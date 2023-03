Splashtop 2 wird auf Windows Phone 8 eingeführt und ist bis zum 31. August 2013 kostenlos verfügbar, mit freundlicher Genehmigung von Nokia und Microsoft

Millionen von Windows Phone-Nutzern können jetzt das beste Remote-Desktop-Erlebnis ihrer Klasse genießen

SAN JOSE, Kalifornien. — 23. Mai 2013 —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, kündigte die Veröffentlichung von Splashtop 2 Remote Desktop für Microsoft Windows Phone 8 an, das eine einfache Ein-Klick-Lösung für den Fernzugriff vom Windows Phone auf einen PC oder Mac ermöglicht, um Personal Cloud Computing von Heim- oder Arbeitscomputern aus zu ermöglichen.

„Viele Windows Phone Nutzer haben nach Splashtop gefragt“, berichtet Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Wir freuen uns, mit Nokia und Microsoft zusammenzuarbeiten, um das klassenbeste Splashtop-Erlebnis für Windows Phone 8 zu optimieren und zu liefern."

Windows Phone 8-Benutzer können jetzt Splashtop 2 Remote Desktop nutzen, um auf Dateien zuzugreifen, all ihre Anwendungen zu verwenden und Inhalte direkt von einem PC oder Mac aus anzusehen und anzuhören, ohne dass Dateien geräteübergreifend synchronisiert oder kopiert werden müssen.

Für mobile Road Warriors oder Fernarbeiter. Splashtop ermöglicht den einfachen Zugriff auf wichtige Arbeitsdateien und Büroanwendungen wie Outlook, PowerPoint, Excel und Word. Auf alle wichtigen Geschäftsanwendungen wie .Net, Silverlight, IE-Webanwendungen, Java, Flash, Datenbankanwendungen oder andere Legacy-Anwendungen kann per Fernzugriff zugegriffen werden. Gehen Sie einfach überall mit Ihrem WinPhone 8 hin und haben Sie vollen Zugriff auf Ihren PC oder Mac.

In Abstimmung mit Nokia und Microsoft ist Splashtop 2 ab sofort bis zum 31. August 2013 für alle Windows Phone 8-Benutzer kostenlos verfügbar.

„Wir erkennen den zunehmenden Wert der Bereitstellung großartiger Anwendungen für Nokia Lumia-Besitzer an, die ihren vernetzten Lebensstil ermöglichen. Das Nokia-Team hat eng mit Splashtop zusammengearbeitet, um das beste Remote-Desktop-Erlebnis zu gewährleisten und den Zugriff direkt vom Mobiltelefon aus zu ermöglichen. Wir hoffen, dass die Kunden von der Splashtop-Erfahrung auf dem Nokia Lumia mit Windows Phone 8 begeistert sein werden“, so Bryan Biniak, VP und GM, Global Partner und Anwendungsentwicklung bei Nokia.

„Windows Phone wurde für Produktivität direkt nach dem Auspacken entwickelt und bietet fesselnde Anwendungen für mobile Mitarbeiter und IT-Experten gleichermaßen“, so Todd Brix, General Manager, Windows Phone Apps, Microsoft Corp. „Splashtop 2 ist ein großartiges Beispiel für die Art von Hochleistungsanwendungen, die man im Windows Phone Store findet, um das Beste aus seinem Telefon herauszuholen.“

Splashtop 2 Fernzugriff für Windows Phone 8 ist im Microsoft Windows Phone Store erhältlich. https://www.windowsphone.com/s?appid=7422bd18-219e-4d20-af5e-126045a238b8

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet die klassenbeste bildschirmübergreifende Produktivität und Kollaborationserfahrung und überbrückt dabei Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Nutzern, über ihre mobilen Geräte auf ihre Lieblingsanwendungen, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu steuern. Mehr als 14 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App-Stores heruntergeladen, und Herstellerpartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Diese hochleistungsfähige Lösung für den Remote-Desktop- und Anwendungszugriff ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode zur Lösung von Kompatibilitätsproblemen bei mobilen VPNs und RDP über WAN. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2012 CES“ vom LAPTOP Magazine gewonnen und ist ein Finalist der Red Herring 100 North America 2013. Es ist das einzige Unternehmen, das den NVIDIA „Ones to Watch“ Emerging Companies Award zwei Jahre in Folge (2012 und 2013) gewonnen hat. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com.

Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Kontakt für Medien

Kim Gengler

kim.gengler@horngroup.com

# # #

*Quelle: ZDNet