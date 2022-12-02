Splashtop und Good Technology bringen mit Splashtop for Good hochleistungsfähigen Remote-Desktop-Zugriff der Enterprise-Klasse auf den Markt
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Die „Splashtop for Good“-App bringt Unternehmen die Nr. 1-Lösung für den Remote-Desktop-Zugriff
RSA-KONFERENZ – SAN FRANCISCO und SAN JOSE, Kalifornien – 26. Februar 2013
Wer: Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifender Zusammenarbeit und Fernzugriff, und Good Technology™, der Marktführer für sichere Unternehmensmobilität
Was: Splashtop wird die Splashtop for Good Remote Desktop Access-Lösung auf der RSA USA 2013 Conference vorstellen. Splashtop for Good kombiniert die sichere Good Dynamics® -Anwendungstechnologie von Good Technology und den Splashtop-Remote-Desktop-Zugriff, um mobilen Benutzern von ihren iOS-Geräten aus sicheren Zugriff auf viele ihrer geschäftskritischen Apps, Dateien und Daten auf Unternehmensebene zu bieten. Zu den Vorteilen des Remote-Desktop-Zugriffs von Splashtop for Good gehören:
Mobile Nutzer können von ihren iPads™ und iPhones™ aus problemlos in älteren Unternehmens-Apps und proprietären vertikalen Apps arbeiten, und zwar praktisch jederzeit, von überall aus, über ihre WLAN-, 3G- oder 4G-Verbindungen.
Die einfachste Möglichkeit, vorhandene Windows- und Legacy-Anwendungen schnell zu mobilisieren, gesichert durch die Good-Dynamic-Plattform.
Mobilisieren Sie Ihre bestehende VDI oder RDS-Infrastruktur sofort und kosteneffektiv
Umfassende Sicherheit mit Vor-Ort-Integration von Active Directory, Prüfprotokollen, richtlinienbasierten Kontrollen, SSL-Verschlüsselung und Unterstützung von Good Network Operations Center (NOC).
Wo: Sehen Sie Splashtop for Good am Stand #226 von Good Technology auf der RSA USA 2013
Moscone Center, San Francisco, Kalifornien
Wann: Montag, 25. Februar 2013; 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr (Empfang)
Dienstag, 26. Februar 2013; 11:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag, 28. Februar 2013; 11:00 bis 15:00 Uhr
Zu den Highlights von Splashtop for Good gehören
Good Dynamics Security und Good NOC – Benutzer stellen mobile Geräte mit vertrauenswürdiger „Good“-Technologie bereit, um die Sicherheit und Kontrolle von Anwendungen auf dem Gerät zu gewährleisten.
Vor-Ort-Bereitstellung – Die Lösung wird hinter der Firewall des Unternehmens auf Windows-Servern des Unternehmens gehostet, um sensible Daten zu schützen und bestimmte Branchenvorschriften zu erfüllen. Sie nutzt das vorhandene Active Directory des Unternehmens zur lokalen Authentifizierung.
Zentralisierte, richtlinienbasierte Kontrolle – Benutzer können Benutzer- und Gerätezugriffsrichtlinien festlegen, Benutzer und Geräte aktivieren/deaktivieren, nach MAC-Adressen filtern, SSL-Zertifikate erstellen oder importieren und die maximale Bildrate pro Benutzerverbindung festlegen.
Hohe Leistung – Die zum Patent angemeldete Streaming-Technologie ist in der Lage, CAD-, CAM- und andere 3D-Grafiken sowie HD-Video mit synchronisiertem Audio zu unterstützen, um ein reaktionsschnelles und ansprechendes Benutzererlebnis mit bis zu 30 fps zu liefern.
Sichere Verbindungen – Die Lösung bietet SSL/AES-256-Bit-Verschlüsselung, Netzwerk-Proxys, SSL-Zertifikate, MAC-Adressenfilterung und Tunneling durch das Good-NOC.
Geräteunterstützung – Splashtop for Good unterstützt das iPad, iPhone und Windows-PCs.
Über Good Technology
Good Technology transformiert Unternehmen, indem es Mitarbeiter durch sichere, kollaborative Workflows mobilisiert. Good befähigt auch die IT, mobile Apps, Geräte und Unternehmensdaten zu schützen und zu verwalten. Goods Lösungen für sichere Zusammenarbeit umfassen Goods Anwendungen für E-Mail, PIM, Browser, Dateifreigabe, Instant Messaging sowie ein breites Ökosystem von Drittanbieteranwendungen. Die Enterprise Mobility Management Plattform von Good ermöglicht es Unternehmen und ISVs, mobile Anwendungen zu erstellen, zu verwalten, zu analysieren und zu sichern. Zu den Kunden von Good Technology zählen mehr als 4.000 Organisationen weltweit, darunter die Hälfte der FORTUNE 100™, acht der Top 10 Finanzdienstleister, fünf der Top 10 im Gesundheitswesen und Führer in den Bereichen Einzelhandel, Telekommunikation, Fertigung, Recht und Regierung. Erfahren Sie mehr unter https://www.blackberry.com/.
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet die erstklassige geräteübergreifende Produktivitäts- und Zusammenarbeitserfahrung, die Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Cloud miteinander verbindet. Heute genießen über 12 Millionen Nutzer die Bequemlichkeit von Splashtop Remote Desktop, das zu den Top 25 der meistverkauften iPad-Apps aller Zeiten im Apple App Store zählt. Splashtop bietet eine überlegene Leistung und Benutzerfreundlichkeit für iOS-, Android-, RIM-, Windows- und MAC-Nutzer, die sicheren Fernzugriff auf ihre Desktops, Apps und Daten zu jeder Zeit und an jedem Ort wünschen.
Für weitere Informationen über Splashtop besuchen Sie bitte www.splashtop.com; Folgen Sie dem Unternehmensblog unter https://www.splashtop.com/blog, auf Facebook unter https://www.facebook.com/Splashtopund auf Twitter unter @Splashtop.
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Schlagwörter: Splashtop, geräteübergreifende Zusammenarbeit, Good Technology, RSA-Konferenz, iPad, iPhone, Android, Tablet, Smartphone, Mobile, Cloud, Remote Desktop
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Splashtop@TECHMarket.com
Siobhan Lyons für Good Technology
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