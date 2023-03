Splashtop bringt Airplay Receiver für Mirroring360 für Android-Geräte auf den Markt, einschließlich Amazon FireTV und Google Nexus Player, die an HDTVs oder Projektoren angeschlossen sind

Drahtloses Spiegeln oder Streamen von Musik, Filmen, Fotos, Spielen und Apps von deinem iOS oder MAC auf jedes Android-Gerät; kostenlose und kostenpflichtige Versionen sind bei Google Play und im Amazon Android App Store erhältlich

San Jose, CA (PRWEB) — 28. Oktober 2014 —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, kündigt den Mirroring360 AirPlay Receiver für Android an. Mit Mirroring360 kannst du deine Musik, Filme, Fernsehsendungen, Fotos, Spiele und Bildschirme auf jedes Android-Gerät streamen oder spiegeln. Nach der Installation verwandelt Mirroring360 dein Android-Gerät in einen AirPlay-Empfänger. Dann kannst du das Gerät im AirPlay-Menü auf deinem iPad, iPhone, iPod Touch und MAC entdecken und auswählen, um mit dem Streamen und Spiegeln zu beginnen!

„Mirroring360 für Windows und MAC wird bereits von Hunderttausenden von Menschen genutzt, insbesondere von Lehrern und Moderatoren aus der Wirtschaft“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Mit der Zunahme von Android-basierten, an Großbildschirme angeschlossenen Geräten wie Google Nexus Player und Amazon FireTV haben uns Kunden gebeten, die Unterstützung der Plattform zu erweitern.“

Wie wirst du den Mirroring360 AirPlay Receiver für Android verwenden?

Streame oder spiegele Fotos, Videos, Filme oder mehr von deinem iOS oder MAC drahtlos auf HDTVs mit großen Bildschirmen, die mit Android-basierten Settop-Boxen wie Amazon FireTV und Google Nexus Player verbunden sind

Teile deine Präsentationen, Produktdemos und mehr drahtlos von deinem iOS- oder MAC-Gerät an Android-Nutzer

Spiele deine iOS- und MAC-Spiele auf einem HDTV-Großbildschirm, der mit einem beliebigen Android-Gerät verbunden ist. Dein iOS-Gerät kann ein Remote-Gamecontroller werden.

Ausbilder , die effektiver sein wollen, indem sie den Auszubildenden die Interaktion mit dem Inhalt von ihrem Platz aus ermöglichen

Sparen Sie heute über 65 %: Für eine begrenzte Zeit bieten wir jede Lizenz für nur $6.99 (normalerweise 19,99 $) an. Großbestellungen sind ebenfalls möglich (bitte wenden Sie sich an sales@splashtop.com für weitere Informationen). Besuchen Sie Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.m360 und den Amazon Android App Store für eine kostenlose Testversion.

Über Splashtop

Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Mehr als 18 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode, um Kompatibilitätsprobleme mit mobilen VPNs und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, den „Best of 2012 CES“ -Award des LAPTOP Magazine gewonnen und ist 2013 Finalist der Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und weitere Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen findest du auf www.splashtop.com

