Der führende Entwickler von Bildungsapplikationen, die von mehr als 1 Million Lehrerinnen und Lehrern genutzt werden, ermöglicht es ihnen nun, in Echtzeit mit den mobilen Geräten der Schülerinnen und Schüler in Kontakt zu treten und zu interagieren

FETC, Orlando, Florida — 28. Januar 2014 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, kündigt die Einführung seiner Lösung für das Schülerengagement des 21. Jahrhunderts an — Splashtop Classroom. Splashtop Classroom gibt Lehrern die Möglichkeit, Inhalte und Apps, egal ob von einem Mac oder PC, auf das Gerät jedes Schülers zu streamen, unabhängig davon, ob der Schüler ein iPad, ein Chromebook oder einfach einen Chrome-Browser verwendet.

„Die Schulen haben Tausende von iPads, Chromebooks und Computern gekauft. Sie haben uns wiederholt darauf hingewiesen, dass sie bessere Werkzeuge benötigen, um Bildschirme auf diesen Geräten gemeinsam zu nutzen“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Wir glauben, dass Splashtop Classroom das Engagement und die Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Schülern erheblich verbessern wird.“

Die einfach zu bedienende App bietet Studenten einen einfachen Zugang, indem sie einen QR-Code scannen oder den Sitzungscode eingeben. Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann der Lehrer die Kontrolle an jeden Schüler weitergeben, was eine verbesserte Interaktion zwischen Lehrer und Schüler sowie zwischen Schüler und Klasse ermöglicht. Die App bietet auch Anmerkungen an, die in Echtzeit auf allen Geräten übertragen werden können, um Ideen auszutauschen und die Kreativität anzuregen. Selbst die anspruchsvollsten Multimedia-Anwendungen können sofort und mit branchenführender Leistung gemeinsam genutzt werden. Splashtop Classroom ermöglicht es Lehrern und Dozenten, einen ganzen Raum von Schülern einfach und effektiv zu beschäftigen.

Teile alles sofort in Echtzeit auf die Geräte aller Schüler: Teile jede Anwendung, auch Streaming-Video, auf die Geräte aller Schüler, um das Engagement zu erhöhen. Es wird keine Zeit verschwendet, Inhalte für Mobilgeräte neu zu formatieren oder Inhalte vorher hochzuladen, das spart Vorbereitungszeit außerhalb der Unterrichtsstunden.

Bringen Sie die Lektion zum Schüler: Lehrer können die Kontrolle an jedes beliebige Gerät übergeben, sodass der Schüler direkt mit der Lektion und dem gesamten Klassenzimmer interagieren kann, ohne seinen Platz zu verlassen. Diese Funktion verbessert den Unterricht für sehbehinderte oder behinderte Schüler erheblich.

Unterrichten Sie von allen vier Ecken der Klasse aus: Indem sie mit dem Unterricht interagieren und von ihrem Mobilgerät aus eine Verbindung zum PC/Mac der Klasse herstellen, können sich Lehrer im Klassenzimmer bewegen, ohne dabei Zeit oder Qualität des Unterrichts zu beeinträchtigen. Wenn du hinter dem Schreibtisch rauskommst, verbessert das Klassenmanagement und die Aufmerksamkeit der Schüler.

Verwandeln Sie ein Tablet in ein interaktives Whiteboard: Splashtop Whiteboard ist bereits in mehr als 1 Million Klassenzimmern zu finden und bietet eine Vielzahl interaktiver Funktionen, darunter eine Symbolleiste zum Zeichnen, Hervorheben oder Überschreiben beliebiger Inhalte, einschließlich bevorzugter Arbeitsblätter, sowie einen Scheinwerfer und eine Bildschirmschattierung, um die Konzentration der Schüler aufrechtzuerhalten.

Unterstützen Sie Hunderte von Lehrern und Schülern: Ganz gleich, ob es sich um eine Schule, einen Bezirk oder eine Hochschulorganisation handelt, mit der Administratorkonsole kann die IT-Abteilung Benutzer und Geräte zentral verwalten.

Splashtop Classroom beinhaltet sowohl Splashtop Remote-Desktop- als auch Whiteboard-Tools. Für den persönlichen Gebrauch eines einzelnen Lehrers bietet Splashtop Whiteboard eine leistungsstarke Möglichkeit, die Lernerfahrung der Schüler zu bereichern, indem das iPad oder Android-Tablet des Lehrers in ein mobiles interaktives Whiteboard verwandelt wird. Splashtop Classroom ist auf den Kauf und die Lizenzierung auf Schul- oder Bezirksebene zugeschnitten. Die zugehörigen Splashtop Classroom-Apps sind im Apple AppStore und Google Chrome Store kostenlos erhältlich. Für eine begrenzte Zeit bis zum 31. Mai bietet Splashtop ein Aktionspaket von 10$ pro Lehrer und Jahr an. Um deine kostenlose Testversion anzufordern oder mehr zu erfahren, besuche bitte: www.splashtop.com/education.

Ein Video von Splashtop Classroom ist verfügbar: https://www.youtube.com/watch?v=p5q5uaVIOkA

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet die Klassenbeste Bildschirmübergreifende Produktivität und Kollaborationserfahrung und überbrückt dabei Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre mobilen Geräte auf ihre Lieblingsanwendungen, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu steuern. Mehr als 15 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte von App-Stores heruntergeladen, und Herstellerpartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode, um Kompatibilitätsprobleme mit mobilen VPNs und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, den „Best of 2012 CES“ -Award des LAPTOP Magazine gewonnen und ist 2013 Finalist der Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und weitere Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen findest du auf www.splashtop.com

