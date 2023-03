Linux Foundation ernennt Director of China Operations

Linux-Veteran Cliff Miller bringt Fachwissen über den asiatisch-pazifischen Markt mit, um eine Brücke zwischen Community und Branche in China zu schlagen.

SAN FRANCISCO — 11. Mai 2010 — Die Linux Foundation (LF), die gemeinnützige Organisation, die sich der Beschleunigung des Wachstums von Linux verschrieben hat, gab heute bekannt, dass sie Cliff Miller zu ihrem neuen Director of China Operations ernannt hat. Miller wird mit Unternehmen und Gemeindemitgliedern im Land zusammenarbeiten, um strategische Initiativen wie MeeGo voranzutreiben und die Zusammenarbeit mit exklusiven Veranstaltungen, Schulungsworkshops und technischen Arbeitsgruppen zu erleichtern.

„China stellt einen wichtigen Teil der Linux-Gemeinschaft dar“, so Jim Zemlin, Geschäftsführer der Linux Foundation. „Chinesische Unternehmen und Linux-Entwickler helfen beim Aufbau einiger der innovativsten Technologien von morgen und setzen Linux in Unternehmen im ganzen Land ein. Cliff wird dazu beitragen, Linux-Akteure in China zusammenzubringen, um die Arbeit an Linux zu beschleunigen.“

Eine aktuelle Studie von Springboard Research und Spiceworks ergab, dass die Akzeptanz von Linux-Servern in kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) im asiatisch-pazifischen Raum um 25 Prozent höher ist und schneller wächst als der weltweite Durchschnitt. Miller wird dazu beitragen, diese Dynamik zu nutzen und Interessenvertreter zusammenzubringen, um die Plattform in China voranzubringen.

„Bald wird es in China über eine Milliarde Menschen geben, die über Mobiltelefone, PCs und andere Geräte miteinander in Verbindung stehen“, meint Cliff Miller, Director of China bei der Linux Foundation. „Und welchen besseren Weg gibt es, ihre Erfahrungen schnell, zuverlässig und unterhaltsam zu machen, als Linux zu benutzen? Ich bin bestrebt, eine breitere Nutzung von Linux zu ermöglichen, indem ich das Geben und Nehmen unter chinesischen Entwicklern, Verbrauchern und Unternehmen fördere.“

Miller war 1992 Mitbegründer von TurboLinux und brachte in den 1990er Jahren kommerzielles Linux nach Japan und China. Im Jahr 2000 war er außerdem Mitbegründer von Mountain View Data, einem Unternehmen, das Linux-basierte Datenspeichersoftware und Server-Bereitstellungssoftware für das Unternehmen bereitstellte. Er war Director von Linux International und ist der Autor von „Die Linux-Revolution (Softbank Publishing 1999). Miller handelte einige der ersten kommerziellen Linux-Bundling-Deals der Branche aus, u. a. mit Dell, HP, IBM, NEC, Panasonic, Oracle und Sybase. Heute arbeitet Miller auch als Chief Strategy Officer bei DeviceVM.

