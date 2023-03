Managed Service-Anbieter (MSPs), die Acronis für die Endpunktschutzverwaltung verwenden, können jetzt Fernsteuerungssitzungen von Splashtop direkt von der Konsole aus starten, um Client-Workloads schneller und zuverlässiger zu unterstützen

CUPERTINO, Kalifornienund MIAMI, Florida, 30. Juni 2022 – Splashtop und Acronis haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben, die Lösungen für sicheren Fernzugriff und Fernunterstützung mit Acronis Cyber Protect Cloud integriert, einer All-in-One-Plattform zum Schutz von Daten und Cybersicherheit. Diese Integration reduziert Ausfallzeiten, da MSP-Techniker auf Computer zugreifen und diese kontrollieren können, um Probleme direkt über die Acronis Cyber Protect Cloud-Konsole zu beheben und zu lösen. Dies führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit und geringeren Kosten.

Acronis Cyber Protect Cloud vereint hochmodernes Backup und KI-basierte Anti-Malware-, Antivirus- und Endpunktschutzverwaltung in einer Lösung. Mit der integrierten Splashtop-Lösung können Dienstanbieter sofort direkt von der Acronis-Konsole aus auf alle verwalteten Geräte ihrer Kunden zugreifen, was eine schnellere Behebung von Vorfällen, zuverlässigen Support und eine höhere Effizienz durch sofortigen Zugriff auf Endpunkte ermöglicht.

Jetzt sind nicht nur Client-Workloads mit einer erstklassigen integrierten Lösung geschützt, sondern sie können auch im Falle eines Vorfalls einfach und sofort abgerufen werden. Dienstanbieter können On-Demand-Helpdesk-Support für jeden Endbenutzercomputer oder jedes Mobilgerät per Fernzugriff über Splashtop bereitstellen, unabhängig vom Gerätetyp oder Betriebssystem. Sie können ihren Endbenutzern auch den Fernzugriff auf ihre Arbeitscomputer ermöglichen, alles von einer zentralen Plattform aus.

„In der aktuellen Cyberbedrohungslandschaft ist kein Unternehmen sicher, und Managed Service Providern, die sich auf Cyberschutzdienste spezialisiert haben, sind gefragt“, sagte Pat Hurley, Vice President und General Manager von Acronis, Amerika. „Acronis bietet den luftdichten Schutz, den MSPs benötigen, während die intuitive Benutzeroberfläche von Splashtop es ermöglicht, Probleme ohne Verzögerung zu lösen, wodurch die mit Ausfallzeiten verbundenen Kosten gesenkt werden.“

Managed Service Provider können Serviceanfragen schneller ausführen, SLAs übertreffen und die allgemeine Kundenzufriedenheit steigern, indem sie diese kostenlose Integration mit Splashtop ermöglichen. Client-Workloads werden mit einer erstklassigen Cyber-Protection-Lösung geschützt, die im Falle eines Vorfalls leicht zugänglich ist. Benutzer profitieren von:



Schnellem Onboarding : Die Acronis-Splashtop-Integration ermöglicht Benutzern den sofortigen Zugriff auf alle verwalteten Workloads mit einem Klick.

Einfachem Remote-Desktop-Zugriff für verwaltete Geräte : Unterstützen Sie mühelos verteilte Teams und Geräte, unabhängig davon, ob Mitarbeiter von zu Hause, im Büro oder unterwegs arbeiten.

Nativen Funktionen während Remote-Sitzungen: Nutzen Sie die Hochleistungsfunktionen von Splashtop, einschließlich Dateiübertragung, Remote-Neustart, Freigabe von Techniker-Desktops, Chat und mehr.

Die Synergie zwischen Acronis Cyber Protect Cloud und Splashtop ermöglicht es Dienstanbietern, erstklassiger Fernunterstützung über eine zuverlässige, direkte Verbindung bereitzustellen – lautlos, nahtlos und pünktlich.

„Sicherheit ist das Rückgrat von allem, was wir bei Splashtop tun, daher sind wir stolz darauf, mit einer so vertrauenswürdigen und bewährten Cyberschutzplattform zusammenzuarbeiten“, sagt Thomas Deng, Mitbegründer und SVP of Product Management bei Splashtop. „Acronis lässt nichts unversucht, wenn es um den Schutz und den Support geht, den es Dienstanbietern und ihren Kunden bietet.“

200.000 Unternehmen und 30 Millionen Endverbraucher auf der ganzen Welt nutzen Splashtop, darunter große Banken, Sport- und Unterhaltungsunternehmen, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsorganisationen und Regierungsbehörden. Um mehr über die Splashtop-Integration für Acronis zu erfahren, besuchen Sie solutions.acronis.com/splashtop und Splashtop.com/integrations/acronis.

Über Splashtop

Splashtop ist ein führendes Unternehmen für sicheren Fernzugriff und Fernunterstützung. Seine Lösungen für flexibles Arbeiten, Lernen und IT-Support bieten eine „persönliche Erfahrung“, die so schnell, einfach und sicher ist wie vor einer Maschine vor Ort. Splashtop bietet hohe Leistung mit 4K-Qualität bei 60 Bildern pro Sekunde, erweiterte Sicherheitsfunktionen und Compliance, eine Anwendung für den Zugriff und Support für alle Geräte und Betriebssysteme sowie sofortigen globalen Support mit direktem Zugang zu einem Experten. Mehr als 30 Millionen Benutzer, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit. Splashtop.com

Über Acronis

Acronis vereint Datenschutz und Cybersicherheit, um einen integrierten, automatisierten Cyberschutz bereitzustellen, der die Herausforderungen der modernen digitalen Welt in Bezug auf Sicherheit, Zugänglichkeit, Datenschutz, Authentizität und Sicherheit (SAPAS) löst. Mit flexiblen Bereitstellungsmodellen, die den Anforderungen von Service Providern und IT-Experten entsprechen, bietet Acronis überlegenen Cyber-Schutz für Daten, Anwendungen und Systeme mit innovativen Antiviren-, Backup und Disaster-Recovery sowie auf KI basierendes Endpoint Protection-Management.Mit fortschrittlicher Anti-Malware, die auf modernster Maschinenintelligenz und Blockchain-basierten Datenauthentifizierungstechnologien basiert, schützt Acronis jede Umgebung – von der Cloud über Hybrid bis hin zu On-Premises-Umgebungen – zu niedrigen und vorhersehbaren Kosten.

Acronis wurde 2003 in Singapur gegründet und 2008 in der Schweiz eingeführt. Heute beschäftigt Acronis mehr als 2.000 Mitarbeiter und Niederlassungen an 34 Standorten weltweit. Seine Lösungen werden von mehr als 5,5 Millionen Heimanwendern und 500.000 Unternehmen sowie erstklassigen professionellen Sportteams als vertrauenswürdig eingestuft. Acronis-Produkte sind bei über 50.000 Partnern und Dienstleistern in über 150 Ländern und 26 Sprachen erhältlich.