Japans zweitgrößter Mobilfunkanbieter KDDI migriert über 5.000 Kunden von GoToMyPC zu Splashtop Business
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
– KDDI hat sich für Splashtop entschieden, um GoToMyPC als Anbieter von Remote-Desktop-Zugriff zu ersetzen und hat über 5.000 Kunden auf Splashtop Business migriert –
San Jose, Kalifornien, 30. April 2018 — Die KDDI Corporation (Hauptsitz: Chiyoda, Tokio, Japan), Japans zweitgrößter Mobilfunkanbieter, hat kürzlich Splashtop als ihren neuen Fernzugriffsanbieter ausgewählt und über 5.000 GoToMyPC-Kunden zu Splashtop migriert. Die KDDI Corporation kündigte kürzlich ihren Kunden an, dass sie GoToMyPC nach drei Jahren nicht mehr anbieten und stattdessen Splashtop Business anbieten würden.
KDDI – mit mehr als 50 Millionen Abonnenten – bietet seinem weltweiten Kundenstamm mobile zellulare Dienste und ISP-Netzwerk- und Lösungsdienste an. Im Jahr 2013 begann KDDI damit, seinen Kunden GoToMyPC anzubieten, als Möglichkeit, auf Computer aus der Ferne zuzugreifen, ohne einen Server bauen, Hardware kaufen oder die Netzwerkrichtlinie ändern zu müssen. Nach Einholung von Kunden-Feedback und zusätzlicher Produktbewertung entschied sich KDDI jedoch Anfang 2017 für Splashtop Business, um GoToMyPC zu ersetzen.
Splashtop Business ist eine erstklassige Fernzugriffslösung, die dafür bekannt ist, dass sie in Bezug auf Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit branchenweit führend ist. Durch das Angebot von Splashtop Business hat KDDI seinen Kunden die Möglichkeit gegeben, von jedem anderen Gerät auf ihre Arbeitscomputer zuzugreifen – von überall auf der Welt, in Echtzeit, mit schnellen Verbindungen und in High-Definition-Qualit�ät und Ton. Splashtop ist auch für eine zuverlässige globale Infrastruktur bekannt, die leicht skalierbar ist. Aus diesem Grund bevorzugen Mobilfunkanbieter Splashtop, wenn sie nach einer Fernzugriffslösung für ihre Kunden suchen.
Die Aufnahme von Splashtop Business in das Produktangebot von KDDI hat dafür gesorgt, dass KDDI seinen Kunden zuverlässigen Fernzugriff bieten kann. KDDI hat seine früheren GoToMyPC-Kunden zu Splashtop migriert und wird Splashtop Business auch in Zukunft neuen Kunden anbieten.
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Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste geräteübergreifende Produktivitäts-, Support- und Kollaborationserlebnis. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSP, Computer, Mobilgeräte, Industrieanlagen und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 25 Millionen Benutzer nutzen heute Splashtop-Produkte, und Herstellungspartner wie Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten gebündelt. Erfahre mehr auf https://www.splashtop.com.