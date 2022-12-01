Splashtop® und ECi Software Solutions liefern integrierte Lösung zum automatisierten IT-Management für Kunden von Naverisk™ RMM
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MSPs und IT-Fachleute profitieren von der Integration der IT-Plattform für Fernüberwachung und -verwaltung (RMM) in die schnelle und einfache Fernsupportlösung.
San Jose, CA – 14. September 2015 – Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von bildschirmübergreifendem Zugriff, Support und Zusammenarbeit, gab heute eine strategische Allianz mit ECi Software Solutions, Inc. bekannt, einem führenden Unternehmen für branchenspezifische Technologielösungen. Kunden von Naverisk Remote Monitoring and Management (RMM) von ECi können jetzt die Naverisk™ 2015-Software genießen, die in Business for Remote Support integriert ist, der branchenführenden Lösung von Splashtop für Fernsteuerung und Fernunterstützung.
„Zuverlässige und leistungsstarke Fernsteuerung war schon immer eine der wichtigsten Anforderungen des RMM-Kundenstamms von Naverisk“, betont Michael Inzerillo, Executive Vice President of Sales and Marketing bei Naverisk. „Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Splashtop, um unseren Anwendern ein optimal integriertes Erlebnis zu bieten, beginnend mit Naverisk 2015.“
„Wir freuen uns sehr, mit Naverisk zusammenzuarbeiten, um eine Lösung zu liefern, die PSA-, RMM- und Fernsteuerungsfunktionen umfasst, um unsere gemeinsamen Kunden zu begeistern“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Naverisk 2015 ist eine native webbasierte Plattform, die sich nahtlos in Splashtop Business for Remote Support integrieren lässt.“
Splashtop Business for Remote Support umfasst die folgenden neuen Funktionen für MSPs und IT-Fachleute, die eine RMM-Lösung verwenden:
Verbesserte Bereitstellung von Splashtop Streamer (Agenten) für MSPs und IT-Fachleute
Erweiterte Gruppierungsfunktion, um MSPs und IT-Fachleuten eine einfache Verwaltung von Tausenden von Computern zu ermöglichen
Fähigkeit für MSPs und IT-Fachleuten, Kunden den Zugang zu ihren eigenen Computern zu erleichtern
MSPs und IT-Fachleute, die Naverisk nutzen, verfügen nicht nur über eine integrierte Fernsteuerungsfunktion, sondern können durch den Weiterverkauf von Fernzugriffs-Lösungen und virtuellen Desktops von Splashtop an ihre Kunden auch zusätzliche Einnahmen erzielen, um eine sichere Remote-Belegschaft und Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte folgende Website:
Splashtop Business for Remote Support: https://www.splashtop.com/remote-support
Naverisk 2015 RMM-Lösung: https://www.naveriskusa.com/naverisk-rmm-suite/
Über ECi
Die ECi Software Solutions-Familie von Unternehmen bietet Geschäfts- und E-Commerce-Lösungen und bietet On-Premise- und cloudbasierte Technologien. Seit 30+ Jahren bedienen die Unternehmen von ECi kleine und mittlere Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Groß- und Einzelhandel, Bauwesen und Dienstleistungen. ECi befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz in Fort Worth, Texas, USA, sowie Niederlassungen und Unternehmen in den USA, Australien, Neuseeland, England und den Niederlanden. Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail über info@ecisolutions.com oder besuchen Sie www.ecisolutions.com.
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste produktive, unterstützende und kollaborative Erlebnis seiner Klasse und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Produkte für die Zusammenarbeit wie Splashtop Classroom und Mirroring360 ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 18 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.
Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit, Probleme mit der mobilen VPN-Kompatibilität und RDP über WAN zu lösen.Splashtop hat die prestigeträchtigen Auszeichnungen „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science sowie „Best of CES“ vom LAPTOP Magazine erhalten und ist Finalist von Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und zusätzliche Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com und www.mirroring360.com.
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Kontakt für Medien
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com