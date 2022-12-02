Splashtop veröffentlicht CamCam zum Betrachten einer Live-Videokamera über einen Remote-PC
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Die Splashtop CamCam-App wurde eingestellt.
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Verwandeln Sie eine PC-Webcam in einen Streaming-Video- und Audio-Feed auf jedes Apple-Mobilgerät, um beruhigt Menschen, Haustiere und Dinge zu überprüfen, die Ihnen wichtig sind.
27. September 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, kündigte heute CamCam an, eine iPhone- und iPad-App, die Live-Audio und Video von einer PC-Webcam streamt, sodass Benutzer alles, was am wichtigsten ist, aus der Ferne sehen können.
Splashtop CamCam ist eine vielseitige App, die iPhone- und iPad-Nutzern, die:
Überprüfen Sie Kinder und andere Familienmitglieder, wenn Sie nicht zu Hause sind
Überwache spielende Kinder von einem anderen Zimmer aus
Verwandle die Webcam eines Computers in eine Live-Nanny-Cam
Finde heraus, was Haustiere vorhaben
Verpasse nie ein großes Ereignis, das eine PC-Webcam festhalten kann.
Behalten Sie Ihr Zuhause im Auge, während Sie reisen
„Ihren PC in einen Live-Audio-Video-Stream zu verwandeln, ist eine weitere großartige App für iOS-Geräte von Splashtop“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Haben Sie sich jemals gefragt, ob Ihre Kinder eine Party schmeißen, wenn Sie zum Abendessen ausgehen? Jetzt, mit CamCams außergewöhnlichem Video und Audio, das auf Ihr mobiles Gerät gestreamt wird, können Sie genau sehen, was zu Hause vor sich geht, sodass Sie Ihre Nächte in Ruhe genießen können.“
Funktionen der Splashtop CamCam:
Hochauflösendes Video- und Audiostreaming in Echtzeit von einem Remote-PC auf ein Apple-Mobilgerät
Kompatibilität mit integrierter oder externer PC-Webcam und Mikrofon
Pinch-to-Zoom- und Schwenk-Funktion
Folge diesen einfachen Schritten, um Splashtop CamCam einzurichten:
Lade Splashtop CamCam aus dem iTunes App Store herunter und installiere sie auf einem iPhone, iPod touch oder iPad
Lade den kostenlosen Splashtop Streamer herunter und installiere ihn auf einem PC mit Webcam.
Erstelle einen Sicherheitscode und gib ihn auf beiden Geräten ein
Verbinden Sie sich und sehen Sie durch die Webcam Ihres entfernten PCs von überall auf der Welt.
CamCam ist mit allen Versionen von Windows 7, Vista und XP kompatibel. Ein Computer mit Dual-Core-CPU wird für die beste Leistung dringend empfohlen.
Splashtop CamCam kann für einen speziellen Einführungspreis von 0,99 USD (80% Rabatt auf den regulären Preis von 4,99 USD) aus dem iTunes App Store heruntergeladen werden.
Über Splashtop
Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, Menschen überall den schnellen Zugriff auf Inhalte und Anwendungen über Geräte und Clouds hinweg zu ermöglichen. Das Flaggschiffprodukt von Splashtop, Splashtop Remote Desktop, ist ein Bestseller im Apple App Store und Android Market und ermöglicht es Benutzern, ein umfassendes Computererlebnis von Mobilgeräten und PCs aus zu genießen.
Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 70 Millionen PCs und Mobilgeräten von Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, die Auszeichnung „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai, Tokio, Amsterdam und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.
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