Mark Lee, Mitbegründer und CEO von Splashtop, in den Vorstand der Linux Foundation wiedergewählt

Die Silbermitglieder der Linux Foundation wählen Mark Lee von Splashtop, einen Branchenveteranen in den Bereichen Linux, Mobile und Cloud Computing, für eine zweite Amtszeit von zwei Jahren zum stellvertretenden Direktor des Verwaltungsrats

29. Mai 2012 — San Jose, CA —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute bekannt, dass Mark Lee, Mitbegründer und CEO von Splashtop Inc. wiedergewählt wurde, um die Silver Members für eine zweite Amtszeit von zwei Jahren zu vertreten.

Diese Ernennung würdigt die bedeutende Rolle, die Herr Lee bei der Förderung von Linux gespielt hat. Splashtop Inc. ist führend in der Remote-Desktop-Technologie, die Telefone, Tablets, Computer und Fernseher miteinander verbindet, um mehr als 6 Millionen Menschen die beste Benutzererfahrung und Leistung zu bieten.

Die Linux Foundation, eine gemeinnützige Organisation, hat die Förderung, den Schutz und die Weiterentwicklung von Linux zum Ziel und widmet sich der Beschleunigung des Wachstums und des Verständnisses der Linux-Plattform. Die Foundation besteht aus mehr als hundert Mitgliedern, darunter Splashtop, VMware, Citrix, Qualcomm, Intel, NVIDIA und andere führende Technologieunternehmen.

„Linux und Open Source spielen in der Welt des mobilen, sozialen und Cloud-Computing eine immer größere Rolle“, sagte Mark Lee. „Ich freue mich, wieder in den Vorstand der Linux Foundation gewählt zu werden, um eine offene Computerplattform für den Informationsaustausch und -austausch zu unterstützen und zu fördern.“

„Mark bringt in den Vorstand der Linux Foundation wichtige Einblicke in die zunehmende Rolle von Linux bei der Gestaltung der Zukunft des Computers“, sagte Jim Zemlin, Geschäftsführer der Linux Foundation. „Die laufende Zusammenarbeit mit Mark auf Vorstandsebene wird dazu beitragen, die Arbeit voranzutreiben, die unter anderem von Linux für Mobilgeräte bis hin zur Open Cloud reicht. Wir freuen uns über die Gelegenheit, in dieser Rolle weiter mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Vor der Mitbegründung von Splashtop Inc. im Jahr 2006 war Herr Lee Mitbegründer und CEO von OSA Technologies, das 2004 für 100 Millionen US-Dollar von Avocent übernommen wurde. Er war bis Juni 2006 weiterhin als Senior-Vizepräsident von Avocent tätig. Vor der Mitbegründung von OSA war er über 7 Jahre für Intel tätig.

Herr Lee erhielt seinen MS und BS in Elektrotechnik und Informatik vom MIT und seinen Executive MBA von der ASU.

Über Splashtop Inc.

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es das beste Remote-Desktop-Erlebnis seiner Klasse bietet — eine Brücke zwischen Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern. Die Splashtop-Technologie ermöglicht Verbrauchern und Geschäftsanwendern einen leistungsstarken, sicheren und interaktiven Zugriff auf ihre Lieblingsanwendungen, Medieninhalte und Dateien jederzeit und überall.

Die Produkte von Splashtop sind die meistverkauften Apps im Apple App Store, Google Play, Amazon App Store für Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop und anderen. Mehr als 6 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und mehr als 100 Millionen Geräte von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und anderen Partnern wurden mit Splashtop ausgeliefert.

Die Konsumorientierung der IT und die Verbreitung mobiler Geräte führen zur Akzeptanz von Splashtop durch Unternehmen. Die Splashtop Bridging Cloud gewährleistet eine zuverlässige, sichere und leistungsstarke Konnektivität über mehrere Geräte hinweg und bietet gleichzeitig IT, Systemintegratoren und Dienstanbietern eine richtliniengesteuerte Kontrolle.

Splashtop wurde von PC World mit dem renommierten Preis „Most Innovative Product“, von Popular Science mit dem Preis „Best of What's New“ und vom LAPTOP Magazine mit dem Preis „Best of 2012 CES“ ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose und Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai, Taipeh und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

Über die Linux Foundation

Die Linux Foundation ist ein gemeinnütziges Konsortium, das sich der Förderung des Wachstums von Linux verschrieben hat. Die im Jahr 2000 gegründete Organisation sponsert die Arbeit des Linux-Erfinders Linus Torvalds und fördert, schützt und verbessert das Linux-Betriebssystem, indem sie die Ressourcen ihrer Mitglieder und der Open-Source-Entwickler-Community bündelt. Die Linux Foundation bietet ein neutrales Forum für Zusammenarbeit und Bildung, indem sie Linux-Konferenzen, einschließlich der LinuxCon, veranstaltet und originale Linux-Forschungsarbeiten, Linux-Videos und Inhalte erstellt, die das Verständnis der Linux-Plattform fördern. Seine Websites, einschließlich Linux.com, erreichen ungefähr zwei Millionen Menschen pro Monat. Die Organisation bietet auch umfangreiche Linux-Schulungsmöglichkeiten an, an denen die führenden Experten der Linux-Kernel-Community als Ausbilder teilnehmen. Folge der Linux Foundation auf Twitter.

