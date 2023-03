Splashtop und Good Technology bringen mit Splashtop for Good hochleistungsfähigen Remote-Desktop-Zugriff der Enterprise-Klasse auf den Markt

Die „Splashtop for Good“-App bringt Unternehmen die Nr. 1-Lösung für den Remote-Desktop-Zugriff



RSA-KONFERENZ – SAN FRANCISCO und SAN JOSE, Kalifornien – 26. Februar 2013

Wer:Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifender Zusammenarbeit und Fernzugriff, und Good Technology™, der Marktführer für sichere Unternehmensmobilität

Was: Splashtop wird die Splashtop for Good Remote Desktop Access-Lösung auf der RSA USA 2013 Conference vorstellen. Splashtop for Good kombiniert die sichere Good Dynamics® -Anwendungstechnologie von Good Technology und den Splashtop-Remote-Desktop-Zugriff, um mobilen Benutzern von ihren iOS-Geräten aus sicheren Zugriff auf viele ihrer geschäftskritischen Apps, Dateien und Daten auf Unternehmensebene zu bieten. Zu den Vorteilen des Remote-Desktop-Zugriffs von Splashtop for Good gehören:

Mobile Nutzer können von ihren iPads™ und iPhones™ aus problemlos in älteren Unternehmens-Apps und proprietären vertikalen Apps arbeiten, und zwar praktisch jederzeit, von überall aus, über ihre WLAN-, 3G- oder 4G-Verbindungen.

Die einfachste Möglichkeit, vorhandene Windows- und Legacy-Anwendungen schnell zu mobilisieren, gesichert durch die Good-Dynamic-Plattform.

Mobilisieren Sie Ihre bestehende VDI oder RDS-Infrastruktur sofort und kosteneffektiv

Umfassende Sicherheit mit Vor-Ort-Integration von Active Directory, Prüfprotokollen, richtlinienbasierten Kontrollen, SSL-Verschlüsselung und Unterstützung von Good Network Operations Center (NOC).

Wo: Sehen Sie Splashtop for Good am Stand #226 von Good Technology auf der RSA USA 2013



Wann: Montag, 25. Februar 2013; 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr (Empfang)

Donnerstag, 28. Februar 2013; 11:00 bis 15:00 Uhr

Zu den Highlights von Splashtop for Good gehören

Good Dynamics Security und Good NOC – Benutzer stellen mobile Geräte mit vertrauenswürdiger „Good“-Technologie bereit, um die Sicherheit und Kontrolle von Anwendungen auf dem Gerät zu gewährleisten.

Vor-Ort-Bereitstellung – Die Lösung wird hinter der Firewall des Unternehmens auf Windows-Servern des Unternehmens gehostet, um sensible Daten zu schützen und bestimmte Branchenvorschriften zu erfüllen. Sie nutzt das vorhandene Active Directory des Unternehmens zur lokalen Authentifizierung.

Zentralisierte, richtlinienbasierte Kontrolle – Benutzer können Benutzer- und Gerätezugriffsrichtlinien festlegen, Benutzer und Geräte aktivieren/deaktivieren, nach MAC-Adressen filtern, SSL-Zertifikate erstellen oder importieren und die maximale Bildrate pro Benutzerverbindung festlegen.

Hohe Leistung – Die zum Patent angemeldete Streaming-Technologie ist in der Lage, CAD-, CAM- und andere 3D-Grafiken sowie HD-Video mit synchronisiertem Audio zu unterstützen, um ein reaktionsschnelles und ansprechendes Benutzererlebnis mit bis zu 30 fps zu liefern.

Sichere Verbindungen – Die Lösung bietet SSL/AES-256-Bit-Verschlüsselung, Netzwerk-Proxys, SSL-Zertifikate, MAC-Adressenfilterung und Tunneling durch das Good-NOC.

Geräteunterstützung — Splashtop for Good unterstützt das iPad, iPhone und Windows-PCs.

Über Good Technology

Good Technology verändert Unternehmen durch die Mobilisierung von Mitarbeitern durch sichere, kollaborative Workflows. Mit Good kann die IT auch mobile Apps, Geräte und Unternehmensdaten schützen und verwalten. Zu den Secure Collaboration-Lösungen von Good gehören Goods Anwendungen für E-Mail, PIM, Browser, Dateifreigabe, Instant Messaging sowie ein breites Ökosystem von Anwendungen von Drittanbietern. Mit der Enterprise Mobility Management Platform von Good können Unternehmen und ISVs mobile Anwendungen erstellen, verwalten, analysieren und sichern. Zu den Kunden von Good Technology zählen mehr als 4.000 Unternehmen weltweit, darunter die Hälfte der FORTUNE 100 ™, acht der zehn größten Finanzdienstleister, fünf der zehn größten Gesundheitsdienstleister sowie führende Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Telekommunikation, Fertigung, Recht und Regierung. Erfahren Sie mehr unter www.good.com.

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet die klassenbeste bildschirmübergreifende Produktivität und Kollaborationserfahrung und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Cloud. Heute genießen über 12 Millionen Nutzer den Komfort von Splashtop Remote Desktop, das im Apple App Store zu den 25 meistverkauften iPad Apps aller Zeiten zählt. Splashtop bietet überlegene Leistung und Benutzerfreundlichkeit für iOS-, Android-, RIM-, Windows- und MAC-Benutzer, die jederzeit und überall sicheren Fernzugriff auf ihre Desktops, Anwendungen und Daten wünschen.

Für weitere Informationen über Splashtop besuchen Sie bitte www.splashtop.com; Folgen Sie dem Unternehmensblog unter https://www.splashtop.com/blog, auf Facebook unter https://www.facebook.com/Splashtopund auf Twitter unter @Splashtop.

