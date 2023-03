Splashtop tritt dem Partnerprogramm von MaaS360 WorkPlace bei

Führende Remote-Desktop-Lösung Splashtop ist jetzt bereit für MaaS360-Kunden

San Jose, Kalifornien, 24. Juli 2014 – Splashtop, Inc. gab bekannt, dass es dem MaaS360 WorkPlace Partner Programm beigetreten ist. Splashtop Business und Splashtop Enterprise werden nun auf dem MaaS360-Markt vertreten sein und das MaaS360 WorkPlace SDK nutzen, um Sicherheitskontrollen auf Unternehmensebene zum Schutz von Unternehmensdaten zu ermöglichen.

Splashtop Business und Splashtop Enterprise bieten sicheren Fernzugriff, Support und Zusammenarbeit für mobile Mitarbeiter, die jedes Gerät verwenden. Hohe Leistung, Benutzerfreundlichkeit, Funktionen für die Zusammenarbeit und Unterstützung sowohl für die Cloud- als auch für die Bereitstellung vor Ort sind die Hauptvorteile von Splashtop gegenüber herkömmlichen RDP-, Citrix- und VMware-Lösungen.

„Die Kombination von MaaS360 und Splashtop ermöglicht es KMUs und Unternehmen, die klassenbeste Lösung für Sicherheit und Leistung von Remote-Desktops und -Anwendungen zu nutzen“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Mobile Mitarbeiter können über ein mobiles Gerät mit voller Sicherheitskonformität Fernzugriff auf all ihre Geschäftsanwendungen und -daten erhalten.“

Mobile Apps in Kombination mit dem MaaS360 WorkPlace SDK bieten verbesserte Sicherheit durch Funktionen wie:

Authentifizierung und Single Sign-On

Richtlinien zur Verhinderung von Datenlecks (DLP), um das Kopieren und Einfügen einzuschränken und das Öffnen von Apps auf der Whitelist zu ermöglichen

Blockieren der App-Nutzung für nicht konforme Geräte

VPN per App für den Zugriff auf das Firmen-Intranet

Selektives Löschen einer App, wenn ein Mobilgerät verloren geht, gestohlen oder kompromittiert wird

Verschlüsseln und Schützen von Data-at-Rest und während der Übertragung

Mit der Verbreitung des Trends „Bring Your Own Device (BYOD)“ wollen Unternehmen ihren Mitarbeitern Wahlmöglichkeiten bieten und gleichzeitig Firmeninformationen schützen. Best-of-Breed-Apps werden jetzt auf dem MaaS360-Markt präsentiert und können Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, die die Produktivität und Zusammenarbeit zwischen ihren Mitarbeitern verbessern und gleichzeitig die Unternehmensdaten schützen wollen.

„Der MaaS360-Markt und das WorkPlace SDK spielen weiterhin eine immer wichtigere Rolle bei unseren Kunden, die ihre Unternehmensdaten auf mobilen Geräten sichern möchten“, sagte Anar Taori, Senior Director of Product Management bei Fiberlink. „Splashtop kann jetzt in MaaS360 integriert werden, um die Produktivität der Benutzer zu stärken und gleichzeitig strenge Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.“

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet die klassenbeste bildschirmübergreifende Produktivität und Kollaborationserfahrung und überbrückt dabei Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Nutzern, über ihre mobilen Geräte auf ihre Lieblingsanwendungen, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu steuern. Mehr als 16 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App-Stores heruntergeladen, und Herstellerpartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode, um Kompatibilitätsprobleme mit mobilen VPNs und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, den „Best of 2012 CES“ -Award des LAPTOP Magazine gewonnen und ist 2013 Finalist der Red Herring 100 North America. Es ist das einzige Unternehmen, das zwei Jahre in Folge (2012 und 2013) den NVIDIA „Ones to Watch“ Emerging Companies Award gewonnen hat. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen findest du auf www.splashtop.com

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Über MaaS360

MaaS360 von Fiberlink, einem Unternehmen von IBM, ist die vertrauenswürdige Enterprise Mobility Management-Lösung für Tausende von Kunden weltweit — von Fortune-500-Unternehmen bis hin zu kleinen Unternehmen. Wir machen das Arbeiten in einer mobilen Welt einfach und sicher, indem wir umfassende mobile Sicherheit und Verwaltung für Anwendungen, Inhalte, E-Mails und Geräte bereitstellen. MaaS360 ist sofort über das Internet zugänglich, einfach zu bedienen und zu warten und bietet die Flexibilität, die Unternehmen benötigen, um Mobilität in jedem Aspekt ihres Unternehmens voll auszuschöpfen. Unterstützt durch den reaktionsschnellsten Support der Branche stellen wir unsere Kunden an die erste Stelle, indem wir ihnen die beste Benutzererfahrung für IT und Mitarbeiter bieten. Um mehr zu erfahren, gehe zu http://www.maas360.com.

© 2014 MaaS360 und das MaaS360-Logo sind Warenzeichen von Fiberlink Communications, die in bestimmten Gerichtsbarkeiten eingetragen sein können. Alle anderen Markennamen sind Warenzeichen der jeweiligen Partner.