Splashtop und AirWatch bieten gemeinsam hochgradig sicheren Fernzugriff

Marketing Leading Remote Desktop-, Remote-Support-, Remote-Anwendungs- und interaktive Whiteboard-Lösungen lassen sich jetzt in AirWatch Enterprise Mobility Management integrieren

SAN JOSE, Kalifornien. — 5. November 2013 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, und AirWatch, der größte Anbieter von Enterprise Mobility Management (EMM), geben bekannt, dass sowohl Splashtop Business- als auch Splashtop Enterprise-Produkte in AirWatch integriert sind.

„Der Fernzugriff auf Unternehmensinformationen ist eine entscheidende Komponente der Unternehmensmobilität, und viele Implementierungen erfordern den Zugriff auf physische oder virtuelle Desktops“, so Kevin Keith, Director of Business Development bei AirWatch. „Mit Splashtop for AirWatch haben unsere Kunden ein hochsicheres, leistungsstarkes, integriertes Erlebnis, das es den Anwendern ermöglicht, direkt von ihrem physischen oder virtuellen Desktop aus auf ihre Anwendungen und Daten zuzugreifen und zu wissen, dass die Verbindungen abgesichert sind.“

Splashtop ist bekannt für seine hochleistungsfähige, interaktive Remote-Desktop-Lösung über 3G / 4G / 5G-Netzwerke. Splashtop Business umfasst eine einfache, leicht zu bedienende SaaS-Managementkonsole, die die globale Relay-Infrastruktur von Splashtop über 8 Rechenzentren nutzt. Splashtop Enterprise ist eine On-Premise-Lösung, die auf den eigenen Servern der Kunden hinter der Firewall installiert wird und sich in deren Active Directory- und Microsoft Windows RDS-Server integriert.

Beide Produkte bieten Sicherheitsfunktionen wie SSL/AES 256-Bit-Verschlüsselung, Benutzer- oder Geräteaktivierung/Deaktivierung und detaillierte Prüfprotokolle. Mit Splashtop können Anwender schnell, einfach und sicher auf alle ihre Anwendungen, Dateien und Daten auf Computern, Servern und öffentlichen, privaten oder hybriden Clouds zugreifen. Die IT-Abteilung kann Remote-Mitarbeiter und mobile Mitarbeiter über jedes beliebige Netzwerk effektiver und effizienter unterstützen, ohne den Ärger und die Kosten für die Erweiterung von VPN auf mobile Geräte oder die Installation komplizierter Citrix- oder VMware-Lösungen in Kauf nehmen zu müssen. Splashtop übertrifft Citrix GotoMyPC, LogMeIn, TeamViewer, das RDP-basierte Wyse und den Citrix Receiver HDX.

Mark Lee, CEO von Splashtop, sagte: "Splashtop bietet AirWatch-Nutzern einen nahtlosen Hochgeschwindigkeits-Fernzugriff selbst auf ihre schwersten Anwendungen, einschließlich 3D CAD/CAM und HD Video. Durch die Integration mit AirWatch kann die IT-Abteilung jetzt sicherstellen, dass der Fernzugriff mit ihren Sicherheitsrichtlinien übereinstimmt".

Die Splashtop für AirWatch App ist jetzt im Apple App Store erhältlich. Kostenlose Testversionen von Splashtop for AirWatch for Splashtop Business und Splashtop Enterprise sind verfügbar. Weitere Informationen findest du auf dem AirWatch Marketplace oder der Splashtop-Website.

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet das beste geräteübergreifende Produktivitäts- und Kollaborationserlebnis seiner Klasse und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und die Cloud. Splashtop Remote-Desktop-Dienste



Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode, um Kompatibilitätsprobleme mit mobilen VPNs und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, den „Best of 2012 CES“ -Award des LAPTOP Magazine gewonnen und ist 2013 Finalist der Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und weitere Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen findest du auf www.splashtop.com

Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

