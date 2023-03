Splashtop bringt globale SSL-VPN-Relay-Infrastruktur von Amazon Web Services auf AliCloud von China Alibaba und Grand Cloud von Shanda

Dank der Cloud-Partnerschaften in den einzelnen Ländern werden Splashtop-Kunden, darunter multinationale Unternehmen, Regierungen, KMUs und Verbraucher, von verbesserter Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit profitieren

SAN JOSE, Kalifornien. — 28. Mai 2013 —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, kündigte die Expansion von Splashtop Bridging CloudTM nach China, dem Land mit der größten Mobilfunkbevölkerung, durch eine Partnerschaft mit Alibabas AliCloud und Shandas Grand Cloud an. Splashtop Bridging CloudTM ist eine globale SSL-VPN-Relay-Infrastruktur; es ist ein skalierbarer, robuster Splashtop-Dienst, der hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit für den Fernzugriff auf Desktops und Anwendungen in beliebigen Netzwerken (3G, 4G oder WIFI) bietet.

Die Bridging CloudTM-Infrastruktur der ersten Generation wurde auf Amazon Web Services (AWS) mit Rechenzentren in Amerika, Europa und Asien aufgebaut und unterstützt Millionen von Benutzern. Basierend auf dem Standort des Benutzers erkennt und nutzt Splashtop auf intelligente Weise die nächstgelegene Relay-Infrastruktur, um das beste Fernzugriffserlebnis seiner Klasse zu bieten. Da Amazon Web Services (AWS) innerhalb Chinas nicht verfügbar ist, haben sich Splashtop-Benutzer in China für die Weiterleitung des Datenverkehrs auf AWS Japan verlassen, was zu einer zusätzlichen Latenzzeit, die sich auf das Benutzererlebnis auswirkt, führt.

Die Bridging CloudTM der zweiten Generation ist flexibel und erweiterbar; sie ist für das Hosting durch regionale Carrier, Service Provider und strategische Partner verfügbar, um eine verbesserte Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit zu bieten und lokale Kunden zu bedienen. Nach umfangreicher Forschung und Benchmarking wird die Kombination aus Alibabas AliCloud und Shandas Grand Cloud die klassenbeste Relay-Leistung für chinesische Benutzer in jedem Netzwerk liefern, unabhängig davon, ob die Teilnehmer Kunden von China Mobile, China Unicom oder China Telecom sind.

„China hat die größte mobile Bevölkerung der Welt, und alle Unternehmen werden mobil“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Alibaba und Shanda, um sicherzustellen, dass Millionen von Splashtop-Benutzern und -Unternehmen in China jetzt eine verbesserte Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit mit einer landesinternen Relais-Infrastruktur genießen können. Die Kombination von Amazon Web Services, Alibaba, Shanda und anderen Carrier-Clouds ermöglicht es uns, weltweit die leistungsfähigste Infrastruktur bereitzustellen, um multinationale Unternehmen, Regierungen und KMUs auf der ganzen Welt zu unterstützen.“

„Shanda ist das führende Online-Glücksspielunternehmen in China. Shandas Grand Cloud ist der Pionier des Cloud Computing in China, und es ist unser Ziel, mit führenden Technologiepartnern wie Splashtop zusammenzuarbeiten“, sagt Lin Jiang, Vice President von Shanda Grand Cloud. „Splashtop ist eine leistungsstarke Lösung zur Mobilisierung von Anwendungen und Daten in der Grand Cloud, einschließlich 3D-Cloud-Gaming.“

Alibaba ist die führende Cloud für KMUs. Die Zusammenarbeit ermöglicht es Millionen von KMUs in China, bestehende Windows-, IE- und Java-Anwendungen sowie vertikale Gesundheits- oder Finanzanwendungen sofort für jede mobile Belegschaft zu mobilisieren.

Mit der landesinternen SSL-VPN-Relay-Cloud in China profitieren Splashtop-Nutzer in China jetzt von einer durchschnittlichen drei- bis vierfachen Verbesserung der Latenzzeit und höheren Bildraten. In bestimmten Großstädten können die Nutzer sogar eine mehr als achtfache Latenzreduzierung und deutlich verbesserte Bildraten feststellen.

