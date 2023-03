Splashtop veröffentlicht CamCam zum Betrachten einer Live-Videokamera über einen Remote-PC

Die Splashtop CamCam-App wurde eingestellt.

Klicke hier, um unsere neuesten Apps für Remote-Computerzugriff, Bildschirmspiegelung und Bildschirmübertragung zu sehen.

Verwandle eine PC-Webcam in einen Streaming-Video- und Audiofeed auf jedes Apple-Mobilgerät, damit du in aller Ruhe nach Menschen, Haustieren und Dingen schauen kannst, die dir wichtig sind.

27. September 2011 — San Jose, CA —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, kündigte heute CamCam an, eine iPhone- und iPad-App, die Live-Audio und Video von einer PC-Webcam streamt, sodass Benutzer alles, was am wichtigsten ist, aus der Ferne sehen können.

Splashtop CamCam ist eine vielseitige App, die iPhone- und iPad-Nutzern, die:

Schau nach Kindern und anderen Familienmitgliedern, wenn du nicht zu Hause bist

Überwache spielende Kinder von einem anderen Zimmer aus

Verwandle die Webcam eines Computers in eine Live-Nanny-Cam

Finde heraus, was Haustiere vorhaben

Verpasse nie ein großes Ereignis, das eine PC-Webcam festhalten kann.

Behalte dein Zuhause im Auge, wenn du reist

„Deinen PC in einen Live-Audio-Videostream zu verwandeln, ist eine weitere großartige App für iOS-Geräte von Splashtop“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Hast du dich jemals gefragt, ob deine Kinder eine Party schmeißen, wenn du zum Abendessen ausgehst? Jetzt, wo die außergewöhnlichen Video- und Audiodaten von CamCam auf dein Mobilgerät gestreamt werden, kannst du genau sehen, was zu Hause vor sich geht, sodass du deine Abende in Ruhe genießen kannst.“

Funktionen der Splashtop CamCam:

Hochauflösendes Video- und Audiostreaming in Echtzeit von einem Remote-PC auf ein Apple-Mobilgerät

Kompatibilität mit integrierter oder externer PC-Webcam und Mikrofon

Pinch-to-Zoom- und Schwenk-Funktion

Folge diesen einfachen Schritten, um Splashtop CamCam einzurichten:

Lade Splashtop CamCam aus dem iTunes App Store herunter und installiere sie auf einem iPhone, iPod touch oder iPad

Lade den kostenlosen Splashtop Streamer herunter und installiere ihn auf einem PC mit Webcam.

Erstelle einen Sicherheitscode und gib ihn auf beiden Geräten ein

Verbinde dich und schaue über die Webcam deines Remote-PCs von überall auf der Welt

CamCam ist mit allen Versionen von Windows 7, Vista und XP kompatibel. Ein Computer mit Dual-Core-CPU wird für die beste Leistung dringend empfohlen.

Splashtop CamCam kann für einen speziellen Einführungspreis von 0,99 USD (80% Rabatt auf den regulären Preis von 4,99 USD) aus dem iTunes App Store heruntergeladen werden.

