Splashtop veröffentlicht iPhone-App FileHound

FileHound ist der einfachste Weg, Remote-Computerdateien von einem iPhone oder iPod touch aus zu finden und darauf zuzugreifen.

8. November 2011 — San Jose, —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, hat heute FileHound veröffentlicht, eine App für den Fernzugriff auf Computerdateien von einem iPhone und iPod touch. FileHound wurde für kleine Bildschirme entwickelt und ist die einfachste Methode, Dokumente, Fotos, Musik und Videos auf einem Computer aufzulisten, zu suchen und darin zu navigieren. Es nutzt die preisgekrönte Remote-Desktop-Technologie von Splashtop.

FileHound wurde speziell für die einfache Bedienung auf Mobilgeräten mit kleinen Bildschirmen entwickelt und macht das Übertragen, Konvertieren oder Synchronisieren von Dateien und Multimediainhalten zwischen Geräten überflüssig. Wichtige Arbeitsdateien und Office-Anwendungen wie Outlook, PowerPoint, Excel und Word sind mit dieser App leicht zu finden und darauf zuzugreifen. Darüber hinaus können Inhalte für die persönliche Unterhaltung, darunter Filme, Musik, Fotos und Videos, aus der Ferne angesehen werden.

„FileHound bringt etwas ‚Bellen‘ auf Ihr Smartphone“, so Mark Lee, CEO von Splashtop. „Es ist so konzipiert, dass es Ihr neuer bester Freund ist, um Dateien zu holen, wenn Sie unterwegs sind. Wir glauben sogar, dass FileHound Ihnen so gut gefallen wird, dass Sie vielleicht sogar anfangen werden, Ihr iPhone zu streicheln!“

Zu den Funktionen von FileHound gehören:

Das sofortige Anzeigen einer Liste aller Dateien mit zwei Fingertipps auf dem Bildschirm

Das Finden von Dateien mit der benutzerfreundlichen FileHound-Suche oder im Ordner „Letzte Objekte“

Das Navigieren mit Trackpad-Modus für höchste Präzision auf kleinen Bildschirmen

Benutze die Shortcut-Symbolleiste, um zwischen dem Surf- und dem Bearbeitungsmodus umzuschalten

Das Aktivieren von Tastatur oder Bildlaufleiste

Einen Bildschirm vergrößern oder verkleinern

Sperre die Bildschirmausrichtung

Einfach eine Sitzung unterbrechen

FileHound ist einfach zu installieren und kompatibel mit allen Versionen von iPhone und iPod touch (iOS 4 oder höher) und Windows 7, Vista und XP. Installiere einfach die FileHound-App auf einem iPhone oder iPod touch und die Splashtop Streamer-Software auf einem Remote-Computer. Dann erstelle einen Sicherheitscode auf beiden Geräten. Nach der Installation können FileHound-Benutzer von überall auf der Welt Dateien auf einem Remote-Computer finden und darauf zugreifen.

FileHound kann im iTunes App Store unter https://itunes.apple.com/us/app/filehound/id457716007?ls=1&mt=8 für einen Sonderpreis für die Startaktion von 4,99 USD (regulärer Preis 14,99 USD) heruntergeladen werden

Um den Start von FileHound zu feiern, veranstaltet Splashtop einen Hundefotowettbewerb. Weitere Einzelheiten darüber, wie Sie mit einem Foto Ihres Lieblingshundes, der ein Dokument oder eine Zeitung holt, an dem Wettbewerb teilnehmen können, finden Sie auf der Facebook-Seite von Splashtop unter www.facebook.com/splashtop.

Über Splashtop

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu berühren, indem es das beste geräteübergreifende Computererlebnis seiner Klasse bietet - eine Brücke zwischen Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern. Die Produkte von Splashtop wurden bereits auf mehr als 100 Millionen Geräten von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus und anderen Partnern ausgeliefert. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam und andere sind die meistverkauften Anwendungen in über 60 Ländern im Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog und Amazon Android Appstore und erfreuen Millionen mobiler Nutzer mit leistungsstarkem, interaktivem Zugriff auf ihre Lieblingsanwendungen, Medieninhalte und Dateien jederzeit und überall.

Für Unternehmen, die sichere, verwaltete Konnektivität zwischen Geräten und Cloud-Diensten benötigen, ist Splashtop Pro die Antwort. Mit Splashtop Pro können IT- und Dienstleister eine Belegschaft in weniger als 30 Minuten „mobilisieren“. Die Nutzer können auf ihren Geräten ein Erlebnis der Verbraucherklasse genießen und gleichzeitig die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen des Unternehmens erfüllen.

Splashtop-Produkte werden von den Benutzern hoch bewertet und haben viele prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten – „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Teams in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

