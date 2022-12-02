Splashtop erweitert die Remote-Support-Funktionen für MSPs, IT und Familien-IT mit besten Preisen und Kundensupport
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Gruppierung, verbesserte Verwaltbarkeit und bald werden Dateiübertragungsfunktionen zu Splashtop Business hinzugefügt, um die kostengünstigste& Fernsupportsteuerungslösung für IT und MSPs bereitzustellen
San Jose, CA, 25. November 2014 – Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifender Datenverarbeitung und Zusammenarbeit, kündigt neue Gruppierungs- und andere Verwaltungsfunktionen in Splashtop Business an. Die Dateiübertragung wird vor Ende des Jahres hinzugefügt. MSPs und IT können jetzt die erstklassige Splashtop-Remote-Desktop-Leistung mit erweiterten Gruppierungs- und Verwaltungsfunktionen genießen. Splashtop Business bietet nicht nur die höchste Fernzugriffsleistung, sondern ist auch für sein kostengünstiges Preismodell von 66 € pro Jahr für die Verwaltung oder den Zugriff auf unbegrenzt viele Computer bekannt.
„Vor etwa einem Jahr strömten viele tausend LogMeIn-Flüchtlinge nach Splashtop, als LogMeIn seinen kostenlosen Dienst abrupt einstellte“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Leider unterstützte Splashtop weder Bereitstellung, Zugriffskontrolle, Gruppierung, Dateiübertragung noch einige andere Verwaltungsfunktionen, die von der IT und MSPs gewünscht wurden, sodass viele LogMeIn-Flüchtlinge keine andere Wahl hatten, als LogMeIn Central oder LogMeIn Pro zu abonnieren. Durch die enge Zusammenarbeit mit MSPs und IT in den letzten Monaten ist Splashtop Business nun vollständig mit den Funktionen für den Remote-Support ausgestattet und bietet gleichzeitig weiterhin die beste Leistung und den besten Preis für Fernsteuerung.“
„Ich liebe Splashtop!! Ich habe mich verirrt, seit LogMeIn seine Richtlinien geändert hat. Das macht es für mich viel einfacher, Computer in unserem Büro zu verwalten. Danke!!!“ Sue Diggs, Büroleiterin, Malkerson Gunn Martin, LLP
„Der Preisvorteil von Splashtop gegenüber TeamViewer ist immens und Ihre Software funktioniert genauso reibungslos wie Teamviewer. Ich habe jetzt Splashtop gekauft – auch wegen Ihres großartigen Supports!“ Michael Pichler, CTO, DANCE ALL DAY Musicvertriebs GmbH
„Ich verwende TeamViewer und LogMeIn seit Jahren für Remote-Support. Dann kam Splashtop und es ist schneller und billiger. Einfache Benutzeroberfläche, sehr effizient und TOLLER KUNDENSUPPORT!“ Nick Kapinakis, Integrierte Intellinet-Qualitätssysteme — I2QS.COM
Zehntausende von MSPs und IT-Organisationen nutzen Splashtop Business bereits heute, um Millionen von Computern zu verwalten. Splashtop lässt sich in verschiedene RMM-, PSA-, Online-Ticketing- und Online-Helpdesk-Lösungen auf dem Markt integrieren, um MSPs und IT ein reibungsloses Erlebnis bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu bieten.
Wechsel noch heute zu Splashtop Business mit einem kostengünstigen Preis von 66 € pro Benutzer und Jahr, um eine unbegrenzte Anzahl von Computern zu verwalten: https://www.splashtop.com/remote-support
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet erstklassige plattformübergreifende Produktivitäts-, Support- und Kollaborationserlebnisse, die Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds verbinden. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten über ihre mobilen Geräte zuzugreifen und diese zu steuern. Kooperationsprodukte wie Splashtop Classroom und Mirroring360 ermöglichen effektives Bildschirmteilen von 1-zu-vielen über Geräte hinweg. Mehr als 18 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus den App-Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.
Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit, Probleme mit der mobilen VPN-Kompatibilität und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtigen Auszeichnungen „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science sowie „Best of CES“ vom LAPTOP Magazine erhalten und ist Finalist von Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und zusätzliche Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
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