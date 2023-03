SplashApp-Technologie in Splashtop Enterprise ermöglicht sofortige Bereitstellung von sämtlichen Unternehmensanwendungen auf jedem Gerät

IT-, Systemintegratoren und Dienstanbieter können nun „schwere“ und geschäftskritische Anwendungen für mobile Mitarbeiter bereitstellen, wann und wo sie diese benötigen.

SAN JOSE, Kalifornien – 30. Mai 2013 – Splashtop Inc. baut seine Führungsposition im Bereich des Remote-Desktop-Zugriffs für mobile Mitarbeiter weiter aus und kündigte die Veröffentlichung von Splashtop Enterprise mit der SplashApp-Technologie an, die es IT, Systemintegratoren und Dienstanbietern ermöglicht, sicheren Zugriff auf jede Geschäftsanwendung auf jedem mobilen Gerät zu hosten und bereitzustellen. Durch den Einsatz von Splashtop Enterprise mit SplashApp können Organisationen aller Art und Größe Nutzern auf jedem Gerät (mobil, Computer oder TV/Projektor) sicheren Zugang zu jeder Geschäftsanwendung bieten, die in einer beliebigen Cloud (privat, hybrid oder öffentlich) läuft.

„Mitarbeiter von über 60 Prozent der Fortune-500-Unternehmen nutzen Splashtop Remote Desktop bereits auf ihren mobilen Geräten, um kritische Arbeiten zu erledigen, wann und wo sie wollen“, sagt Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop, Inc. „Mit der Einführung von SplashApp können Unternehmen jetzt sofort kritische Geschäftsanwendungen bereitstellen, die auf jeder beliebigen Cloud laufen und rund um die Uhr verfügbar sind. Im Wesentlichen können Unternehmen ihre Anwendungen ohne Codierung, Schulung und Datenverluste mobilisieren.“

Überall und jederzeit zu arbeiten ist die neue Normalität* und die meisten geschäftskritischen und vertikalen Apps sind einfach nicht mit Mobilgeräten kompatibel. Darüber hinaus entsprechen mobile Geräte nicht demselben Windows.NET-Sicherheitsframework, das in Unternehmen und KMUs vorherrscht. Die IT und andere Geschäftsbereiche stehen vor der Herausforderung, ob sie die kostspieligen Investitionen in das Neuschreiben von Geschäfts-Apps für iOS, Android oder Windows auf sich nehmen sollen. Splashtop Enterprise mit SplashApp bietet mobilen BYOD-Mitarbeitern eine einfache, schnelle und erschwingliche Möglichkeit, auf diese kritischen Geschäftsanwendungen zuzugreifen und diese zu nutzen, und gibt der IT gleichzeitig die Verwaltbarkeit und Kontrolle, um die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Splashtop arbeitet mit Systemintegratoren und Dienstanbietern auf der ganzen Welt zusammen, um BYOD und Unternehmensmobilität zu ermöglichen. Mit über 14 Millionen Nutzern und der Tatsache, dass Splashtop die beliebteste Unternehmens-App ist, die in den App Stores heruntergeladen wurde, bietet seinen Channel-Partnern eine solide Lead-Generierung.

„Unsere Fähigkeit, einen einfachen und dennoch sicheren Zugriff auf alle Geschäftsanwendungen, Daten und Dateien von iOS-Geräten aus zu bieten, schafft für unsere Kunden einen ausgezeichneten geschäftlichen Nutzen und eine hohe Produktivität“, so John Herrema, Senior Vice President of Product Management, Good Technology. „Mit dem rapiden Anstieg der Nutzung von Tablets und Smartphones im Unternehmen sind innovative Anwendungen wie Splashtop entscheidend dafür, dass Unternehmens- und Regierungskunden ihr mobiles Potenzial ausschöpfen können.“

