Splashtop jetzt Mitglied der Sharp Strategic Technology Alliance Resource (STAR)
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Die Lösungen von Splashtop arbeiten mit den interaktiven Displaysystemen AQUOS BOARD™ von Sharp zusammen, sodass Moderatoren und Teilnehmer Inhalte präsentieren und Ideen von überall im Raum mit ihrem Chromebook, iPad, Android, PC und Mac austauschen können.
San Jose, CA (PRWEB) — 21. Oktober 2014 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, gab heute bekannt, dass die Sharp Electronics Corporation Splashtop als Mitglied der Strategic Technology Alliance Resource (STAR) aufgenommen hat. Mit dieser Ankündigung können Benutzer, die interaktive Displaysysteme von Sharp AQUOS BOARD verwenden, ihre Präsentationsfunktionen nun erheblich erweitern, indem sie die Produkte Splashtop Classroom und Splashtop Mirroring360 verwenden, um Inhalte zu steuern, zu kommentieren und zu präsentieren — und Ideen auszutauschen — von überall im Raum mit dem Gerät ihrer Wahl.
Präsentieren Sie von überall im Raum und teilen Sie dann Inhalte mit anderen – einschließlich auf Chromebooks
Splashtop Classroom ermöglicht es den Vortragenden, ihre Inhalte – einschließlich Keynote- oder Powerpoint-Präsentationen sowie vorhandene Windows- oder Mac-Anwendungen – zu steuern, zu kommentieren und dann an die Geräte aller Teilnehmenden, einschließlich Chromebooks, iPads, Android, Windows-PCs und Macs, weiterzugeben. Die neueste Version enthält neue Funktionen wie Cloud-Unterstützung, Audio-Streaming und Video sowie die Möglichkeit, dass mehrere Teilnehmende den Bildschirm des Vortragenden direkt von ihrem mobilen Gerät aus steuern.
Chromebook-Bildschirme spiegeln – genau wie bei Airplay
Splashtop Mirroring360wurde im Juni eingeführt und wird von Tausenden von Vortragenden verwendet, um ihre iOS-Bildschirme drahtlos über ihren PC oder Mac auf einem Projektor anzuzeigen, ohne dass Apple TV oder Kabel erforderlich sind. Mit diesem neuesten Update können Teilnehmende jetzt auch ihre Chromebook- und Mac-Bildschirme auf den Computer des Vortragenden spiegeln – so wird die Einbindung des Publikums gesteigert.
Die Verwendung eines interaktiven Sharp AQUOS BOARD-Displays mit Splashtop Mirroring360 und Classroom schafft eine ideale Präsentationsplattform für viele Benutzer wie:
Lehrende, die ihre Studierenden effektiver einbinden und gleichzeitig das Klassenraummanagement verbessern wollen – von unschätzbarem Wert für seh- und hörbehinderte oder körperbehinderte Studierende
Vertriebsleiter, die ein Publikum beeindrucken möchten, indem sie ihr mobiles Gerät in das ultimative Präsentationsgerät verwandeln, während sie die Kontrolle über ihre Präsentation behalten
Dozenten haben die Möglichkeit, den Zuhörern die Möglichkeit zu geben, Fragen direkt auf einem iPad, Chromebook, Android, Mac oder Windows-Gerät zu beantworten – ohne sich in den vorderen Teil des Raumes begeben zu müssen.
Ausbilder, die effektiver sein wollen, indem sie den Auszubildenden die Interaktion mit dem Inhalt von ihrem Platz aus ermöglichen
IT-Teams, die Hunderte von Benutzern verwalten und unterstützen müssen, indem sie entweder Lösungencloud oder lokale Lösungen verwenden
„Wir freuen uns, Teil des STAR-Programms von Sharp zu werden, um Moderatoren und Teilnehmer mit Chromebooks, iPads, Android und anderen Ger�äten zu unterstützen“, sagt Mark Lee, CEO und President von Splashtop. „Zusammen mit dem Sharp AQUOS BOARD Display ermöglicht Splashtop es jedem, sich frei im Raum zu bewegen und mit den Teilnehmern zu interagieren, egal wie klein oder groß – und damit eine enorme Wirkung mit JEDER Präsentation zu erzielen!“
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet die Klassenbeste Bildschirmübergreifende Produktivität und Kollaborationserfahrung und verbindet dabei Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre mobilen Geräte auf ihre Lieblingsanwendungen, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu steuern. Mehr als 16 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte von App-Stores heruntergeladen, und Herstellerpartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.
Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit, Probleme mit der mobilen VPN-Kompatibilität und RDP über WAN zu lösen.Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ der PC World, „Best of What's New“ des Magazins Popular Science sowie die Auszeichnung „Best of 2012 CES“ des LAPTOP Magazine erhalten und ist Finalist des Red Herring 100 North America 2013. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und zusätzliche Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Niederlassungen in China, Japan und Taiwan.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.
Über Sharp Electronics Corporation
Sharp Electronics Corporation ist die US-Tochtergesellschaft der japanischen Sharp Corporation, einem weltweiten Entwickler einzigartiger Home-Entertainment-Produkte, Haushaltsgeräte, vernetzter multifunktionaler Bürolösungen sowie mobiler Kommunikations- und Informationstools. Zu den führenden Marken gehören AQUOS® LED HD- und 4K-UHD-Fernseher, Insight® Microwave Drawer® Öfen und Plasmacluster® Luftreiniger. Sharp wird als eine der Most Admired Brands in Amerika und eine der 20 Most Loved Companies weltweit geführt.
Sharp ist die meistverkaufte Marke in den USA für 55+ Zoll Commercial Integrated Touch Displays über B2B-Vertriebskanäle*. Die professionellen und kommerziellen Displays von Sharp sind speziell für Geschäftsanwendungen entwickelt und in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Von unseren preisgekrönten 4K Ultra HD und Full HD Displays für digitale Beschilderung, über unsere hochwirksamen ultradünnen Bezel-Videowände, bis hin zu den innovativen AQUOS BOARD interaktiven Displaysystemen, helfen Sharp-Produkte Ihnen, Informationen brillant zu kommunizieren, zu kollaborieren und zu verbreiten.
Für weitere Informationen über Sharp AQUOS BOARD interaktive Displaysysteme besuchen Sie www.Sharpusa.com/aquosboard oder senden Sie eine E-Mail an ProLCD@Sharpusa.com
*Laut dem monatlichen Bericht von NPD DisplaySearch über großformatige kommerzielle Displays, Juli 2014.
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Medienkontakt
Alex Shapiro
alex.shapiro@horngroup.com