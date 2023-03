Splashtop 2.0 erhält Auszeichnung „Best of 2010 CES“ von LAPTOP Magazine

Die Instant-On-Technologie der zweiten Generation von DeviceVM wurde auf der Consumer Electronics Show 2010 als beste Software ausgezeichnet

San Jose, Kalifornien — 11. Januar 2010 — DeviceVM, der weltweit führende Anbieter von Instant-on-Computing, gab bekannt, dass seine Instant-On-Softwareplattform Splashtop™ 2.0 vom LAPTOP Magazine mit dem Preis „Best of 2010 CES“ ausgezeichnet und auf der Consumer Electronics Show 2010 als beste Software oder Service ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung bestätigt die zunehmende Bedeutung der Instant-on-Technologie und stärkt Splashtops Position als Marktführer, dessen Software in mehr als 400 Produkten weltweit eingesetzt wird.

Splashtop 2.0 wurde am 7. Januar 2010 auf dem neuen berührungsfähigen Lenovo Ideapad™ S10-3t Netbook eingeführt und wurde auch von LG auf den LG X200- und X300-Netbooks auf der CES 2010 demonstriert. Das Produkt der zweiten Generation baut auf der weithin verfügbaren klassischen Version der Splashtop-Instant-on-Umgebung auf und fügt ein neu gestaltetes Anwendungsdock, Anpassungsmöglichkeiten für Endbenutzer, elegante, auf Geräte zugeschnittene Designs, Unterstützung für Touch-Interfaces und eine Vielzahl anderer Verbesserungen hinzu.

„Wir fühlen uns geehrt, vom LAPTOP Magazine zur besten Software für Mobilgeräte ernannt worden zu sein”, so Mark Lee, Mitbegründer und CEO von DeviceVM. „Mit bereits mehr als 30 Millionen Splashtop-Instanzen auf dem Markt haben wir eine Menge über die Entwicklung des mobilen Computings gelernt und wissen, wie wichtig es für Verbraucher ist, ihre Lieblingsanwendungen anpassen und überall und jederzeit darauf zugreifen zu können. Wir haben uns zu kontinuierlicher Innovation verpflichtet und wollen Computer-Anwendern eine möglichst individuelle, intuitive und sichere Erfahrung Sachen Instant-on-Computing bieten.“

Das Redaktions- und Autorenteam von LAPTOP berichtete täglich von der größten Verbrauchertechnologie-Veranstaltung des Jahres und stellte anhand von Blog-Beiträgen, Fotos und Videos die interessantesten ausgestellten Produkte vor. Darunter hat LAPTOP 16 Gewinner für seine Best of 2010 CES Awards ausgewählt. Die Gewinner sind bahnbrechende Geräte, Technologien und Anwendungen, die in ihren jeweiligen Kategorien durch die Weiterentwicklung von Design und Leistung neue Maßstäbe setzen und gleichzeitig das Benutzererlebnis verbessern.

https://www.splashtop.com

