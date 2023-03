Splashtop kündigt die branchenweit schnellste Remote-Desktop-Lösung für die mobile Belegschaft an

Splashtop for Business bietet eine unternehmensweite Vor-Ort-Lösung für Mitarbeitermobilität und BYOD-Initiativen mit breiter Plattformunterstützung für iOS, Android, Windows 8.

31. Oktober 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, hat heute Splashtop for Business auf den Markt gebracht — eine sichere, leistungsstarke Lösung für Unternehmen, um ihren mobilen Mitarbeitern Fernzugriff zu bieten und zu verwalten. Mitarbeiter, die unterwegs sind, können jetzt von ihren Mobilgeräten aus per Fernzugriff auf Produktivitätsanwendungen und Daten für das Büro zugreifen, als ob sie vor ihren Computern sitzen würden.

„Mit der fortschreitenden Konsumerisierung der IT verlagert sich die technische Innovation vom Rechenzentrum zum Mitarbeiter“, sagte Simon Bramfitt, Gründer und Chefanalyst von Entelechy Associates. „Einzelne Mitarbeiter nutzen die Vorteile der BYOD-Programme, um die Arbeit vom Schreibtisch auf den Coffeeshop und nach Hause zu verlagern. Splashtop for Business bietet Unternehmen jeder Größe eine Möglichkeit, die wachsende Nutzung mobiler Geräte sowohl am Arbeitsplatz als auch an entlegenen Orten zu unterstützen, indem es die Benutzerfreundlichkeit bietet, die die Mitarbeiter gewohnt sind, und die Sicherheitskontrollen, die ein Unternehmen verlangt.“

Splashtop for Business bietet IT-Abteilungen eine einfach zu implementierende Lösung vor Ort, um der zunehmenden Nutzung mobiler Geräte am Arbeitsplatz gerecht zu werden, indem branchenführende Hochleistung und eine intuitive Benutzeroberfläche mit einer Verwaltungskonsole kombiniert werden. Als einzige Lösung auf dem Markt mit umfassender Plattformunterstützung, einschließlich iOS, Android und Windows 8, ist Splashtop for Business die perfekte Brücke für Benutzer, um auf ihre Daten und Programme zuzugreifen und gleichzeitig die Interoperabilität zu gewährleisten.

„Angesichts der Vertraulichkeit unserer Daten war es unerlässlich, eine Remote-Desktop-Lösung zu finden, die einen sicheren Zugriff auf unser System sowohl vor Ort als auch im Gerichtssaal ermöglicht“, so Velta Moisio, Information Technology Director des Jugendgerichts von Lake County in Painesville, Ohio. „Splashtop for Business bietet unseren Mitarbeitern nicht nur die Flexibilität, sicher auf ihre Computer zuzugreifen, sondern ermöglicht es uns auch, innerhalb unseres Budgets zu bleiben, da wir keine zusätzlichen Server-Ressourcen benötigen oder Lizenzkosten tragen müssen. Durch die Verbesserung unserer Effizienz und die Senkung unserer Betriebskosten können wir die Beiträge der Steuerzahler in unserer Region effektiver einsetzen.“

Seit Anfang August bietet Splashtop im Rahmen seines „Early Access“-Programms potenziellen Kunden eine Vorschau-Version von Splashtop for Business an. In nur wenigen Monaten haben sich erstaunliche 10.000 Unternehmen für das Programm registriert.

„Ein aktiver und lautstarker Teil unserer zehn Millionen Kunden hat nach einer unternehmenstauglichen Version von Splashtop gefragt“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Wir liefern Splashtop for Business, das die Produktivität der Mitarbeiter über das Büro hinaus steigert und Unternehmen mit einer sicheren, leistungsstarken Remote-Desktop-Lösung Sicherheit gibt.“

Dank der Unterstützung einer Vielzahl unterschiedlicher Geräte ermöglicht Splashtop for Business IT-Abteilungen auch die Möglichkeit, effizientere Mobilitätsstrategien zu entwickeln, um ihre IT-Kosten zu senken und die Produktivität und Gesamtzufriedenheit ihrer Mitarbeiter zu erhöhen.

