Splashtop und AirWatch bieten gemeinsam hochgradig sicheren Fernzugriff
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Marketing Leading Remote Desktop-, Remote-Support-, Remote-Anwendungs- und interaktive Whiteboard-Lösungen lassen sich jetzt in AirWatch Enterprise Mobility Management integrieren
SAN JOSE, Kalifornien. — 5. November 2013 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, und AirWatch, der größte Anbieter von Enterprise Mobility Management (EMM), geben bekannt, dass sowohl Splashtop Business- als auch Splashtop Enterprise-Produkte in AirWatch integriert sind.
„Der Fernzugriff auf Unternehmensinformationen ist eine entscheidende Komponente der Unternehmensmobilität, und viele Implementierungen erfordern den Zugriff auf physische oder virtuelle Desktops“, so Kevin Keith, Director of Business Development bei AirWatch. „Mit Splashtop for AirWatch haben unsere Kunden ein hochsicheres, leistungsstarkes, integriertes Erlebnis, das es den Anwendern ermöglicht, direkt von ihrem physischen oder virtuellen Desktop aus auf ihre Anwendungen und Daten zuzugreifen und zu wissen, dass die Verbindungen abgesichert sind.“
Splashtop ist bekannt für seine hochleistungsfähige, interaktive Remote-Desktop-Lösung über 3G / 4G / 5G-Netzwerke. Splashtop Business umfasst eine einfache, leicht zu bedienende SaaS-Managementkonsole, die die globale Relay-Infrastruktur von Splashtop über 8 Rechenzentren nutzt. Splashtop Enterprise ist eine On-Premise-Lösung, die auf den eigenen Servern der Kunden hinter der Firewall installiert wird und sich in deren Active Directory- und Microsoft Windows RDS-Server integriert.
Beide Produkte bieten Sicherheitsfunktionen wie SSL/AES-256-Bit-Verschlüsselung, Benutzer- oder Geräteaktivierung/-deaktivierung und detaillierte Audit-Trails. Mit Splashtop können Benutzer schnell, einfach und sicher auf alle ihre Anwendungen, Dateien und Daten auf Computern, Servern und öffentlichen, privaten oder hybriden Clouds zugreifen. Die IT-Abteilung kann Remote- und mobile Mitarbeiter über jedes Netzwerk effektiver und effizienter unterstützen, ohne den Aufwand und die Kosten für die Erweiterung von VPN auf mobile Geräte oder die Installation komplizierter Citrix- oder VMWare Lösungen. Splashtop übertrifft Citrix GoToMyPC, LogMeIn, TeamViewer, RDP-basiertes Wyse und Citrix Receiver HDX.
Mark Lee, CEO von Splashtop, sagte: "Splashtop bietet AirWatch-Nutzern einen nahtlosen Hochgeschwindigkeits-Fernzugriff selbst auf ihre schwersten Anwendungen, einschließlich 3D CAD/CAM und HD Video. Durch die Integration mit AirWatch kann die IT-Abteilung jetzt sicherstellen, dass der Fernzugriff mit ihren Sicherheitsrichtlinien übereinstimmt".
Die Splashtop for AirWatch-App ist jetzt im Apple App Store verfügbar. Kostenlose Testversionen von Splashtop für AirWatch für Splashtop Business und Splashtop Enterprise sind verfügbar. Weitere Details finden Sie auf dem AirWatch Marketplace oder auf der Splashtop-Website.
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet das beste geräteübergreifende Produktivitäts- und Kollaborationserlebnis seiner Klasse und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und die Cloud. Splashtop Remote-Desktop-Dienste
Ermöglichen Sie es den Leuten, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Mehr als 15 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.
Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit, mobile VPN-Kompatibilitätsprobleme und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat den prestigeträchtigen „Most Innovative Product“-Award von PC World, „Best of What’s New“ von Popular Science, den „Best of 2012 CES“-Award von LAPTOP Magazine gewonnen und ist ein Finalist der Red Herring 100 North America 2013. Splashtop wird über MDM / MAM-Partner und zusätzliche Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Büros in China, Japan und Taiwan. Für weitere Informationen besuchen Sie www.splashtop.com
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Medienkontakt
Kim Gengler
kim.gengler@horngroup.com