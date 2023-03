Lehrer und Schüler können Android-Tablets und -Smartphones nutzen, um das Engagement in Echtzeit zu verbessern.

San Jose, CA (PRWEB), 6. Mai 2014 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und der Zusammenarbeit, kündigt zusätzliche Geräteunterstützung für seine Lösung zur Schülerbindung des 21. Jahrhunderts an — Splashtop Classroom. Splashtop Classroom ermöglicht es Lehrern, Inhalte und Apps, egal ob von einem Mac oder PC, auf das Android-Gerät jedes Schülers zu streamen, zusätzlich zu iPads, Windows, Macs und Chromebooks. Die Lehrer können dann den Schülern die Kontrolle geben, ihre Ideen mit der gesamten Klasse zu teilen, ohne ihre Plätze zu verlassen.

„Die Android-App Splashtop Classroom funktioniert wunderbar und ermöglicht eine größere Flexibilität des Systems in einer gemischten Plattformumgebung. Ich denke, es ist eine fantastische Möglichkeit, eine kollaborative Umgebung in einer modernen Schule zu verbessern und zu entwickeln und den effektiven Einsatz von Technologie für das Lernen im 21. Jahrhundert zu fördern.“ – Troy Shoebridge, ICT/Network Manager, Rotorua Boys' High School, Neuseeland.

„Splashtop Classroom ermöglicht es unseren Lehrern, das Engagement der Schüler mit oder ohne Projektor zu erhöhen – und ermöglicht es den Schülern auch, die Kontrolle zu übernehmen und ihre Ideen von ihrem eigenen Gerät aus zu präsentieren. Splashtop hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass Lehrer und Administratoren von überall aus auf ihre Dateien und Informationen zugreifen können, ohne ins Büro zurückkehren zu müssen und an ihren Schreibtisch gekettet zu sein.“ Darrin Tingey, Technology Director, Fremont Re-2 School District, USA

„Mit der Zunahme von 1:1- und BYOD-Programmen und –Initiativen können Schulen und Hochschulen, Colleges und Universitäten jetzt einen erheblichen Mehrwert schaffen, indem sie das Engagement und die Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Studenten erheblich verbessern“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop.

Holen Sie sich Superkräfte für Ihre 1:1/BYOD-Programme

Splashtop Classroom ermöglicht es Lehrern und Ausbildern, einen ganzen Raum oder Campus effektiv zu nutzen, indem es Lehrern und Lernenden die Möglichkeit gibt:

Teilen Sie alles sofort und in Echtzeit mit den Geräten aller Studenten : Geben Sie jede Anwendung, sogar Video-Streaming, auf allen Geräten der Schüler frei, um das Engagement zu erhöhen. Es wird keine Zeit mit der Neuformatierung von Inhalten für mobile Geräte oder dem vorherigen Hochladen von Inhalten verschwendet und Vorbereitungszeit außerhalb der Unterrichtsstunden gespart.

Bringen Sie die Lektion zum Schüler : Lehrer können die Kontrolle an jedes beliebige Gerät übergeben, sodass der Schüler direkt mit der Lektion und dem gesamten Klassenzimmer interagieren kann, ohne seinen Platz zu verlassen. Diese Funktion verbessert den Unterricht für sehbehinderte oder behinderte Schüler erheblich.

Unterrichten Sie aus allen vier Ecken der Klasse: Durch die Interaktion mit dem Unterricht und die Verbindung mit dem Klassencomputer über ihr mobiles Gerät haben die Lehrer die Möglichkeit, sich im Klassenzimmer zu bewegen, ohne Zeit zu vergeuden oder die Qualität des Unterrichts zu beeinträchtigen. Die Möglichkeit, vom Schreibtisch aufstehen zu können, verbessert auch die Klassenraumverwaltung und die Aufmerksamkeit der Schüler.

Verwandeln Sie ein Tablet in ein interaktives Whiteboard: Splashtops Whiteboard-Werkzeuge bieten einen reichhaltigen Funktionsumfang, einschließlich einer Symbolleiste zum Zeichnen, Hervorheben oder Überschreiben beliebiger Inhalte, einschließlich bevorzugter Arbeitsblätter, sowie Werkzeuge für Spotlight und Bildschirmschattierung, um die Konzentration der Schüler aufrechtzuerhalten. Zu den unterstützten Geräten gehören iPad, iPad mini und jetzt auch Android-Tablets einschließlich des Samsung Galaxy Tab und Nexus 7.

Unterstützen Sie Hunderte von Lehrern und Schülern: Die Verwaltungskonsole vor Ort ermöglicht es der IT-Abteilung, Benutzer und Geräte zentral zu erwerben, zu verwalten und zu sichern.

Splashtop Classroom beinhaltet sowohl Splashtop Remote-Desktop- als auch Whiteboard-Tools. Für den persönlichen Gebrauch eines einzelnen Lehrers bietet Splashtop Whiteboard eine leistungsstarke Möglichkeit, die Lernerfahrung der Schüler zu bereichern, indem das iPad-, Android- und Windows 8-Tablet des Lehrers in ein mobiles interaktives Whiteboard verwandelt wird. Splashtop Classroom ist auf den Kauf und die Lizenzierung von Schulen oder Bezirken zugeschnitten. Die Splashtop Classroom-Apps können kostenlos im Apple AppStore, Google Play for Education Store und Google Chrome Store heruntergeladen werden. Um deine kostenlose Testversion zu starten oder mehr zu erfahren, besuche bitte https://www.splashtop.com/education.

Klicke hier, um Splashtop Classroom in Aktion zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=p5q5uaVIOkA

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet die Klassenbeste Bildschirmübergreifende Produktivität und Kollaborationserfahrung und verbindet dabei Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre mobilen Geräte auf ihre Lieblingsanwendungen, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu steuern. Mehr als 16 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte von App-Stores heruntergeladen, und Herstellerpartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode, um Kompatibilitätsprobleme mit mobilen VPNs und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, den „Best of 2012 CES“ -Award des LAPTOP Magazine gewonnen und ist 2013 Finalist der Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und weitere Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen findest du auf https://www.splashtop.com

Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.