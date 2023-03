Splashtop bringt Mirroring360 Pro mit Device Screen Mirroring und Windows Screen Sharing auf den Markt

Neue Lösung kombiniert Windows-Bildschirmfreigabefunktionen mit AirPlay und WebRTC-basierter Bildschirmspiegelung von Geräten von iOS, Chromebook, Android, Windows und Mac

San Jose, Kalifornien — 25. April 2017 —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von bildschirmübergreifendem Zugriff, Support und Zusammenarbeit, kündigt Mirroring360 Pro an. Dieses neue Mitglied der Mirroring360-Produktfamilie kombiniert die Bildschirmspiegelung von Geräten mit Screensharing-Lösungen und bietet so ein umfassendes Kollaborationserlebnis für Bildung und Unternehmen.

Mirroring360 Pro ermöglicht es Pädagogen, Geschäftsleuten und Einzelpersonen, App-Bildschirme, Musik, Filme, Fernsehsendungen, Fotos und Spiele von Mobiltelefonen, Tablets, Chromebooks und anderen Computern auf einen Computerbildschirm zu streamen oder zu spiegeln.

Die Screensharing-Funktionen im neuen Mirroring360 Pro heben das Teilen auf ein neues Level, indem sie die Bildschirmübertragung von Geräten auf einem PC mit der Möglichkeit kombinieren, einen Windows-Computerbildschirm über einen einfachen Weblink zu teilen.

Zu den neuen Funktionen von Mirroring 360 Pro gehören:

Gemeinsame Nutzung eines Windows-Computerbildschirms mit bis zu 40 lokalen oder externen Betrachtern

Gemeinsame, über Netzwerke und Geräte über das Internet verfügbare Bildschirmnutzung

Anzeige von gemeinsam genutzten Bildschirme von jedem Telefon, Tablet, Chromebook oder Computer mit einem Webbrowser ohne Herunterladen oder Installieren

Die optimierte Benutzeroberfläche macht es einfacher als je zuvor, Gerätebildschirme auf den Computer zu übertragen.

Premium-Support über Web, E-Mail und Telefon für schnellen Zugang zu Hilfe bei Bedarf

„Im vergangenen Jahr haben wir mit vielen Benutzern von Mirroring360 gesprochen. Eine häufige Bitte ist, dass sie nicht nur die Bildschirme der Spiegelgeräte auf ihren Computer spiegeln, sondern auch in der Lage sein möchten, ihren Computer- oder Smartboard-Bildschirm an Meeting-Plattformen oder Studenten zu übertragen“, berichtet Mark Lee, CEO von Splashtop. „Wir stellen diese Möglichkeit jetzt in Mirroring360 Pro zur Verfügung, sodass die Benutzer ihre Computerbildschirme über einen Web-Link freigeben können, ohne dass ein Download oder eine Installation zum Betrachten erforderlich ist.“

Bildschirmfreigabe ermöglicht Zusammenarbeit für Fachleute, Unternehmen und Bildungsbereich

Die integrierte Bildschirmspiegelung und Bildschirmübertragung von Geräten in Mirroring360 Pro vereinfachen die Zusammenarbeit sowohl in Geschäfts- als auch in Bildungsumgebungen:

Software-App-Entwicklungsteams oder Produktmanager können ihre Software vom Gerät auf den Computer und das Projekt in einem Konferenzraum vorführen und denselben Bildschirm mit Remote-Viewern teilen, alles von der Mirroring360 Pro App aus.

Vertriebsprofis können Informationen von ihrem Smartphone oder Tablet über ihren Computer und einen einfachen Weblink teilen, um Telefonkonferenzen ein visuelles Element hinzuzufügen

Lehrer können Schülern, die Schwierigkeiten haben, den Bildschirm vorn an der Wand zu sehen, entgegenkommen, indem sie den gleichen Inhalt auf ein Chromebook oder Tablet am Tisch des Schülers senden.

Preise und Verfügbarkeit

Mirroring360 Pro ist ab sofort bei Splashtop unter https://www.mirroring360.com/pricing mit zeitlich begrenzten Einführungs-Abonnementpreisen von $14.99 im ersten Jahr für bestehende Mirroring360-Kunden und von $29.99 für neue Benutzer erhältlich. Bestehende Kunden können Mirroring360 Pro mit dem Rabatt erwerben, indem sie sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, die sie beim Kauf ihrer ursprünglichen Mirroring360-Lizenz verwendet haben.

Eine kostenlose, voll funktionsfähige Testversion ist unter https://www.mirroring360.com verfügbar.

Für den unternehmensweiten oder schulweiten Einsatz von Mirroring360 bietet Splashtop das Mirroring360 Large Deployment Package an. Das Paket „Large Deployment“ ist für Mirroring360 und/oder Mirroring360 Pro erhältlich und umfasst MSI-Pakete, voreingestellte Konfigurationsoptionen, eine Einzelschlüssel-Lizenz, Mirroring Assist für netzwerkübergreifende Konnektivität (einschließlich der Option, die geschwätzige Bonjour-Ausstrahlung in den Netzwerken abzuschalten) sowie weitere erweiterte Funktionen und erweiterten Support.

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste geräteübergreifende Produktivitäts-, Support- und Kollaborationserlebnis. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSP, Computer, Mobilgeräte, Industrieanlagen und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 25 Millionen Benutzer nutzen heute Splashtop-Produkte, und Herstellungspartner wie Acer, Asus, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten gebündelt.

Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, die Auszeichnung „Best of CES“ des LAPTOP Magazine gewonnen und ist Finalist der Red Herring 100 North America. Zu den Splashtop-Carrier-Partnern gehören AT& T, NTT DOCOMO, KDDI und SoftBank sowie viele Wiederverkäufer. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen findest du auf https://www.splashtop.com. Weitere Informationen zu Mirroring360 findest du auf https://www.mirroring360.com. Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Kontakt für die Medien

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com