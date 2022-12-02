Neue Whiteboard-App von Splashtop verwandelt Tablets und Laptops mit Windows 8 in interaktive Whiteboards
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Die marktführende Whiteboard-App ist jetzt für Windows 8-Tablets und Laptops verfügbar. Pädagogen können jetzt ihren PC oder Mac steuern und dann Inhalte kommentieren, und das zu einem Bruchteil der Kosten teurer interaktiver Whiteboards
29. April 2014 — Redmond, WA und San Jose, CA — Splashtop, Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, und mit über einer Million Pädagogen, die Splashtop-Produkte verwenden, kündigt die Verfügbarkeit der neuesten App für Pädagogen an, Splashtop Whiteboard für Windows 8-Tablets und Laptops.
Splashtop Whiteboard wurde auf Splashtop Remote-Desktop aufgebaut, der bahnbrechenden Fernzugriff-App des Unternehmens und einer der am längsten laufenden kostenpflichtigen iPad-Apps im Apple App Store. Das neueste Angebot ermöglicht es Lehrern und Schülern, ihr Windows 8-Tablet in ein interaktives Whiteboard zu verwandeln. Indem sie sich über Wi-Fi mit ihrem Klassenraum-Computer verbinden, können sie Videoinhalte mit vollständig synchronisiertem Audio ansehen, ihre Lieblingsanwendungen steuern und dann Unterrichtsinhalte von ihrem Windows 8-Tablet aus annotieren. Lehrer können jetzt mit Schülern an ihren Schreibtischen oder aus allen vier Ecken des Klassenzimmers interagieren.
„Wir freuen uns, das Lernen der Schüler mit Splashtops Engagement, auf der Microsoft-Technologieplattform aufzubauen, zu unterstützen“, sagte Anthony Salcito, Vice President of WW Education bei Microsoft Corp. „Splashtop ist ein wichtiger Partner und unterstützt unseren Fokus, einen positiven Einfluss auf das Lernen der Schüler zu haben, sowie unsere Bildungsvision, jederzeit und überall für alle zu lernen.“
„Das Windows 8-Tablet entwickelt sich zu einem leistungsstarken Bildungstool und erweitert bestehende interaktive Whiteboards von Unternehmen wie Promethean und Smart Technologies“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Jetzt können die Schulen dem Abschluss ihrer 1:1 -Initiativen mit den neuesten Windows 8-Tablets einen Schritt näher kommen.“
Windows 8-Tablet als interaktives Whiteboard
Durch die Verwendung von Splashtop Whiteboard können Lehrkräfte:
Behalten Sie die Kontrolle
Vollständige Kontrolle über PC- oder Mac-Anwendungen wie Microsoft Office, PowerPoint oder Apple Keynote von einem Windows 8-Tablet aus
Unterrichten Sie aus allen vier Ecken des Klassenzimmers – interagieren Sie individuell oder als Klasse mit den Schülern durch 1:1-Steuerung über die Tablets der Schüler.
Zu allem Kommentieren
Benutze Gesten zum Zeichnen und Markieren mit Stiften, Textmarkern, Formen und Textwerkzeugen in verschiedenen Farben und Größen über vorhandenen Inhalten oder leeren, linierten oder grafischen Hintergründen
Mach Screenshots und speichere sie zur späteren Verwendung in der Galerie oder schicke sie per E-Mail an Schüler, Eltern oder Kollegen
Steigern Sie das Engagement in der Klasse
Benutze die Spotlight& Screen Shades Tools, um die Aufmerksamkeit zu fokussieren.
Importieren und teilen Sie Arbeitsblätter für den Unterricht – keine Notwendigkeit, eine Dokumentenkamera zu verwenden.
Nimm die Sitzung als Video für die spätere Wiedergabe auf
Die neue Splashtop Whiteboard-App für Windows 8-Tablets und -Laptops ist im Windows Store erhältlich. Um den Start zu feiern, bieten wir die App zu einem Einführungspreis von 9,99 $ (statt 19,99 $) für jeden Benutzer an. Ein Video des Splashtop Whiteboard für Windows 8 ist verfügbar:
Sehen Sie, wie Splashtop Whiteboard Ihr Klassenzimmer transformieren kann: www.splashtop.com/whiteboard
Erfahre mehr über die gesamte Suite von Splashtop-Produkten für das Bildungswesen: www.splashtop.com/education
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet das beste geräteübergreifende Produktivitäts- und Kollaborationserlebnis seiner Klasse und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und die Cloud. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Mehr als 16 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.
Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit, mobile VPN-Kompatibilitätsprobleme und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat den prestigeträchtigen „Most Innovative Product“-Award von PC World, „Best of What’s New“ von Popular Science, den „Best of 2012 CES“-Award von LAPTOP Magazine gewonnen und ist ein Finalist der Red Herring 100 North America 2013. Splashtop wird über MDM / MAM-Partner und zusätzliche Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Büros in China, Japan und Taiwan. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.splashtop.com
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