„Wir freuen uns über unsere Partnerschaft mit Splashtop, um Splashtop Enterprise in Japan weiterzuverkaufen“, sagt Koichi Ohashi, General Manager von Daikin. „Daikin ist das größte Klimaanlagenunternehmen der Welt, und wir selbst verwenden Splashtop Enterprise intern für das Remote-Design. Aufgrund der hohen Leistung von Splashtop bei der Unterstützung von Remote-3D-Grafiken haben wir innerhalb weniger Monate nach der Partnerschaft das größte japanische Unternehmen für die Herstellung von Autoteilen als Kunden gewonnen, und wir haben derzeit Pilotprojekte bei verschiedenen großen Automobilherstellern und Bauunternehmen in Japan.“

„Im ersten Quartal des Wiederverkaufs von Splashtop Enterprise haben wir über 15 Kunden gewonnen, darunter Asia Cement, NEC, viele Regierungsabteilungen und andere. Splashtop-Benutzer erfreuen sich einer gesteigerten Produktivität auf ihren iPads und Android-Geräten, die remote auf Unternehmensdatenbanken und Workflow-Anwendungen zugreifen. Es gibt in Unternehmen viele .NET-Anwendungen und Microsoft IE-Webanwendungen, für die es einfach nicht möglich und zu teuer ist, sie für Android und iOS neu zu schreiben, und Splashtop ist die beste und einzige Lösung, um diese kritischen Anwendungen zu mobilisieren“, so Ben Wan, Präsident der Acer Business Group E-Enabling Services. „Der Großchina hat die größte mobile Nutzerbasis der Welt, und angesichts des BYOD-Trends sehen wir eine enorme Dynamik und Aufregung hinter der Einführung von Splashtop Enterprise.“

Hauptvorteile

Die IT-Abteilung kann vorhandene .NET-, Silverlight-, Flash-, Java-, stark angepasste SAP/Oracle/Siebel-, 3D-CAD- und andere vertikale Anwendungen sofort mobilisieren – keine Wartezeiten für die Benutzer, keine Neuschreibung und Pflege zusätzlicher mobiler Codebasis, keine Schulung der Benutzer und keine Datenverluste für mehr Sicherheit

Die IT hat die vollständige Kontrolle darüber, welche Anwendungen oder Desktops für welche Geräte und Benutzer mobilisiert werden; das Dashboard gibt der IT funktionell Einblick in die Nutzung und Verwaltung

Tiefe Integration mit MDM/MAM-Partnern für zusätzliche Sicherheit und Kontrolle auf dem Gerät

Unterstützt anpassbare Overlays, die Tastenkombinationen und Anwendungssteuerungen für eine intuitivere Oberfläche auf Touch-Geräten hinzufügen

Hauptfunktionen

Transkodiert Windows Server 2003/2008/2012 RDS- und Windows-VMs, die auf HyperV, VMware oder Xen ausgeführt werden, mit einer sicheren Verwaltungskonsole vor Ort, die in Active Directory integriert ist

Hohe Leistung: Video mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde und Latenz von weniger als 30 Millisekunden

Splashtop Bridging CloudTM WAN-optimierte globale Relais-Infrastruktur: Ermöglicht es Fachkräften, in 3G/4G- oder Wi-Fi-Netzwerken auf der ganzen Welt bei voller Produktivität und optimaler Bandbreitennutzung aus der Ferne zu arbeiten.

Intuitive Schnittstelle: einfache Gesten für berührungsempfindliche mobile Geräte mit anpassbaren Verknüpfungen und Bedienelementen für spezifische Geschäftsanwendungen – 3D-CAD/CAM, medizinische EMR/HER-Systeme, Unternehmensdatenanalyse, angepasste SAP/Siebel/Oracle-Anwendungen usw.

BYOD-Unterstützung: iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, WinRT, Windows und Mac

Preise und Verfügbarkeit

https://www.splashtop.com/products-pricing

Über Splashtop

Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Mehr als 14 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Diese hochleistungsfähige Lösung für den Remote-Desktop- und Anwendungszugriff ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode zur Lösung von Kompatibilitätsproblemen bei mobilen VPNs und RDP über WAN. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2012 CES“ vom LAPTOP Magazine gewonnen und ist ein Finalist der Red Herring 100 North America 2013. Es ist das einzige Unternehmen, das den NVIDIA „Ones to Watch“ Emerging Companies Award zwei Jahre in Folge (2012 und 2013) gewonnen hat. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com.

Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

*Quelle: ZDNet