht zugänglich. Inhalte für persönliche Unterhaltung, darunter Filme, Musik, Fotos und sogar 3D-Spiele, können auch aus der Ferne genossen werden. Splashtop Remote Desktop-Benutzer können Geräte über das Internet oder LAN verbinden.

Über Splashtop

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es das beste geräteübergreifende Computererlebnis seiner Klasse bietet — das eine Brücke zwischen Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern bildet. Die Produkte von Splashtop wurden auf mehr als 100 Millionen Geräten von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel und anderen Partnern ausgeliefert. Splashtop Remote Desktop und Whiteboard sind in über 60 Ländern die meistverkauften Apps im Apple App Store, Google Play, HP App Catalog, BlackBerry App World und Amazon Appstore für Android. Sie begeistern Millionen von mobilen Nutzern mit leistungsstarkem, interaktivem Zugriff auf ihre Lieblingsanwendungen, Medieninhalte und Dateien jederzeit und überall.

Für Unternehmen, die sichere, verwaltete Konnektivität zwischen Geräten und Cloud-Diensten benötigen, ist Splashtop Pro die Antwort. Mit Splashtop Pro können IT- und Dienstleister ihre Tablet-Mitarbeiter in weniger als 30 Minuten „mobilisieren“. Die Nutzer können auf ihren Geräten ein Erlebnis der Verbraucherklasse genießen und gleichzeitig die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen des Unternehmens erfüllen.

Splashtop-Produkte werden von den Benutzern hoch bewertet und haben viele prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten – die Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, „Best App/Software of CES 2011“ und „Best Mobile App of CES 2012“ vom LAPTOP Magazine und ist auf Platz 20 der beliebtesten Apps im Apple App Store Rewind für 2011. Splashtop hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai, Taipeh und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

