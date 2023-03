Splashtop bringt Remote-Desktop-Anwendung für webOS-Geräte von HP auf den Markt

Die einfach zu bedienende App verbindet Benutzer mit ihrem Mac oder PC, um auf Dateien zuzugreifen, Videos anzusehen, Flash-Spiele zu spielen und mehr

16. Mai 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Instant-Access-Computing, hat heute Splashtop® Remote Desktop für webOS vorgestellt. Mit der Anwendung haben Benutzer jetzt einfachen Zugriff mit einem Klick von ihrem HP WebOS-basierten Smartphone auf ihren gesamten Desktop-Computer mit Unterstützung für vollständiges Video und Audio.

„Wir haben Splashtop Remote Desktop mit der Vision entwickelt, die Milliarden von Geräten auf der ganzen Welt zu überbrücken“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Unsere Unterstützung für HPs webOS ist ein wichtiger Meilenstein in dieser Richtung.“

Mit Splashtop Remote können Benutzer ihre HP Palm Pre 2- und HP Palm Pre Plus-Smartphones mit webOS 2.1 verwenden, um:

Steuern Sie ihren Computer vollständig aus der Ferne, greifen Sie auf Dateien zu und interagieren Sie mit Computeranwendungen mithilfe intuitiver Touch-Steuerungen und vertrauter WebOS-Gesten.

Sieh dir Videos an und spiele Musik ab, die auf ihrem Computer gespeichert ist, egal ob in iTunes®, Windows® Media Player oder einem anderen Format

Spiele fortschrittliche PC- und Flash-Spiele wie World of Warcraft™ oder Bejeweled™ mithilfe der zum Patent angemeldeten Splashtop-Streaming-Technologie

Arbeite an Microsoft Office-Dokumenten (Word, Excel oder PowerPoint) und greife auf Microsoft Outlook zu

Splashtop Remote Desktop für webOS ist heute im HP App Store für 4,99$ erhältlich.

Splashtop Remote lässt sich mit jedem Betriebssystem Windows 7, Windows Vista, Windows XP oder Mac OS X 10.6 oder höher verbinden. Splashtop Remote besteht aus zwei Komponenten: einer Anwendung, die auf dem WebOS-Gerät läuft, und einer Anwendung, die auf dem Computer läuft. Das Smartphone oder Tablet wird über ein beliebiges Netzwerk mit dem Computer verbunden. Um mehr über Splashtop Remote zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.splashtop.com/remote

Über Splashtop



Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 60 Millionen PCs von führenden Herstellern wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

Kontakt für die Medien:Splashtop PR-Team

Nützliche Links:

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/remote