Splashtop jetzt Mitglied der Sharp Strategic Technology Alliance Resource (STAR)

Die Lösungen von Splashtop arbeiten mit den interaktiven Displaysystemen AQUOS BOARD™ von Sharp zusammen, sodass Moderatoren und Teilnehmer Inhalte präsentieren und Ideen von überall im Raum mit ihrem Chromebook, iPad, Android, PC und Mac austauschen können.

San Jose, CA (PRWEB) — 21. Oktober 2014 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, gab heute bekannt, dass die Sharp Electronics Corporation Splashtop als Mitglied der Strategic Technology Alliance Resource (STAR) aufgenommen hat. Mit dieser Ankündigung können Benutzer, die interaktive Displaysysteme von Sharp AQUOS BOARD verwenden, ihre Präsentationsfunktionen nun erheblich erweitern, indem sie die Produkte Splashtop Classroomund Splashtop Mirroring360 verwenden, um Inhalte zu steuern, zu kommentieren und zu präsentieren — und Ideen auszutauschen — von überall im Raum mit dem Gerät ihrer Wahl.

Präsentieren Sie von überall im Raum und teilen Sie dann Inhalte mit anderen — einschließlich Chromebooks. Splashtop Classroom ermöglicht es den Moderatoren, ihre Inhalte — einschließlich Keynote- oder Powerpoint-Präsentationen sowie vorhandener Windows- oder Mac-Anwendungen — zu kontrollieren, zu kommentieren und dann auf allen Geräten der Teilnehmer, einschließlich Chromebooks, iPads, Android, Windows-PCs und Macs, zu teilen. Die neueste Version beinhaltet neue Funktionen wie: Cloud-Unterstützung, Audiostreaming zusammen mit dem Video und die Möglichkeit für mehrere Teilnehmer, den Bildschirm des Moderators direkt von ihrem Mobilgerät aus zu steuern.

Spiegel-Chromebook-Bildschirme — Genau wie Airplay Splashtop Mirroring360 , eingeführt im Juni, wird von Tausenden von Moderatoren verwendet, um ihre iOS-Bildschirme drahtlos auf einem Projektor anzuzeigen, indem sie ihren PC oder Mac verwenden, ohne dass Apple TV oder Kabel erforderlich sind. Mit diesem neuesten Update können die Teilnehmer jetzt auch ihre Chromebook- und Mac-Bildschirme auf den Computer des Moderators spiegeln, was das Engagement des Publikums erhöht.



Lehrende , die ihre Studierenden effektiver einbinden und gleichzeitig das Klassenraummanagement verbessern wollen – von unschätzbarem Wert für seh- und hörbehinderte oder körperbehinderte Studierende

Vertriebsleiter , die ihr Publikum beeindrucken möchten, indem sie ihr Mobilgerät zum ultimativen Präsentationsgerät machen und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Präsentation behalten möchten

Dozenten haben die Möglichkeit, den Zuhörern die Möglichkeit zu geben, Fragen direkt auf einem iPad, Chromebook, Android, Mac oder Windows-Gerät zu beantworten – ohne sich in den vorderen Teil des Raumes begeben zu müssen.

Ausbilder , die effektiver sein wollen, indem sie den Auszubildenden die Interaktion mit dem Inhalt von ihrem Platz aus ermöglichen

IT-Teams , die Hunderte von Benutzern verwalten und unterstützen müssen, indem sie entweder Lösungencloud oder lokale Lösungen verwenden

„Wir freuen uns, Teil des STAR-Programms von Sharp zu werden, um Moderatoren und Teilnehmer mit Chromebooks, iPads, Android und anderen Geräten zu unterstützen“, sagt Mark Lee, CEO und President von Splashtop. „Zusammen mit dem Sharp AQUOS BOARD Display ermöglicht Splashtop es jedem, sich frei im Raum zu bewegen und mit den Teilnehmern zu interagieren, egal wie klein oder groß – und damit eine enorme Wirkung mit JEDER Präsentation zu erzielen!“

Über Splashtop

Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Mehr als 16 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode, umVPN Kompatibilitätsprobleme mit Mobilgeräten und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, den „Best of 2012 CES“ -Award des LAPTOP Magazine gewonnen und ist 2013 Finalist der Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und weitere Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan.

https://www.splashtop.com.

Über Sharp Electronics Corporation



Sharp ist in den USA die meistverkaufte Marke für kommerzielle integrierte Touch-Displays über 55 Zoll über B2B-Vertriebskanäle*. #1 Die professionellen und kommerziellen Displays von Sharp wurden speziell für Geschäftsanwendungen entwickelt und werden in einer Vielzahl von Größen angeboten. Von unseren preisgekrönten 4K Ultra HD- und Full-HD-Displays für Digital Signage über unsere wirkungsvollen Videowände mit ultradünnem Rahmen bis hin zu den innovativen interaktiven Displaysystemen von AQUOS BOARD helfen dir die Produkte von Sharp dabei, hervorragend zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und Informationen zu verbreiten.

Weitere Informationen zu den interaktiven Displaysystemen von Sharp AQUOS BOARD findest du auf www.sharpusa.com/AquosBoard oder sende eine E-Mail an ProLCD@Sharpusa.com

*Laut dem monatlichen Bericht von NPD DisplaySearch über großformatige kommerzielle Displays, Juli 2014.

