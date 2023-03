Splashtop tritt dem RSA® Ready Technology Partner Programm bei; kündigt Implementierung durch die führende japanische Versicherungsgruppe Nissei Asset Management an

Tausende von Versicherungsvertretern bei vielen Versicherungsgesellschaften nutzen Splashtop Enterprise jetzt zur Produktivitätssteigerung und zur Unterstützung des Business Continuity Plans (BCP)

SAN JOSE, Kalifornien. — 23. Juli 2014 — Splashtop, ein führendes Unternehmen für geräteübergreifende Datenverarbeitung und Zusammenarbeit, gibt heute bekannt, dass es dem RSA Ready Technology Partner Program beigetreten ist und die Interoperabilität zwischen Splashtop Enterprise und der Multifaktor-Authentifizierungslösung RSA SecurID von RSA, The Security Division of EMC (EMC), hergestellt hat.

Splashtop gab auch bekannt, dass die führende japanische Versicherungsgruppe Nissei Asset Management jetzt Splashtop Enterprise einsetzt, die branchenweit einzige Fernzugriffslösung vor Ort. Splashtop Enterprise wird eine bestehende langsamere RDP-Lösung ersetzen, sodass die Mitarbeiter von einer verbesserten Produktivität und Sicherheit profitieren können, wenn sie von jedem Gerät im Internet aus auf ihre Computer zugreifen. Splashtop dient auch als Lösung für Notfälle oder Katastrophen, in Japan als Business Continuity Plan (BCP) bekannt. Mitarbeiter können effektiv von zu Hause aus arbeiten, ohne in Büros reisen zu müssen.

„Wir freuen uns, Splashtop im RSA Ready-Partnerprogramm begrüßen zu dürfen. Während Unternehmen und KMUs daran arbeiten, den Fernzugriff ihrer Mitarbeiter zu optimieren, hat der Bedarf an vertrauenswürdigen und bewährten Sicherheitslösungen Priorität „, sagte Chad Loeven, Director of Partnerships, RSA. „Die Interoperabilität der Produkte von RSA und Splashtop wird den Kunden helfen, eine Lösung für den Fernzugriff und die Zusammenarbeit anzubieten, die sowohl sicher als auch bequem für die Benutzer konzipiert ist.“

Splashtop Enterprise ermöglicht IT-Abteilungen die Bereitstellung von Unternehmensanwendungen und Desktops (physisch und virtuell) auf Tablets, Smartphones, PCs und MACs. Dank des erstklassig bewerteten Streaming- und Touchscreen-Erlebnisses können mobile Mitarbeiter schnell und einfach von zu Hause oder von unterwegs die Produktivität im Büro, den Geschäftsbereich, 3D-Grafiken und angepasste Webanwendungen nutzen.

„Mobilgeräte verändern die Versicherungsbranche, insbesondere die Art und Weise, wie Dienstleister und Kunden interagieren“, sagte Mark Lee, CEO und Gründer von Splashtop. „Wir freuen uns, mit RSA zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass wir unseren Kunden die erstklassige sichere Fernzugriffslösung anbieten können.“

Nach Angaben von Nissei Asset Management hat Splashtop Enterprise die Produktivität ihrer mobilen Mitarbeiter erheblich gesteigert und erfüllt die Anforderung, einen Business Continuity Plan (BCP) für den Notfall oder Katastrophenfall zu erstellen. Für weitere Informationen darüber, wie Splashtop Enterprise Ihnen helfen kann, Ihr Unternehmen zu mobilisieren oder den BCP zu unterstützen, besuchen Sie bitte: https://www.splashtop.com/enterprise

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet die klassenbeste bildschirmübergreifende Produktivität und Kollaborationserfahrung und überbrückt dabei Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Nutzern, über ihre mobilen Geräte auf ihre Lieblingsanwendungen, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu steuern. Mehr als 16 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App-Stores heruntergeladen, und Herstellerpartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode, umVPN Kompatibilitätsprobleme mit Mobilgeräten und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, den „Best of 2012 CES“ -Award des LAPTOP Magazine gewonnen und ist 2013 Finalist der Red Herring 100 North America. Es ist das einzige Unternehmen, das zwei Jahre in Folge (2012 und 2013) den NVIDIA „Ones to Watch“ Emerging Companies Award gewonnen hat. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen findest du auf https://www.splashtop.com

RSA und SecurID sind entweder eingetragene Marken oder Marken der EMC Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle Markennamen und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Kontakt für die Medien

415.905.4011