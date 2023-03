Neue Whiteboard-App von Splashtop verwandelt Tablets und Laptops mit Windows 8 in interaktive Whiteboards

Die marktführende Whiteboard-App ist jetzt für Windows 8-Tablets und Laptops verfügbar. Pädagogen können jetzt ihren PC oder Mac steuern und dann Inhalte kommentieren, und das zu einem Bruchteil der Kosten teurer interaktiver Whiteboards

29. April 2014 — Redmond, WA und San Jose, CA — Splashtop,Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, und mit über einer Million Pädagogen, die Splashtop-Produkte verwenden, kündigt die Verfügbarkeit der neuesten App für Pädagogen an, Splashtop Whiteboard für Windows 8-Tablets und Laptops.

Splashtop Whiteboard wurde auf der Grundlage von Splashtop Remote Desktop gebaut, der bahnbrechenden Fernzugriffs-App des Unternehmens und einer der am längsten laufenden kostenpflichtigen iPad-Apps im Apple App Store. Das neueste Angebot ermöglicht es Lehrern und Schülern, ihr Windows 8-Tablet in ein interaktives Whiteboard zu verwandeln. Indem sie sich über WLAN mit ihrem Klassencomputer verbinden, können sie Videoinhalte mit vollständig synchronisiertem Audio ansehen, ihre Lieblingsanwendungen steuern und dann Unterrichtsinhalte kommentieren — alles von ihrem Windows 8-Tablet aus. Lehrer können jetzt mit Schülern an ihren Schreibtischen oder von allen vier Ecken des Klassenzimmers aus interagieren.

„Wir freuen uns, das Lernen der Schüler mit Splashtops Engagement, auf der Microsoft-Technologieplattform aufzubauen, zu unterstützen“, sagte Anthony Salcito, Vice President of WW Education bei Microsoft Corp. „Splashtop ist ein wichtiger Partner und unterstützt unseren Fokus, einen positiven Einfluss auf das Lernen der Schüler zu haben, sowie unsere Bildungsvision, jederzeit und überall für alle zu lernen.“

„Das Windows 8-Tablet entwickelt sich zu einem leistungsstarken Bildungstool und erweitert bestehende interaktive Whiteboards von Unternehmen wie Promethean und Smart Technologies“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Jetzt können die Schulen dem Abschluss ihrer 1:1 -Initiativen mit den neuesten Windows 8-Tablets einen Schritt näher kommen.“

Windows 8-Tablet als interaktives Whiteboard

Durch die Verwendung von Splashtop Whiteboard können Lehrkräfte:

Behalten Sie die Kontrolle Vollständige Kontrolle über PC- oder Mac-Anwendungen wie Microsoft Office, PowerPoint oder Apple Keynote von einem Windows 8-Tablet aus Unterrichte von allen vier Ecken des Klassenzimmers aus — interagiere mit den Schülern einzeln oder als Klasse, indem du die Tablets der Schüler 1:1 steuerst.

Zu allem Kommentieren Benutze Gesten zum Zeichnen und Markieren mit Stiften, Textmarkern, Formen und Textwerkzeugen in verschiedenen Farben und Größen über vorhandenen Inhalten oder leeren, linierten oder grafischen Hintergründen Mach Screenshots und speichere sie zur späteren Verwendung in der Galerie oder schicke sie per E-Mail an Schüler, Eltern oder Kollegen

Steigern Sie das Engagement in der Klasse Benutze die Spotlight& Screen Shades Tools, um die Aufmerksamkeit zu fokussieren. Klassenarbeitsblätter importieren und teilen — du musst keine Dokumentenkamera verwenden. Nimm die Sitzung als Video für die spätere Wiedergabe auf



Die neue Splashtop Whiteboard-App für Windows 8-Tablets und -Laptops ist im Windows Store erhältlich. Um den Start zu feiern, bieten wir die App zu einem Einführungspreis von 9,99 $ (statt 19,99 $) für jeden Benutzer an. Ein Video des Splashtop Whiteboard für Windows 8 ist verfügbar:

Splashtop Whiteboard for Windows 8

So kann Splashtop Whiteboard dein Klassenzimmer verändern: www.splashtop.com/whiteboard

Erfahre mehr über die gesamte Suite von Splashtop-Produkten für das Bildungswesen: www.splashtop.com/education

Über Splashtop



Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode, umVPN Kompatibilitätsprobleme mit Mobilgeräten und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, den „Best of 2012 CES“ -Award des LAPTOP Magazine gewonnen und ist 2013 Finalist der Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und weitere Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen findest du auf https://www.splashtop.com

Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.