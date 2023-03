Splashtop® und ECi Software Solutions liefern integrierte Lösung zum automatisierten IT-Management für Kunden von Naverisk™ RMM

MSPs und IT-Fachleute profitieren von der Integration der IT-Plattform für Fernüberwachung und -verwaltung (RMM) in die schnelle und einfache Fernsupportlösung.

San Jose, Kalifornien — 14. September 2015 —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von bildschirmübergreifendem Zugriff, Support und Zusammenarbeit, gab heute eine strategische Allianz mit ECi Software Solutions, Inc., einem führenden Anbieter von branchenspezifischen Technologielösungen, bekannt. Die Naverisk Remote Monitoring and Management (RMM) -Kunden von ECi können jetzt die Naverisk™ 2015-Software nutzen, die in Business for Remote Support integriert ist, die erstklassige Fernsteuerungs- und Support-Lösung von Splashtop.

„Zuverlässige und leistungsstarke Fernsteuerung war schon immer eine der wichtigsten Anforderungen des RMM-Kundenstamms von Naverisk“, betont Michael Inzerillo, Executive Vice President of Sales and Marketing bei Naverisk. „Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Splashtop, um unseren Anwendern ein optimal integriertes Erlebnis zu bieten, beginnend mit Naverisk 2015.“

„Wir freuen uns sehr, mit Naverisk zusammenzuarbeiten, um eine Lösung zu liefern, die PSA-, RMM- und Fernsteuerungsfunktionen umfasst, um unsere gemeinsamen Kunden zu begeistern“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Naverisk 2015 ist eine native webbasierte Plattform, die sich nahtlos in Splashtop Business for Remote Support integrieren lässt.“

Splashtop Business for Remote Support umfasst die folgenden neuen Funktionen für MSPs und IT-Fachleute, die eine RMM-Lösung verwenden:

Verbesserte Bereitstellung von Splashtop Streamer (Agenten) für MSPs und IT-Fachleute

Erweiterte Gruppierungsfunktion, um MSPs und IT-Fachleuten eine einfache Verwaltung von Tausenden von Computern zu ermöglichen

Fähigkeit für MSPs und IT-Fachleuten, Kunden den Zugang zu ihren eigenen Computern zu erleichtern

MSPs und IT-Fachleute, die Naverisk nutzen, verfügen nicht nur über eine integrierte Fernsteuerungsfunktion, sondern können durch den Weiterverkauf von Fernzugriffs-Lösungen und virtuellen Desktops von Splashtop an ihre Kunden auch zusätzliche Einnahmen erzielen, um eine sichere Remote-Belegschaft und Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte folgende Website:

Splashtop Business for Remote Support: https://www.splashtop.com/remote-support

RMM-Lösung Naverisk 2015: https://www.naveriskusa.com/naverisk-rmm-suite/

