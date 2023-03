Splashtop erweitert Produktfamilie um Splashtop Remote Touchpad

Die neue Anwendung verwandelt ein Handy in ein virtuelles Touchpad oder eine Tastatur, um PC-Medieninhalte aus der Ferne zu steuern.

21. März 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Instant Access Computing, hat heute Splashtop Remote Touchpad vorgestellt, eine Anwendung, die ein iPhone oder einen iPod touch in ein drahtloses Fernbedienungsgerät verwandelt. Da Benutzer zunehmend Computermedieninhalte auf Fernsehbildschirmen in ihren Wohnzimmern konsumieren, bietet das Splashtop Remote Touchpad den Komfort, einen Computer aus der Ferne zu steuern, ohne dass spezielle Tastaturen oder andere Peripheriegeräte erforderlich sind.

Dieses neueste Mitglied der Splashtop-Produktfamilie verfügt über zwei Modi, Touchpad und Tastatur, um herkömmliche Computer-Peripheriegeräte zu ersetzen und gleichzeitig ein Maß an Komfort zu bieten, von dem sowohl Privatanwender als auch Geschäftsleute profitieren.

Touchpad-Modus: Ermöglicht es einem Benutzer, auf einem großen Bildschirm oder einem anderen Monitor einfach durch die bevorzugten Websites zu navigieren und durch sie zu scrollen, wobei das Mobilgerät als virtuelles Touchpad dient.

Tastaturmodus: Verwandelt ein Mobilgerät in eine kabellose Tastatur zur Steuerung eines Media Center-PCs oder eines Computers, der eine Geschäftspräsentation projiziert; beinhaltet Sondertasten und Unterstützung für Tastenkombinationen.

„Wenn ich meinen PC für Multimedia-Unterhaltung verwende — wichtige Dinge wie iTunes- oder Hulu-Videos — bin ich oft ein paar Meter von meinem PC entfernt. Da ich nicht die Flügelspannweite von Yao Ming habe, benötige ich eine Fernbedienung“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Diese Idee war die Motivation hinter Splashtop Remote Touchpad: Mein Smartphone herausholen zu können und... voila! Ich habe eine Fernbedienung.“

Splashtop Remote Touchpad für iPhone und iPod touch ist im Apple App Store und in iTunes erhältlich und kostet zunächst 0,99$.

Über Splashtop



Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 60 Millionen PCs von führenden Herstellern wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World , die Auszeichnung „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine . Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose und Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen findest du auf www.splashtop.com

Kontakt für die Medien:Splashtop PR-Team