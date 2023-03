Splashtop und CostGuard stellen gemeinsam eine CG-Cloud-App für iPads bereit, um den Fernzugriff auf führende Restaurant-, Hotel- und Lebensmittel-Management-Software zu ermöglichen

Das Gastgewerbe und die Gastronomie können die vorhandenen Windows-basierten Lösungen, auf die sie angewiesen sind, sofort mobilisieren

SAN JOSE, Kalifornien. —2. April 2013 —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, kündigt eine Partnerschaft mit CostGuard Food Costing Software an, um die CG-Cloud-App für das iPad bereitzustellen. Indem wir Tausenden von Hotels, Restaurants, Einzelhandels- und institutionellen Gastronomiebetrieben den Fernzugriff auf die Windows-basierte Software von CostGuard ermöglichen, haben Benutzer sofortigen Zugriff auf Daten von überall und zu jeder Zeit, einschließlich Inventar, Verkaufsdaten, POS, Kontosysteme usw.

Traditionell erfordert Foodservice-Software eine numerische Tastatur, die auf mobilen Tablets nicht verfügbar ist, aber CG-Cloud bietet eine transparente Überlagerung einer kundenspezifischen numerischen Tastatur zur einfachen Dateneingabe.

CG-Cloud verbessert die Effizienz mit Geschäftseinblicken in Echtzeit, darunter:

Inventur-Tabellen: Die Mitarbeiter können Daten direkt von der Ladenfläche aus in die Software eingeben. Sie müssen die Daten nicht drucken, schreiben und dann erneut eingeben. Rechnungen: Ermöglicht eine sofortige Bestätigung von Preisen, Mengen und Ersatzlieferungen, sobald sie eingegangen sind. Latenz-Herausforderungen: Alle auf dem iPad eingegebenen Daten werden direkt in die CostGuard-Datenbank eingegeben – keine Latenzzeit und die Daten sind immer auf dem neuesten Stand



CG-Cloud vereint die Mobilisierung der Belegschaft mit IT-Effizienz. Durch das sichere Streamen der CostGuard-Desktop-Anwendung arbeiten die Mitarbeiter an Software, die sie kennen, sodass keine Lernkurve entsteht, und die IT kann problemlos alle Geräte von einer einzigen Konsole aus verwalten.

„Mobile Geräte verändern die Gastronomie und den Einzelhandel“, sagt Mark Lee, CEO und Gründer von Splashtop. „Wir freuen uns, mit CostGuard zusammenzuarbeiten, um die bestehende Lösung zu mobilisieren, auf die sich bereits Tausende von Unternehmen täglich verlasse, und um innovative Betriebsabläufe für eine effizientere Belegschaft zu ermöglichen.“

„Viele Kunden haben nach einer mobilen Nutzung von CostGuard gefragt und durch die Partnerschaft mit Splashtop haben wir unsere bestehende Gastronomie-Software erfolgreich für alle unsere Kunden auf iPads mobilisiert und damit die Produktivität und Zufriedenheit gesteigert"“ berichtet Matthew Starobin, President von CostGuard.

Die Portierung und Neuentwicklung vorhandener Windows-Anwendungen auf mobile Geräte ist schwierig und teuer, und Unternehmen stehen oft vor Kompatibilitäts- und Schulungsproblemen. Splashtop arbeitet mit Partnern in verschiedenen Branchen zusammen, um seine Splashtop-Mobilisierungsplattform als Eigenmarke zu vermarkten und anzupassen, um bestehende Windows-Anwendungen schnell und effektiv zu mobilisieren.

Über CostGuard

CostGuard liefert Software für Restaurantmanagement (unabhängig und mehrere Einheiten), Einzelhandels- und Produktionsküchen, Hotels und Bankettsäle, Casinos, Caterer, Bäckereien, Feinkostläden, Unternehmens -, Kommissare und institutionelle Gastronomie.

Die CostGuard Food Costing Software bietet eine komplette Komplettlösung: Rezeptkalkulation, Menügestaltung, Kosten für Lebensmittel und Spirituosen, Bestandskontrolle, Ernährung, Vertriebsmanagement, Schnittstellen zu Lieferanten, POS-, Buchhaltungs- und Cateringsystemen. Weitere Informationen findest du auf https://www.costguard.com

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet die klassenbeste bildschirmübergreifende Produktivität und Kollaborationserfahrung und überbrückt dabei Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Nutzern, über ihre mobilen Geräte auf ihre Lieblingsanwendungen, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu steuern. Mehr als 14 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App-Stores heruntergeladen, und Herstellerpartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode, um Kompatibilitätsprobleme mit mobilen VPNs und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, den „Best of 2012 CES“ -Award des LAPTOP Magazine gewonnen und ist 2013 Finalist der Red Herring 100 North America. Es ist das einzige Unternehmen, das zwei Jahre in Folge (2012 und 2013) den NVIDIA „Ones to Watch“ Emerging Companies Award gewonnen hat. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen findest du auf www.splashtop.com

Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

