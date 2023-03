Splashtop is on Fire! – auf Amazon Kindle Fire, versteht sich

Mit Splashtop Remote Desktop können Kindle Fire-Benutzer mit rasender Geschwindigkeit auf Dateien, Anwendungen und Inhalte von PCs und Macs zugreifen

29. November 2011 — San Jose, CA —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute bekannt, dass Splashtop Remote Desktop für den Kindle Fire verfügbar ist. Splashtop Remote Desktop erweitert die Fähigkeiten des Kindle Fire, sodass er mehr ist als ein eReader oder eine Art, Inhalte zu konsumieren. Mit Splashtop Remote Desktop können Kindle Fire-Benutzer von einem privaten Netzwerk oder über das Internet aus der Ferne auf PCs und Macs mit vollständigem Audio- und Videozugriff zugreifen.

Splashtop Remote Desktop macht das Übertragen, Konvertieren oder Synchronisieren von Dateien und Multimedia von einem PC oder Mac mit einem Kindle Fire überflüssig. Wichtige Arbeitsdateien und Office-Anwendungen wie Outlook, PowerPoint, Keynote, Excel und Word sind mit dieser App leicht zugänglich. Inhalte für persönliche Unterhaltung, darunter Filme, Musik, Fotos und sogar 3D-Spiele, können auch aus der Ferne angesehen werden.

„Jetzt kannst du es dir nicht nur mit deinem Kindle Fire gemütlich machen, um ein gutes Buch zu lesen, sondern du kannst jede Software ausführen, die du auf deinem Mac oder PC hast“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Das Hinzufügen von Splashtop zum Kindle Fire macht dieses heiße Produkt einfach heißer.“

Splashtop Remote Desktop erweitert den Kindle Fire, indem es Benutzern ermöglicht, Folgendes anzusehen und zu bearbeiten:

PowerPoint und Keynote mit vollständigen Animationen und Sound

Microsoft Outlook mit Ordnern und Archiven

Excel- und Word-Anwendungen

Der Browser eines Computers, einschließlich persönlicher Lesezeichen, Lieblings-Plug-ins und Erweiterungen

Quicken, iPhoto und andere Computerprogramme, die nicht im Amazon App Store erhältlich sind

Zu den weiteren Vorteilen der Verwendung von Splashtop Remote Desktop gehören die Fähigkeit:

Sieh dir Flash-Videos (Hulu, Yahoo Video usw.) und DVDs an

Greife auf deine vollständige iTunes- oder Windows Mediathek zu, um Videos anzusehen

Hör dir Musik an, die auf deinem Computer gespeichert ist

Spiele Online-, PC- und Mac-Spiele

Unterstütze die Verbindung über das Internet

Splashtop Remote Desktop kann für 2,99 USD aus dem Amazon Appstore für Android unter http://www.amazon.com/Splashtop-Inc-Remote-Desktop/dp/B004O3YGMC/ref=sr_ heruntergeladen werden...

Installieren Sie nach dem Herunterladen den kostenlosen Splashtop Streamer auf jedem Computer, auf dem Windows 7, Vista, XP oder Mac OS X 10.6 oder höher installiert ist.

Kindle Fire-Benutzer können Splashtop Remote Desktop mit seiner einfachen, intuitiven Oberfläche einfach einrichten und verwenden.

Über Splashtop

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es das beste geräteübergreifende Computererlebnis seiner Klasse bietet — das eine Brücke zwischen Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern bildet. Die Produkte von Splashtop wurden auf mehr als 100 Millionen Geräten von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus und anderen Partnern ausgeliefert. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam und andere sind die meistverkauften Apps in über 60 Ländern im Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog und Amazon Appstore für Android. Sie begeistern Millionen von mobilen Nutzern mit leistungsstarkem, interaktivem Zugriff auf ihre Lieblingsanwendungen, Medieninhalte und Dateien jederzeit und überall.

Für Unternehmen, die sichere, verwaltete Konnektivität zwischen Geräten und Cloud-Diensten benötigen, ist Splashtop Pro die Antwort. Mit Splashtop Pro können IT- und Dienstleister eine Belegschaft in weniger als 30 Minuten „mobilisieren“. Die Nutzer können auf ihren Geräten ein Erlebnis der Verbraucherklasse genießen und gleichzeitig die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen des Unternehmens erfüllen.

Splashtop-Produkte werden von den Benutzern hoch bewertet und haben viele prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten – „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Teams in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