Auf die Bedürfnisse der Unternehmen von heute eingehen

Unternehmen, die am „Early Access“-Programm teilnehmen, haben die Vorschau-Version von Splashtop for Business genutzt, um eine Vielzahl von Geschäftsanforderungen zu erfüllen:

Ersatz für mobiles VPN

Leistungsstarke Alternative zu RDP, VNC, Citrix

IT-Lösung für Remote-Support

Mobiles interaktives Whiteboard

BYOD- (Bring Your Own Device) und Telearbeits-Lösungen

Leistungsstarke mobile 3D- und CAD/CAM-Fernlösung

„Tabletisierung“ von MS Office-Software und älterer Unternehmenssoftware

Erweiterung der „letzten Meile“ für VDI- und RDP-Umgebungen

Ressourcen unter Mitarbeitern teilen

Hauptfunktionen

Splashtop for Business bietet:

Lokaler Server : Die sichere Verwaltungskonsole ist hinter der Unternehmens-Firewall installiert

Verstärkter Sicherheitsstandard : SSL-/AES-Verschlüsselung mit signierten Zertifikaten, Audit-Trail mit detaillierten Verbindungsaufzeichnungen

Schneller Einsatz : Bereitstellung in nur 1 Stunde; keine Änderung der IT-Infrastruktur erforderlich

Legacy-Unterstützung : Unterstützung für bestehende Anwendungen zur Ausführung auf Mobilgeräten

Pooling : Gruppierung von Desktop-Images für gemeinsame Nutzung und einfache Verwaltung

Active Directory (AD) : Integration mit der bestehenden AD-Datenbank

Hohe Leistung : Video mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde und Latenz von weniger als 30 Millisekunden

Intuitive Oberfläche : einfache Gesten, implementiert für berührungsgesteuerte Mobilgeräte

Netzwerk optimiert sich selbst : optimale Bandbreitennutzung in einem 3G-, 4G- oder Wifi-Netzwerk

Plattformübergreifend : Unterstützung für alle wichtigen Plattformen, einschließlich Windows, Mac, iOS und Android

Verfügbarkeit und Preisgestaltung

Splashtop for Business kann auf der Splashtop-Website unter www.splashtop.com/business#pricing-tab erworben werden. Die Preise beginnen bei €37 und bis zu 25 Lizenzen als Einführungsangebot.

Über Splashtop Inc.

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu berühren, indem es das beste Remote-Desktop-Erlebnis seiner Klasse bietet – die Verbindung von Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern. Die Splashtop-Technologie ermöglicht Privat- und Geschäftsanwendern einen leistungsstarken, sicheren und interaktiven Zugriff auf ihre bevorzugten Anwendungen, Medieninhalte und Dateien – jederzeit und überall.

Die Produkte von Splashtop sind die meistverkauften Apps im Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore für Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop und anderen. Mehr als zehn Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und mehr als 100 Millionen Geräte von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und anderen Partnern wurden mit Splashtop ausgeliefert.

Die Konsumisierung der IT und die Verbreitung mobiler Geräte führt dazu, dass Splashtop von den Unternehmen angenommen wird. Die Splashtop Bridging Cloud™ gewährleistet eine zuverlässige, sichere und leistungsstarke Konnektivität über mehrere Geräte hinweg und bietet gleichzeitig IT, Systemintegratoren und Dienstanbietern eine richtliniengesteuerte Kontrolle.

Splashtop wurde von PC World mit dem renommierten Preis „Most Innovative Product“, von Popular Science mit dem Preis „Best of What's New“ und vom LAPTOP Magazine mit dem Preis „Best of 2012 CES“ ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose und Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai, Taipeh und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

