Computerlabore in Schulen, die durch COVID-19 unzugänglich gemacht wurden, sorgen für eine erhöhte Nachfrage nach Splashtop-Software für den Fernzugriff auf Labore

Splashtop hat den Kundenstamm im Bildungssektor im Sommer um 700% vergrößert

SAN JOSE, Kalifornien, 16. September 2020-Die COVID-19-Pandemie schränkt weiterhin den physischen Zugang zu Computerlabors an Universitäten, Colleges und K-12-Schulen ein. Die Verkaufszahlen von Splashtop deuten darauf hin, dass mehr Schulen auf Fernzugriffssoftware als alternative Möglichkeit zur Nutzung von Computerlaborressourcen zurückgreifen.

In den drei Monaten von Juni bis August verzeichnete Splashtop einen Anstieg der Anzahl der Kunden im Bildungssektor um 700% — und der Umsatz hat sich in diesem Zeitraum von Monat zu Monat mehr als verdreifacht — ein Wachstum, das hauptsächlich auf den Wunsch akademischer Einrichtungen zurückzuführen ist, den Fernzugriff auf Hardware und Software von Computerlaboren zu ermöglichen.

„Unser Team veranstaltet täglich Demos mit Colleges und K-12-Distrikten“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Geografisch gesehen haben sich unsere Umsätze im Bildungssektor vom Nordosten der Vereinigten Staaten und Kanada aus entwickelt und sich in jüngerer Zeit auf den Mittleren Westen und die Westküste ausgeweitet, da sich die Schulen auf Fernunterricht oder hybride Lernszenarien im Herbst vorbereiten.“

Die Schulen und Hochschulen, die in letzter Zeit Splashtop-Produkte und -Dienste eingeführt haben oder mehr gleichzeitige Nutzer hinzugefügt haben, reichen von K-12-Schulen und Community Colleges bis hin zu Kunstschulen und Ivy League-Universitäten in 24 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten sowie Kanada, Guatemala, El Salvador, Argentinien, England und Schottland.

„Viele Schulen, die in den frühen Tagen der Pandemie mit unserer Fernzugriffssoftware experimentiert haben, erweitern jetzt den Zugang für mehr Schüler und Lehrer“, sagte Lee. „Allein in einer letzten Woche kamen 150.000 Nutzer an Schulen in Nordamerika und Europa hinzu. Für eine wachsende Zahl von Schulen ist Splashtop zu einer wichtigen Lebensader für Schüler und Lehrer geworden, die auf Computersoftware angewiesen sind.“

Spitzenumsätze spiegeln die Anpassung der Bildung an die Pandemie wider

Zunehmend ist die Kursarbeit an Hochschulen, Universitäten und Gymnasien — in Disziplinen wie Ingenieurwesen, Architektur und 3D-Design bis hin zu Musik, Biologie und Bildender Kunst — auf Hardware und Software für Computerlabore angewiesen.

Spezialisierte Anwendungen in Computerlaboren - wie die Adobe Creative Suite, die Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver und After Effects umfasst; Autodesk AutoCAD, Revit, 3ds Max, Fusion 360 und Maya; Avid Media Composer und Pro Tools; Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp und SolidWorks - erfordern oft High-End-Mac-Workstations.

„Selbst wenn Studenten keinen physischen Zugang zu den Computerräumen auf dem Campus haben, können sie Splashtop-Lösungen verwenden, um von ihren Schlafzimmern oder Wohnzimmersofas aus mit Laptops, Tablets oder günstigen Chromebooks auf diese wichtigen Ressourcen zuzugreifen“, sagte Lee.

Breite Akzeptanz der Splashtop-Software für Computerlabore

Gartner, das weltweit führende Forschungs- und Beratungsunternehmen, schrieb in einem neuen Bericht " Enabling Remote Access to PC Labs in Higher Education ", Stuart Downes, Robert Yanckello, 27. August 2020: "Gartner hat zwischen Januar und Juni 2020 eine Verfünffachung des Anfragevolumens von Hochschulorganisationen beobachtet, die Beratung zur digitalen Arbeitsplatzinfrastruktur suchen, vor allem in Bezug auf den Fernzugriff auf PC-Labore. Diese Beobachtung deckt sich mit dem, was Splashtop beobachtet hat.

Als das College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) der Wayne State University in Detroit seinen Campus wegen COVID-19 schloss, verloren die Studenten den Zugang zu spezieller, wichtiger Software, die sie für ihre Kursarbeit benötigten. Die Laptops der Studenten waren nicht leistungsfähig genug, um die Anwendungen auszuführen, die sie normalerweise in Computerlaboren benutzen würden.

„Die Schüler können mit Splashtop von zu Hause aus auf die Laborsoftware zugreifen — sogar mit Chromebooks im Wert von 200 US-Dollar — und alles funktioniert für sie“, sagte Chris Gilbert, Anwendungstechnischer Analyst bei der CFPCA von Wayne State. „Splashtop ist ein entscheidender Faktor für uns.“

Neben vierjährigen Universitäten und Colleges nimmt Splashtop auch Anrufe von IT-Abteilungen entgegen, die Community Colleges und K-12-Schulen unterstützen, insbesondere solche mit Berufsausbildung und CTE-Kursen (Karriere und technische Bildung), die auf speziellen Softwareprogrammen basieren, die nur in Computerlaboren laufen.

„Die Fakultät orientiert sich jetzt bei vielen Kursen an Splashtop, weil es im Herbst keinen Präsenzunterricht geben wird“, sagte Gerald Casey, der in der IT-Abteilung der CTE-Abteilung des Laney College in Oakland, Kalifornien, arbeitet. „Ohne Splashtop könnten die Studierenden ihre Zeugnisse und Abschlüsse nicht abschließen.“

"Wir sind jetzt darauf vorbereitet, ob die Schüler kommen oder nicht", sagte Nicholas Adams, Direktor für Informationstechnologie des Intermediate School District in Lenawee (Mich.), der mehr als 20 CTE-Programme für K-12-Schüler anbietet. "Wenn wir aus diesem Pandemie-Szenario heraus sind, müssen die Schüler vielleicht aus anderen Gründen zu Hause bleiben. Splashtop wird es uns ermöglichen, ihnen einen Fernzugang anzubieten. Es öffnet unsere Labore auch für ein potenzielles 24-Stunden-Szenario eines virtuellen Labors, das vorher nicht als Notwendigkeit angesehen wurde. Wir können den Studenten die Möglichkeit bieten, jederzeit und von überall auf die Computerräume zuzugreifen.

Über Splashtop

