Splashtop veröffentlicht Remote-Desktop-Anwendung für Mac

Splashtop Remote Desktop bietet ein echtes HD-Erlebnis und Dateizugriff von Mac zu PC und von Mac zu Mac

21. September 2011 — San Jose, CA —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute die Veröffentlichung seines Mac-Clients für Splashtop Remote Desktop bekannt, der vom 22. bis 25. September auf der MacWorld Asia 2011 in Peking, China, vorgeführt werden soll. Jetzt können Mac-Benutzer den Fernzugriff von Mac zu PC und von Mac zu Mac von einem privaten Netzwerk oder über das Internet genießen. Derzeit ermöglicht Splashtop Remote Desktop Millionen von Mobilgeräten, von Tablets bis hin zu Smartphones, den Fernzugriff auf PCs und Macs mit vollständigem Audio und hochauflösendem (HD) -Video.

"Katzen und Hunde, Öl und Wasser, Macs und PCs - einige Dinge gehörten einfach nicht zusammen, bis Splashtop auftauchte", sagte Mark Lee, CEO und Mitgründer von Splashtop. "Mit unserem neuen Mac-Client können Splashtop Remote Desktop-Benutzer nicht nur auf ihre Computer zugreifen, sondern sie können auch Funktionen wie die Möglichkeit nutzen, PC-Spiele und Software per Fernzugriff auf einem Mac mit Full HD und Audio auszuführen. Vielleicht ist das der Grund, warum einige Kunden unser Produkt "The Cat's Meow" nennen.

Lade Splashtop Remote Desktop aus dem Mac App Store zu einem reduzierten Preis von 9,99$ für die Startwoche herunter.

Splashtop Remote Desktop für Mac ermöglicht Benutzern folgendes:

Greifen Sie auf einem anderen Computer auf wichtige Dateien oder Fotos zu, ohne sich Gedanken über Synchronisierungs-, Konvertierungs- oder Kompatibilitätsprobleme machen zu müssen

Verwende MS Office, Silverlight und andere Windows-Software, ohne sie auf einem Mac installieren zu müssen

Spiele HD-Filme und Musik aus zentralen Medienbibliotheken ab, ohne Dateien übertragen zu müssen

Führe grafikintensive PC-Spiele auf einem leistungsstarken Computer aus und spiele sie von einem tragbaren Mac aus

Sieh dir HD-Videos an, die von einem PC oder Mac gestreamt wurden, mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde

Greife auf den neuesten IE-Browser zu, um ActiveX-fähige Websites von einem Mac aus anzusehen

Zu den Funktionen von Splashtop Remote Desktop für Mac gehören:

Leistungsstarkes Video- und Audiostreaming von deinem Remote-Computer

Einfache Konnektivität über LAN, WLAN oder über das Internet mit Internet Discovery

Einfache Einrichtung über eine einfache, intuitive Oberfläche

Unterstützt Wake-on-LAN

Kompatibel Mac OS X Lion

Splashtop Remote Desktop macht es überflüssig, Dateien und Multimedia zwischen Geräten zu übertragen, zu konvertieren oder zu synchronisieren. Wichtige Arbeitsdateien und Büroanwendungen wie Outlook, PowerPoint, Excel und Word sind mit dieser neuen Anwendung leicht zugänglich. Inhalte für die persönliche Unterhaltung, darunter Filme, Musik, Fotos und sogar 3D-Spiele, können auch aus der Ferne betrachtet werden. Gehen Sie einfach überall hin, nur mit Ihrem Mobilgerät, Smartphone, Tablet, Notebook oder Ultrabook, und haben Sie trotzdem vollen Zugriff auf Ihren PC oder Mac mit einem installierten Splashtop Streamer.s

Sieh dir Splashtop Remote Desktop für Mac in Aktion auf www.youtube.com/ watch?v=_NFZ_HT1JVY an

Splashtop Remote Desktop besteht aus zwei Komponenten:

Eine Splashtop Remote Desktop-Anwendung, die auf dem Client-Gerät läuft und iOS, Android, webOS, Windows und jetzt Mac OS unterstützt

Der kostenlose Splashtop Streamer, der auf jedem Computer mit Windows 7, Vista, XP oder Mac OS X 10.6 oder höher läuft

Besuchen Sie MacWorld Asia 2011, Stand #703, China National Convention Center, Peking, vom 22. bis 25. September, für eine Vorführung von Splashtop Remote Desktop für Mac. Besuchen Sie im Mobile Internet Forum am 22. September, 13:30 Uhr, „How to use Remote Desktop Technology on iPad/iPhone“, Raum 401, mit Cliff Miller, Chief Marketing Officer von Splashtop, und genießen Sie „Spiele Windows-Internetspiele wie WOW auf einem iPad“ auf der Hauptbühne, 24. September, 12:30-14:00 Uhr.

Laden Sie Splashtop Remote Desktop für Mac aus dem Mac App Store unterhttp://itunes.apple.com/app/splashtop-remote-desktop-for/id459710463?ls= herunter...

Über Splashtop

Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, Menschen überall den schnellen Zugriff auf Inhalte und Anwendungen über Geräte und Clouds hinweg zu ermöglichen. Das Flaggschiffprodukt von Splashtop, Splashtop Remote Desktop, ist ein Bestseller im Apple App Store und Android Market und ermöglicht es Benutzern, ein umfassendes Computererlebnis von Mobilgeräten und PCs aus zu genießen.

Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 70 Millionen PCs und Mobilgeräten von Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, die Auszeichnung „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai, Tokio, Amsterdam und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

