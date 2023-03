Linux Foundation ernennt Director of Taiwan Operations

Alex Lu mit Sitz in Taiwan wird Hersteller von Verbrauchergeräten und Linux-Entwickler zusammenbringen, um die Plattform für Computer der nächsten Generation weiterzuentwickeln

SAN FRANCISCO — 11. Mai 2010 — Die Linux Foundation (LF), die gemeinnützige Organisation, die sich der Beschleunigung des Wachstums von Linux verschrieben hat, gab heute bekannt, dass sie Alex Lu zu ihrem neuen Director of Taiwan Operations ernannt hat. Lu wird seine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Herstellern von Verbrauchergeräten in Taiwan nutzen, um die Zusammenarbeit bei strategischen Mobilinitiativen wie MeeGo voranzutreiben.

„Die globale Bewegung hin zum allgegenwärtigen mobilen Computing würde nicht stattfinden, wenn es die Menschen und Unternehmen in Taiwan nicht gäbe“, so Jim Zemlin, Executive Director der Linux Foundation. „Neuer Wettbewerbsdruck und sich erweiternde Marktchancen veranlassen taiwanesische Unternehmen dazu, Linux noch stärker einzusetzen, und es gibt niemanden, der von Natur aus besser geeignet ist, die Zusammenarbeit bei Linux in Taiwan zu erleichtern, als Alex Lu.“

Angesichts von Initiativen wie Android und MeeGo gehen Analystenschätzungen davon aus, dass Linux die am schnellsten wachsende Plattform für mobiles Computing ist – auf Telefonen, Laptops, MIDs, Infotainment-Geräten und mehr. Insbesondere Taiwan ist eine Tummelplatz für mobile und eingebettete Entwicklung, und es gibt eine Vielzahl von Unternehmen im Land, die heute ihre Beteiligung an der Linux-Entwicklungsgemeinschaft und Initiativen wie MeeGo verstärken. Lus Arbeit wird dazu beitragen, die Bemühungen zu konzentrieren und Linux auf PCs sowie für mobile und eingebettete Computer voranzubringen.

„Taiwan mag eine kleine Insel sein, aber es hat eine globale Schlagkraft, wenn es um die Herstellung von Computern und Elektronik geht“, sagt Alex Lu, Director of Taiwan Operations bei der Linux Foundation. „Es bietet eine großartige Gelegenheit, technisches Fachwissen und Marketingkraft zwischen der Linux-Entwicklungsgemeinschaft und taiwanesischen Unternehmen zu teilen. Ich freue mich darauf, diese wichtigen Interessenvertreter zusammenzubringen, um Linux voranzubringen.“

Lus Karriere umfasst acht Jahre bei Applied Materials und eine Rolle als Vicepresident of Finance bei der Monte Jade Science and Technology Association, einer gemeinnützigen Organisation, die sich der Verbindung von Hightech-Know-how aus der Bay-Region und Asien widmet. Lu ist außerdem Mitbegründer bei DeviceVM und schließt als Senior Vice President of Business Development weiterhin weltweite Verträge mit führenden OEMs (u. a. Acer, ASUS, Lenovo, LG und Sony) ab, die Linux auf Dutzenden Millionen Netbooks, Notebooks und Desktops führen. Lu erhielt seinen BS in Chemieingenieurwesen von der Universität Tunghai, Taiwan, und seinen MBA von der Drexel University.

