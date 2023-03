Über zwanzigtausend MSPs sind von LogMeIn und TeamViewer zu Splashtop migriert

San Jose, Kalifornien — 1. September 2015 —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, kündigt Splashtop Business for Remote Support an, eine Lösung, die für Flüchtlinge optimiert ist, die vor LogMeIn Pro, LogMeIn Central, TeamViewer, Citrix GoToMyPC und Citrix GoToAssist fliehen. Unzufrieden mit den steigenden Verlängerungspreisen bei LogMeIn, TeamViewer und anderen Produkten sind viele MSPs und ITs zu Splashtop gekommen. Um die Migration zu vereinfachen, bietet das neue Splashtop Business for Remote Support

Verbesserte Bereitstellungsfähigkeit, sodass MSPs und ITs bestehende LogMeIn- oder Team Viewer-Agenten problemlos durch Splashtop-Streamer ersetzen können

Verbesserte Gruppierungsfunktion, die Tausende von verwalteten Computern unterstützt

Möglichkeit für MSPs und ITs, Kunden als Teil des neuen Preismodells den kostenlosen Zugriff auf ihre eigenen Computer zu ermöglichen

Neues computergestütztes Preismodell, damit MSPs und ITs die erheblichen Kosteneinsparungen beim Umstieg auf Splashtop Business für Fernunterstützung leicht erkennen können

„Über zwanzigtausend MSPs und ITs sind von LogMeIn, TeamViewer, Citrix und anderen Lösungen zu Splashtop gewechselt“, berichtet Mark Lee, CEO von Splashtop. „Wir wollen es für die Menschen einfacher machen, zu Splashtop zu migrieren, und auch den Preisvergleich vereinfachen. Splashtop Business for Remote Support ist optimiert für MSPs und ITs, die Fernunterstützung-Dienstleistungen anbieten.“

„Ich liebe Splashtop!! Ich habe mich verirrt, seit LogMeIn seine Richtlinien geändert hat. Das macht es für mich viel einfacher, Computer in unserem Büro zu verwalten. Danke!!!“ Sue Diggs, Büroleiterin, Malkerson Gunn Martin, LLP

„Der Preisvorteil von Splashtop gegenüber TeamViewer ist immens und Ihre Software funktioniert genauso reibungslos wie Teamviewer. Ich habe jetzt Splashtop gekauft – auch wegen Ihres großartigen Supports!“ Michael Pichler, CTO, DANCE ALL DAY Musicvertriebs GmbH

„Ich verwende TeamViewer und LogMeIn seit Jahren für den Fernsupport. Dann kam Splashtop und es ist schneller und billiger. Einfache Benutzeroberfläche, sehr effizient und TOLLER KUNDENSUPPORT!“ Nick Kapinakis, Integrated Intellinet Quality Systems

„VIEL schnelleres Verbinden, Anzeigen und Trennen als bei LogMeIn. Vielen Dank an alle bei Splashtop für die Entwicklung eines guten Produkts und für die Unterstützung bei der Testversion. Ich freue mich auf eine lange Zusammenarbeit mit Ihnen.“ Andrew Gordon, Logic Computers

„Ihr Produkt ist so stabil geworden, dass ich es jeden Tag brauche. Ich finde, es ist besser als LogMeIn. Die Verbindungen sind so stabil, dass sie tagelang bestehen bleiben. Ich habe Splashtop einigen Freunden empfohlen, die TeamViewer haben. Sie haben viel mehr bezahlt, und mir gefällt meins besser. Einfach zu installieren, die Installation funktioniert und es sind weniger Schritte nötig, um es auf einem Client-Rechner zum Laufen zu bringen“, Barry L. Salter, Hosting Master Internet

Über zwanzigtausend MSPs und IT-Organisationen nutzen Splashtop Business bereits heute zur Verwaltung von Millionen von Computern. Splashtop ist mit verschiedenen RMM-, PSA-, Online-Ticketing- und Online-Helpdesk-Lösungen auf dem Markt integriert, um MSPs und IT-Abteilungen ein nahtloses Erlebnis bei der Ausführung ihrer Aufgaben zu ermöglichen.

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste produktive, unterstützende und kollaborative Erlebnis seiner Klasse und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Produkte für die Zusammenarbeit wie Splashtop Classroom und Mirroring360 ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 18 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode, um Kompatibilitätsprobleme mit mobilen VPNs und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, die Auszeichnung „Best of CES“ des LAPTOP Magazine gewonnen und ist Finalist der Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und weitere Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen findest du auf www.splashtop.com

