Splashtop Enterprise Fernzugriff und Fernsupport Software erhält Zertifizierung als Nutanix AHV Ready

Der Status bestätigt den leistungsstarken Fernzugriff von Splashtop auf virtuelle Desktops von Nutanix

SAN JOSE, Kalifornien, 02. August 2021 — Splashtop Inc., ein führender Anbieter von Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen der nächsten Generation, gab heute bekannt, dass seine Splashtop Enterprise-Fernzugriffs- und Fernunterstützungssoftware als Nutanix Ready for AHV zertifiziert wurde. AHV ist der unternehmenstaugliche Hypervisor von Nutanix — Virtualisierungssoftware, die virtuelle Maschinen (VMs) unter Verwendung physischer Hardwareressourcen erstellt und ausführt. Splashtop Enterprise wurde nach Abschluss der Tests zur Überprüfung der Kompatibilität mit AHV mit dem Nutanix Ready for AHV-Abzeichen ausgezeichnet.

Splashtop Enterprise ermöglicht Benutzern den Fernzugriff und die Unterstützung sowohl physischer als auch virtueller Maschinen von einer einzigen Anwendung aus. Splashtop Enterprise ist für Nutanix AHV optimiert und jetzt validiert und bietet leistungsstarken Fernzugriff auf virtuelle Desktops von Nutanix.

„Das Nutanix Ready-Logo bedeutet, dass Splashtop Enterprise das Vertrauen hat, die Nutanix-Lieferinfrastruktur zu verbessern, indem es leistungsstarken Fernzugriff und Fernsupport von überall aus ermöglicht“, sagte Mark Lee, Mitbegründer und CEO von Splashtop. „Unternehmen, die sich auf Virtualisierungslösungen von Nutanix verlassen, müssen keine separaten Tools mehr kaufen und verwalten, um remote auf ihre physischen und virtuellen Ressourcen zuzugreifen.“

Diese Kompatibilität mit der Nutanix-Virtualisierungslösung unterstreicht den einheitlichen Fernzugriffsansatz von Splashtop in hybriden IT-Umgebungen, die physische Maschinen und Geräte mit virtueller Desktop-Infrastruktur (VDI) und anderen VM-Lösungen kombinieren. „Unsere Nutanix-Zertifizierung vervollständigt unsere laufenden Bemühungen zur Optimierung unserer Unterstützung für virtuelle Maschinen für Microsoft Azure WHD, VMware, Citrix und AWS (Amazon Web Services) Workspace“, fügte Lee hinzu.

Splashtop ermöglicht Mitarbeitern und IT-Teams

Splashtop Enterprise bietet Vorteile sowohl für Mitarbeiter als auch für IT-Teams innerhalb von Organisationen, indem es Fernzugriffs- und Remote-Supportfunktionen in einer Anwendung bereitstellt.

Splashtop Enterprise bietet folgende Vorteile:

Mitarbeiter können von überall aus per Fernzugriff auf ihre Arbeitscomputer und virtuellen Maschinen zugreifen und Anwendungen und Daten sicher verwenden, genau wie sie es persönlich tun würden. Diese Fähigkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, wird auch weiterhin von entscheidender Bedeutung sein, da die sich wandelnde Art der Arbeit immer mehr Unternehmen dazu ermutigt, hybride Modelle einzuführen, die Telearbeit und persönliche Arbeit kombinieren.

IT-Teams können physische und virtuelle Maschinen, Geräte und Benutzer problemlos von derselben Anwendung aus unterstützen, überwachen und verwalten sowie schnellen On-Demand-Remote-Support für die Geräte der Mitarbeiter anbieten, mit oder ohne Anwesenheit des Mitarbeiters.

Organisationen können Sicherheitsfunktionen wie SSO (Single Sign-On), Security Assertion Markup Language ( SAML ), zentrale Protokollierung sowie granulare Berechtigungen und Kontrolle nutzen.

Erfahre mehr über Splashtop Enterprise für virtuelle Desktop-Umgebungen von Nutanix.

Über Splashtop

Mit Sitz im Silicon Valley, Splashtop Inc. bietet Software und Dienstleistungen für Fernzugriff und Fernsupport der nächsten Generation für Unternehmen, akademische und Forschungseinrichtungen, Regierungsbehörden, kleine Unternehmen, MSPs, IT-Abteilungen und Einzelpersonen. Splashtops cloudbasierter, sicherer und einfach zu verwaltender Fernzugriffsansatz ersetzt zunehmend herkömmliche Ansätze wie virtuelle private Netzwerke (VPNs) und erzielt gleichzeitig einen beeindruckenden Net Promoter Score (NPS) von 93, einen Standard zur Bewertung der Kundenzufriedenheit. Mehr als 30 Millionen Nutzer, darunter 85 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit. Besuche www.splashtop.com für weitere Informationen.