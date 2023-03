Splashtop führt SaaS-Desktop-Rendering mit Splashtop Business ein

Splashtop Business ergänzt sein Angebot für Unternehmen und Privatkunden und hilft Unternehmen jeder Größe dabei, geschäftskritische Apps auf Mobilgeräten bereitzustellen.

SAN JOSE, Kalifornien – 10. Juli 2013 – Splashtop Inc., der führende Anbieter von Remote-Desktop – und Anwendungszugriff, gab heute die Veröffentlichung von Splashtop Business bekannt, mit dem IT, Systemintegratoren und Dienstanbieter sicheren Zugriff auf jede Geschäftsanwendung auf jedem mobilen Gerät bereitstellen können. Jetzt können mobile Mitarbeiter mit ihren iOS-, Android-, Windows Phone 8-, Blackberry – oder WinRT-Mobilgeräten (Windows und MAC) vollen Zugriff auf all ihre geschäftskritischen Anwendungen und Daten erhalten, die auf ihren PC – oder Mac-Computern gehostet werden. Splashtop Business ist eine SaaS-Lösung für kleine bis mittelgroße Unternehmen und knüpft an den Erfolg von Splashtop Enterprise und Splashtop Personal an.

„Die Konsumisierung der IT und die Verbreitung von BYOD-Lösungen führt zu einer schnellen Akzeptanz von Lösungen wie Splashtop Remote Desktop und Application Rendering“, sagt Mark Lee, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Splashtop, Inc. „Mit der Einführung von Splashtop Business können SMBs nun die leistungsstärkste Lösung erleben, die es mobilen Mitarbeitern ermöglicht, all ihre kritischen Geschäftsanwendungen, Dateien und Daten von jeder öffentlichen oder privaten Cloud aus zu nutzen, ohne Kodierung, ohne Schulung und ohne Datenverlust.“

Mit Splashtop Business erhalten KMUs und mittelständische Unternehmen eine einfache, schnelle und erschwingliche Möglichkeit, mobile Mitarbeiter und ihre Geräte zu verwalten, um Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Mit Splashtop Business entfällt die Notwendigkeit, Dateien und Multimedia zwischen den Geräten zu übertragen, zu konvertieren oder zu synchronisieren. Wichtige Arbeitsdateien und Büroanwendungen, wie Outlook, PowerPoint, Excel und Word, sowie Videos, Musik und Fotos für Präsentationen sind leicht zugänglich. Splashtop Business enthält die Whiteboard-Anmerkungsfunktion, die bei Präsentatoren und Pädagogen sehr beliebt geworden ist, weil sie damit in ihren Präsentationen mit ihren mobilen Geräten Dinge hervorheben, zeichnen oder überschreiben können.

Goodwill, eine gemeinnützige Organisation, die sich darauf konzentriert, Menschen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial durch Lern- und Beschäftigungsmöglichkeiten auszuschöpfen, nutzt Splashtop, um die Produktivität zu steigern, ohne ein großes Budget oder zusätzliche Zeit und Ressourcen zu benötigen.

„Die IT unterstützt das Geschäft von Goodwill, indem sie kontinuierlich nach Möglichkeiten sucht, Mehrwert und Innovation zu schaffen, wie z.B. die Bereitstellung von Splashtop Business zur Unterstützung unserer Belegschaft“, sagte Andre R. Bromes, Chief Information Officer bei Goodwill Industries of Greater New York and Northern New Jersey. „Durch die sichere Mobilisierung von Anwendungen wie Microsoft Office und anderen Geschäftsanwendungen für unsere iPad-Benutzer steigert Splashtop ihre Produktivität, während gleichzeitig Risiken minimiert werden und unsere IT-Governance-Prozesse eingehalten werden.“

Splashtop Business eignet sich für eine Reihe von Branchen und Geschäftsszenarien, wie z. B:

Außendienstmitarbeiter, die Zugang zum internen CRM-System ihres Unternehmens, zu Angebotserstellung und zu Informationen über Bestandspreise benötigen

Immobilienmakler passen ihre Zeitpläne an und greifen auf Verträge zu, ohne ins Büro zurückkehren zu müssen.

Medizinische Klinik- oder Biotech-Mitarbeiter, die auf Patientenakten-Systeme, radiologische Bilder, Videos und Daten zugreifen müssen, während sie sich zwischen verschiedenen Patientenzimmern oder Labors und Büros bewegen

Außendienstmitarbeiter der Kommunalverwaltung, die während ihrer Arbeit vor Ort auf Fallstudiendaten zugreifen und Berichte von ihren Tablets aus einreichen

Telearbeiter, die von zu Hause aus arbeiten und mithilfe einer einfacheren, schnelleren Lösung als VPN per Fernzugriff auf den Bürocomputer zugreifen möchten

Designer und Architekten, die Präsentationen für ihre Kunden halten und mit ihren iPads auf CAD-Design, PowerPoint und andere Anwendungen zugreifen

Fertigungsdesigner, die von Produktionsbetrieben aus auf Produktentwürfe zugreifen

Unterhaltungs- und Videospieldesigner verwenden Video- und Animationsprogramme von Filmstudios

Eine kostenlose Testversion von Splashtop Business ist jetzt verfügbar.

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet die klassenbeste bildschirmübergreifende Produktivität und Kollaborationserfahrung und überbrückt dabei Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Nutzern, über ihre mobilen Geräte auf ihre Lieblingsanwendungen, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu steuern. Mehr als 14 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App-Stores heruntergeladen, und Herstellerpartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Diese hochleistungsfähige Lösung für den Remote-Desktop- und Anwendungszugriff ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode zur Lösung von Kompatibilitätsproblemen bei mobilen VPNs und RDP über WAN. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2012 CES“ vom LAPTOP Magazine gewonnen und ist ein Finalist der Red Herring 100 North America 2013. Es ist das einzige Unternehmen, das den NVIDIA „Ones to Watch“ Emerging Companies Award zwei Jahre in Folge (2012 und 2013) gewonnen hat. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com.

