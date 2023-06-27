Splashtop bringt Mirroring360 Pro mit Device Screen Mirroring und Windows Screen Sharing auf den Markt
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Die neue Lösung kombiniert Windows-Bildschirmfreigabefunktionen mit AirPlay und WebRTC-basierter Gerätebildschirmspiegelung von iOS, Chromebook, Android, Windows und Mac
Gerätebildschirmspiegelung und Bildschirmfreigabe mit Mirroring360 Pro
San Jose, CA – 25. April 2017 – Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von bildschirmübergreifendem Zugriff, Support und Zusammenarbeit, kündigt Mirroring360 Proan. Diese neue Ergänzung der Mirroring360-Produktfamilie kombiniert die Bildschirmspiegelung von Geräten mit Bildschirmfreigabelösungen und bietet so ein umfassendes Erlebnis für Bildungseinrichtungen und Unternehmen.
Mit Mirroring360 Pro können Pädagogen, Geschäftsleute und Einzelpersonen App-Bildschirme, Musik, Filme, Fernsehsendungen, Fotos und Spiele von Mobiltelefonen, Tablets, Chromebooks und anderen Computern auf einen Computerbildschirm streamen oder spiegeln.
Die Bildschirmfreigabefunktionen im neuen Mirroring360 Pro bringen die Freigabe auf die nächste Ebene, indem sie die Bildschirmfreigabe eines Geräts auf einem PC mit der Möglichkeit kombinieren, einen Windows-Computerbildschirm über einen einfachen Weblink zu teilen.
Zu den neuen Funktionen von Mirroring 360 Pro gehören:
Gemeinsame Nutzung eines Windows-Computerbildschirms mit bis zu 40 lokalen oder externen Betrachtern
Gemeinsame, über Netzwerke und Geräte über das Internet verfügbare Bildschirmnutzung
Anzeige von gemeinsam genutzten Bildschirme von jedem Telefon, Tablet, Chromebook oder Computer mit einem Webbrowser ohne Herunterladen oder Installieren
Durch die optimierte Benutzeroberfläche ist es einfacher denn je, Gerätebildschirme auf den Computer zu übertragen
Premium-Support über Web, E-Mail und Telefon für schnellen Zugang zu Hilfe bei Bedarf
„Im vergangenen Jahr haben wir mit vielen Benutzern von Mirroring360 gesprochen. Eine häufige Bitte ist, dass sie nicht nur die Bildschirme der Spiegelgeräte auf ihren Computer spiegeln, sondern auch in der Lage sein möchten, ihren Computer- oder Smartboard-Bildschirm an Meeting-Plattformen oder Studenten zu übertragen“, berichtet Mark Lee, CEO von Splashtop. „Wir stellen diese Möglichkeit jetzt in Mirroring360 Pro zur Verfügung, sodass die Benutzer ihre Computerbildschirme über einen Web-Link freigeben können, ohne dass ein Download oder eine Installation zum Betrachten erforderlich ist.“
Bildschirmfreigabe ermöglicht Zusammenarbeit für Fachleute, Unternehmen und Bildungsbereich
Die integrierte Gerätebildschirmspiegelung und Bildschirmfreigabe in Mirroring360 Pro vereinfachen die Zusammenarbeit sowohl in Geschäfts- als auch in Bildungsumgebungen:
Software-App-Entwicklungsteams oder Produktmanager können ihre Software von Gerät zu Computer vorführen und in einem Konferenzraum projizieren und denselben Bildschirm mit Remote-Zuschauern teilen – alles über die Mirroring360 Pro-App
Vertriebsprofis können Informationen von ihrem Smartphone oder Tablet über ihren Computer und einen einfachen Weblink austauschen, um Konferenzgesprächen ein visuelles Element hinzuzufügen
Lehrer können Schülern, die Schwierigkeiten haben, den Bildschirm vorn an der Wand zu sehen, entgegenkommen, indem sie den gleichen Inhalt auf ein Chromebook oder Tablet am Tisch des Schülers senden.
Preise und Verfügbarkeit
Mirroring360 Pro ist ab sofort bei Splashtop unter https://www.mirroring360.com/pricing mit zeitlich begrenzten Einführungs-Abonnementpreisen von 14,99 $ im ersten Jahr für bestehende Mirroring360-Kunden und von29,99 $ für neue Benutzer erhältlich. Bestehende Kunden können Mirroring360 Pro mit dem Rabatt erwerben, indem sie sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, die sie beim Kauf ihrer ursprünglichen Mirroring360-Lizenz verwendet haben.
Eine kostenlose, voll funktionsfähige Testversion ist unter https://www.mirroring360.comverfügbar.
Für den unternehmensweiten oder schulweiten Einsatz von Mirroring360 bietet Splashtop das Mirroring360 Large Deployment Package an. Das Paket „Large Deployment“ ist für Mirroring360 und/oder Mirroring360 Pro erhältlich und umfasst MSI-Pakete, voreingestellte Konfigurationsoptionen, eine Einzelschlüssel-Lizenz, Mirroring Assist für netzwerkübergreifende Konnektivität (einschließlich der Option, die geschwätzige Bonjour-Ausstrahlung in den Netzwerken abzuschalten) sowie weitere erweiterte Funktionen und erweiterten Support.
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet die klassenbeste bildschirmübergreifende Produktivität, Unterstützung und Zusammenarbeit. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen Nutzern den Zugriff auf ihre Anwendungen und Daten von jedem Gerät und überall. Splashtop Remote-Support-Dienste ermöglichen IT und MSP die Unterstützung von Computern, mobilen Geräten, Industrieanlagen und Internet of Things (IoT). Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmfreigabe 1-to-many über verschiedene Geräte hinweg. Mehr als 25 Millionen Benutzer nutzen heute Splashtop-Produkte, und Fertigungspartner wie Acer, Asus, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten gebündelt.
Splashtop hat die prestigeträchtigen Auszeichnungen „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science sowie „Best of CES“ vom LAPTOP Magazine erhalten und ist Finalist von Red Herring 100 North America. Zu den Carrier-Partnern von Splashtop gehören AT&T, NTT DOCOMO, KDDI und SoftBank sowie viele Wiederverkäufer. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com. Weitere Informationen zu Mirroring360 finden Sie unter https://www.mirroring360.com. Alle Markennamen und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.
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Robert Ha