NTT DATA wählt Splashtop Business Access aufgrund der neuen „Virtual Desktop for Smart Devices“-Dienste

Splashtop wird zur Weiterentwicklung der Arbeitsstile von Mitarbeitern in der Bau-, Fertigungs- und Gesundheitsbranche beitragen, in der viele hochauflösende Daten verwendet werden

TOKIO (PRWEB), 10. April 2018 — Heute gab Splashtop Inc. bekannt, dass sein Remote-Desktop-Dienst Splashtop Business Access als Schlüsselkomponente der neuen „Virtual Desktop for Smart Devices“ -Dienste von NTT DATA aufgenommen wurde, die NTT DATA Inc. (Hauptsitz: Koto-ku, Tokio, Präsident und& CEO: Toshio Iwamoto) am 1. April 2018 eingeführt hat.

Die neuen Dienste „Virtual Desktop for Smart Devices (Tablet-Geräte und Smartphones)“ von NTT DATA richten sich an Unternehmen in Branchen wie dem Bauwesen, der Fertigung und dem Gesundheitswesen, in denen Mitarbeiter bei ihrer Arbeit häufig mit hochauflösenden Daten umgehen müssen. Diese neuen Dienste ermöglichen es Mitarbeitern dieser Unternehmen, aus der Ferne auf ihren Büro-PC-Desktop zuzugreifen und ihn zu nutzen, auch wenn sie nicht im Büro sind. Diese Dienste bieten mehr Komfort für Benutzer und sorgen gleichzeitig für eine sichere Umgebung.

Splashtop Business Access verfügt über Funktionen, die die reibungslose Übertragung von Video- und Bilddaten in hoher Auflösung ermöglichen, auch über Netzwerke mit suboptimaler Geschwindigkeit, und das mit der hohen Sicherheit, die Unternehmen benötigen. Die proprietären Protokolltechnologien von Splashtop ermöglichen diese Funktionen. Mit Splashtop Business Access können Benutzer in Branchen wie dem Bauwesen und der Fertigung auf ihren intelligenten Geräten aus der Ferne auf datenintensive Anwendungen, einschließlich CAD-Daten, zugreifen und außerhalb des Büros problemlos mit Kollegen an ihrem Arbeitsplatz kommunizieren, ohne echte Baupläne und Zeichnungen verwenden zu müssen. Darüber hinaus können Benutzer im Gesundheitswesen Röntgen- und MRT-Bilder auf ihren Smart-Geräten von außerhalb des Büros überprüfen, sodass sie die Zeit für medizinische Entscheidungen verkürzen können.

Die Aufnahme von Splashtop Business Access in NTT DATA's „Virtual Desktop for Smart Device“ wurde durch die Anbindung des MAM-Dienstes von Recomot Inc, einer der Vertriebsagenturen von Splashtop, mit den beiden neuen Diensten von NTT DATA erreicht. (Hauptsitz: Chiyoda-ku, Tokio, President & CEO: Tsuyoshi Togo)

NTT DATA und Recomot planen den Verkauf von insgesamt 2.000 Splashtop Business Access-Lizenzen im Jahr 2018. NTT DATA ist das größte IT-Dienstleistungsunternehmen in Japan.

