Splashtop erweitert Splashtop Business und Splashtop Business for Remote Support um den Ferndruck und ermöglicht Remote-Büro und Geschäftskontinuität
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Ärzte, Versicherungsagenten, Remote-Mitarbeiter und Vertriebler genießen volle Produktivität durch sicheren Fernzugriff mit Ferndruck
San Jose, Kalifornien — 17. November 2015 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Zugriff, Support und Zusammenarbeit, kündigt an, dass Splashtop Business und Splashtop Business for Remote Support nun Funktionen zum Ferndrucken hinzufügen, um das Fernzugriffserlebnis zu bereichern. Mit Remote-Druck können Benutzer Dateien, die sich auf einem Remote-Computer befinden, auf einem lokalen Drucker drucken. Derzeit können Benutzer von einem Windows- oder MAC-Computer auf einen anderen Windows- oder MAC-Computer drucken.
„Viele Splashtop-Nutzer haben sich bis heute auf Google Cloud Print und andere Lösungen zum Remote-Druck verlassen“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Jetzt bieten wir Splashtop Business-Kunden ein nahtloses, integriertes Erlebnis für den Ferndruck und verbessern so die Produktivität der Nutzer.“
Splashtop Business verbessert die Produktivität und Flexibilität der Anwender mit folgenden Vorteilen:
Ausgewogenes Arbeits- und Privatleben durch Fernzugriff auf Büros von zu Hause aus, während die Pendelzeit vermieden wird
Bleiben Sie unterwegs mit all Ihren Dateien und Apps auf Computern verbunden
Geschäftskontinuität – Ermöglichen Sie den Mitarbeitern bei schlechten Wetterbedingungen, auch aus der Ferne produktiv zu bleiben
Finanz-, Geschäfts- oder Gesundheitsfachkräfte für den Fernzugriff in allen Büros
Über zwanzig Millionen Verbraucher nutzen die Produkte von Splashtop Personal bereits. Ein Upgrade auf Splashtop Business mit erweiterten Funktionen wie Dateiübertragung, Ferndruck, Browser-Zugriff, verbesserte Sicherheit, Nutzungsberichte, HIPAA-Konformität, verbesserter Support und viele andere Vorteile.
Erfahren Sie mehr und melden Sie sich für die kostenlose Testversion an: https://www.splashtop.com/business
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste produktive, unterstützende und kollaborative Erlebnis seiner Klasse und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Produkte für die Zusammenarbeit wie Splashtop Classroom und Mirroring360 ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 20 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.
Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit, Probleme mit der mobilen VPN-Kompatibilität und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtigen Auszeichnungen „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science sowie „Best of CES“ vom LAPTOP Magazine erhalten und ist Finalist von Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und zusätzliche Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Kontakt für die Medien
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com