Splashtop erweitert Produktfamilie um Splashtop Remote Touchpad
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Die neue Anwendung verwandelt ein Handy in ein virtuelles Touchpad oder eine Tastatur, um PC-Medieninhalte aus der Ferne zu steuern.
21. März 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Instant Access Computing, hat heute Splashtop Remote Touchpad vorgestellt, eine Anwendung, die ein iPhone oder einen iPod touch in ein drahtloses Fernbedienungsgerät verwandelt. Da Benutzer zunehmend Computermedieninhalte auf Fernsehbildschirmen in ihren Wohnzimmern konsumieren, bietet das Splashtop Remote Touchpad den Komfort, einen Computer aus der Ferne zu steuern, ohne dass spezielle Tastaturen oder andere Peripheriegeräte erforderlich sind.
Dieses neueste Mitglied der Splashtop-Produktfamilie verfügt über zwei Modi, Touchpad und Tastatur, um herkömmliche Computer-Peripheriegeräte zu ersetzen und gleichzeitig ein Maß an Komfort zu bieten, von dem sowohl Privatanwender als auch Geschäftsleute profitieren.
Touchpad-Modus: Ermöglicht es einem Benutzer, auf einem großen Bildschirm oder einem anderen Monitor einfach durch die bevorzugten Websites zu navigieren und durch sie zu scrollen, wobei das Mobilgerät als virtuelles Touchpad dient.
Tastaturmodus: Verwandelt ein Mobilgerät in eine kabellose Tastatur zur Steuerung eines Media Center-PCs oder eines Computers, der eine Geschäftspräsentation projiziert; beinhaltet Sondertasten und Unterstützung für Tastenkombinationen.
„Wenn ich meinen PC für Multimedia-Unterhaltung verwende — wichtige Dinge wie iTunes- oder Hulu-Videos �— bin ich oft ein paar Meter von meinem PC entfernt. Da ich nicht die Flügelspannweite von Yao Ming habe, benötige ich eine Fernbedienung“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Diese Idee war die Motivation hinter Splashtop Remote Touchpad: Mein Smartphone herausholen zu können und... voila! Ich habe eine Fernbedienung.“
Splashtop Remote Touchpad für iPhone und iPod touch ist im Apple App Store und in iTunes erhältlich und kostet zunächst 0,99$.
Über Splashtop
Splashtop Inc. (ehemals bekannt als DeviceVM, Inc.) wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, das Computererlebnis zu optimieren, damit Menschen überall schnell auf Inhalte und Anwendungen zugreifen können. Das Splashtop OS-Produkt, das erstmals 2007 eingeführt wurde, ist eine preisgekrönte Instant-On-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Sekunden nach dem Einschalten ihres PCs online zu gehen, E-Mails zu lesen und mit Freunden zu chatten. Splashtop Remote, die meistverkaufte Business-App in den USA, wie von Apple App Store-Verkäufen und -Downloads ausgewiesen, ermöglicht es Benutzern, ihr vollständiges Computererlebnis von einem Smartphone oder Tablet aus zu genießen, während sie von ihrem PC entfernt sind.
Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 60 Millionen PCs von führenden Herstellern wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony verfügbar. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den prestigeträchtigen „Most Innovative Product“-Award von PC World, den „Best of What’s New“-Award von Popular Science und den „Best of 2011 CES“-Award von LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Büros in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Für weitere Informationen besuchen Sie www.splashtop.com
Kontakt für die Medien:
Splashtop PR-Team