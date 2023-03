Splashtop kündigt Verwendung von Splashtop Whiteboard durch 800 Lehrer im Val Verde Unified School District an

Der Val Verde Unified School District steigt auf die nächste Leistungsstufe auf, indem er seine Lehrer mit Splashtop Whiteboard und iPads ausstattet und die ältere Technologie der SMART Boards und Interwrite-Tablets überspringt.

25. Juni 2012 – ISTE, San Diego, CA – Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute bekannt, dass der Val Verde Unified School District (VVUSD) in Südkalifornien mehr als 800 Lehrer mit Splashtop Whiteboardausgestattet hat. VVUSD ist Gewinner des National Blue Ribbon School Award und mehrerer California Distinguished School Awards. Splashtop demonstriert die neueste Version von Splashtop Whiteboard auf der Konferenz der International Society for Technology in Education (ISTE) in San Diego vom 25. bis 27. Juni an Stand Nr. 2352.

Mit Splashtop Whiteboard können VVUSD-Lehrkräfte jetzt ein iPad verwenden, um beliebige Inhalte auf ihrem PC zu steuern und zu kommentieren. Da sie nicht mehr an den PC auf ihrem Schreibtisch gebunden sind, können sich die Lehrer frei im Klassenzimmer bewegen, um die Schüler einzubeziehen, den Lernprozess zu verbessern und gleichzeitig die Herausforderungen bei der Organisation des Klassenraums zu verringern.

„Als Lehrer kann ich die Lektion einem einzelnen Schüler vermitteln, damit er das, was er lernt, mit seinen Fingerspitzen sieht, und die ganze Klasse kann an dieser Erfahrung teilhaben“, bemerkt Kevin Ho, Lehrer der Bethune Elementary School. „Sie können eine Matheaufgabe lösen oder einen Satz schreiben und die Teile der Sprache identifizieren. Mit dem Splashtop Whiteboard und einem iPad kann ich das Lernen durch die Augen eines Kindes sehen, statt einer einseitigen Unterrichtserfahrung.“

Splashtop Whiteboard erfüllte nicht nur ein Unterrichtsbedürfnis im Klassenzimmer für VVUSD, sondern war aufgrund des Apple Volume Purchase Program (VPP) auch steuerlich sinnvoll. Der Distrikt wollte seine Einweg-Interwrite-Tablets durch Mehrweg-iPads ersetzen, benötigte aber eine Möglichkeit, die Steuerung und Anzeige des Desktop-PCs des Lehrers zu ermöglichen. Man erwog einen Vorschlag für ein SMART Board, lehnte aber ab, da es den Lehrer an die Front des Klassenzimmers gebunden hätte. Von Die meisten der wenigen SMART-Boards, die in den Schulen verwendet wurden, dienten zusammen mit Papier und Kreppband als zusätzliche Wandfläche, um Arbeiten auszustellen.

„Wir lieben Splashtop Whiteboard. Es ist die perfekte Lösung für uns. Diese Technologie in die Hände unserer Lehrer zu geben und sie dann kreativ sein und mit ihr Dinge ausprobieren zu lassen, ist entscheidend, um das Lernen zu fördern“, sagt Michael R. McCormick, VVUSD Assistant Superintendent of Education Services und Riverside County Administrator of the Year, 2012. „Whiteboard ist intuitiv, funktioniert nahtlos in unserem Netzwerk und wird ständig aktualisiert. Wir lieben, was Splashtop mit ihrem Produkt macht, und wir denken, dass andere Schulen es auch kaufen sollten.“

„Splashtop freut sich, Teil der Technologie-Vision des Val Verde Unified School District zu sein, um das Lernen im Klassenzimmer zu fördern“, sagt Mark Lee, Splashtop CEO und Mitbegründer. „Jetzt können ihre Lehrer und Schüler die beste interaktive Whiteboard-App-Lösung zu einem Bruchteil der Kosten traditioneller interaktiver Whiteboard-Produkte auf ihr iPad gestreamt genießen.“

Splashtop Whiteboard für iPad ist für 19,99 USD im Apple App Store erhältlich und kann auch im Rahmen von Apple VPP mit einem Rabatt von 50% gekauft werden. Splashtop Whiteboard für Android kann bis Ende Juni von Google Play für 9,99$ heruntergeladen werden — ein Rabatt von 50% auf den regulären Preis von 19,99$ (erfordert Android v3.1 oder v4.0). Besuche www.splashtop.com/whiteboard, um mehr über Splashtop Whiteboard zu erfahren.

Besuche www.splashtop.com/whiteboard, um mehr über Splashtop Whiteboard zu erfahren, und sieh dir die Splashtop Whiteboard-Playlist auf YouTube unter https://www.youtube.com/playlist?list=PLBD815FEEECEDCDE4 an

Weitere Informationen über den Val Verde Unified School District findest du auf https://www.valverde.edu und sieh dir ein Video auf https://www.youtube.com/watch?v=QpTeYkccfMM an, das Schüler zeigt, die Splashtop Whiteboard verwenden.

