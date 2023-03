Das neue Splashtop-Betriebssystem ist jetzt für den Download für Verbraucher verfügbar Der Marktführer von Instant-on unterzeichnet eine Vertriebsvereinbarung für die Suche mit Microsoft und bietet Benutzern eine sofortige Bing-Suche

30. November 2010 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Instant-Access-Computing, gab heute die sofortige Verfügbarkeit von SplashTopR OS (Beta) bekannt, einem leichten, webzentrierten Betriebssystem, das für Notebooks und Netbooks optimiert ist. Splashtop OS ist ein browserbasiertes „Begleitbetriebssystem“, das mit dem Windows-Betriebssystem koexistieren kann. Das Unternehmen kündigte außerdem eine neue weltweite Vertriebsvereinbarung mit Microsoft Corp. an, durch die Bing zur Standardsuchmaschine für die gesamte Splashtop-Produktfamilie wird. Das neue Produkt, gepaart mit der Bing-Technologie, wird das Versprechen der Sofortsuche Millionen von Verbrauchern weltweit zugänglich machen.

Splashtop OS wurde für Leute entwickelt, die „im Internet leben“ und schnellen, zuverlässigen Zugriff auf ihre Lieblingsseiten und webbasierten Anwendungen sowie eine traditionelle Windows-basierte Desktop-Umgebung benötigen. Splashtop OS präsentiert nicht nur Bing als Standard-Websuchanbieter, sondern bietet auch eine einfache, aber vertraute Umgebung, die auf Chromium basiert, dem Open-Source-Projekt hinter dem Google Chrome-Browser.

"Wir sind Experten darin, Ihnen das zu liefern, was Sie wollen - und zwar schnell", sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop Inc. "Durch unsere Instant-on-Produkte der OEM-Marken haben wir bereits Millionen von PC-Benutzern auf die Geschwindigkeit von Splashtop aufmerksam gemacht. Mit unserem herunterladbaren Produkt wollen wir den Rest der Bevölkerung erreichen. Und jetzt werden wir zusammen mit Microsoft der Websuche etwas Schwung verleihen.

Im Gegensatz zu früheren Splashtop-Produkten, die mit einem Whitelabel versehen, vorinstalliert und auf zig Millionen von PCs großer OEMs wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo und LG vertrieben wurden, wird das neue Produkt die Marke Splashtop tragen und den Endbenutzern direkt als Download von der Website des Unternehmens zur Verfügung stehen. Das Splashtop-Betriebssystem ist optimiert: Es wird keine nativen Anwendungen außer dem Chromium-basierten Browser enthalten und es wird in wenigen Sekunden direkt mit einem von Bing betriebenen Suchfeld gestartet.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Splashtop, um unseren gemeinsamen Kunden einen einfachen Zugang zu den leistungsstarken Tools von Bing zu ermöglichen, die den Kunden helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen", sagte Jon Tinter, General Manager bei Bing. "Unsere beiden Unternehmen teilen eine Vision für sofort verfügbare, suchzentrierte Computererfahrungen. Wir sind der Meinung, dass Bing eine natürliche Ergänzung zum Splashtop-Betriebssystem ist, das den Benutzern die perfekte Möglichkeit bietet, schneller die Informationen zu finden, die sie benötigen, um komplexe Aufgaben zu erledigen und bessere Entscheidungen zu treffen".

Ein sofort einsetzbares, browserzentriertes Betriebssystem ermöglicht es den Benutzern, schnell zu den für sie wichtigen Inhalten zu gelangen. Benutzer können eine Schnellsuche durchführen, eine Adresse finden, E-Mails abrufen oder ihren Status auf Facebook oder Twitter aktualisieren, ohne dass sie in Windows booten und einen Webbrowser starten müssen. Im Gegensatz zu Googles Chrome OS, das voraussichtlich noch vor Ende des Jahres auf den Markt kommen wird, soll Splashtop OS Windows als primäres Desktop-Betriebssystem ergänzen - nicht ersetzen.

● Einfach — Sofortsuche, ein von Bing betriebenes Suchfeld vor dem Browser für schnellere Abfragen

● Praktisch — beinhaltet alle wichtigen Plug-ins, wie Adobe Flash, vorinstalliert, sodass nichts

● Intelligent — importiert automatisch wichtige Einstellungen wie Region, Sprache, Uhrzeit/Datum, Wi-Fi-Netzwerke



Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 40 Millionen PCs von führenden Herstellern wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of 2010 CES“ vom Laptop Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

