Splashtop bringt Airplay Receiver für Mirroring360 für Android-Geräte auf den Markt, einschließlich Amazon FireTV und Google Nexus Player, die an HDTVs oder Projektoren angeschlossen sind
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Drahtloses Spiegeln oder Streamen von Musik, Filmen, Fotos, Spielen und Apps von deinem iOS oder MAC auf jedes Android-Gerät; kostenlose und kostenpflichtige Versionen sind bei Google Play und im Amazon Android App Store erhältlich
San Jose, CA (PRWEB) — 28. Oktober 2014 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von plattformübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, kündigt Mirroring360 AirPlay Receiver für Android an. Mit Mirroring360 können Sie Ihre Musik, Filme, TV-Sendungen, Fotos, Spiele und Bildschirme auf jedes Android-Gerät streamen oder spiegeln. Sobald installiert, verwandelt Mirroring360 Ihr Android-Gerät in einen AirPlay-Empfänger. Sie können dann das Gerät im AirPlay-Menü auf Ihrem iPad, iPhone, iPod Touch und MAC entdecken und auswählen, um mit dem Streaming und Spiegeln zu beginnen!
„Mirroring360 für Windows und MAC wird bereits von Hunderttausenden von Menschen genutzt, insbesondere von Lehrern und Moderatoren aus der Wirtschaft“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Mit der Zunahme von Android-basierten, an Großbildschirme angeschlossenen Geräten wie Google Nexus Player und Amazon FireTV haben uns Kunden gebeten, die Unterstützung der Plattform zu erweitern.“
Wie werden Sie Mirroring360 AirPlay Receiver für Android nutzen?
Streame oder spiegele Fotos, Videos, Filme oder mehr von deinem iOS oder MAC drahtlos auf HDTVs mit großen Bildschirmen, die mit Android-basierten Settop-Boxen wie Amazon FireTV und Google Nexus Player verbunden sind
Teilen Sie drahtlos Ihre Präsentationen, Produktdemos und mehr von Ihrem iOS oder MAC mit Android-Nutzern
Spielen Sie Ihre iOS- und MAC-Spiele auf einem großen HDTV-Bildschirm, der mit jedem Android-Gerät verbunden ist. Ihr iOS-Gerät kann zu einem Fernspiel-Controller werden.
Ausbilder, die effektiver sein wollen, indem sie den Auszubildenden die Interaktion mit dem Inhalt von ihrem Platz aus ermöglichen
Sparen Sie heute über 65 %: Für eine begrenzte Zeit bieten wir jede Lizenz für nur 6,99 $ (normalerweise 19,99 $) an. Großbestellungen sind ebenfalls möglich (bitte wenden Sie sich an sales@splashtop.com für weitere Informationen). Besuchen Sie Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.m360 und den Amazon Android App Store für eine kostenlose Testversion.
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste produktive und kollaborative Erlebnis seiner Klasse und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Mehr als 18 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.
Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit, Probleme mit der mobilen VPN-Kompatibilität und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ der PC World, „Best of What's New“ des Magazins Popular Science sowie die Auszeichnung „Best of 2012 CES“ des LAPTOP Magazine erhalten und ist Finalist des Red Herring 100 North America 2013. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und zusätzliche Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Kontakt für Medien
Alex Shapiro
alex.shapiro@horngroup.com