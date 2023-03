Japans größter Mobilfunkanbieter NTT DOCOMO verkauft über 10.000 Lizenzen von Splashtop Business weiter

Splashtop Business, eine Fernzugriffslösung, ist eine der meistverkauften Apps von NTT DOCOMO, seit NTT DOCOMO vor vier Jahren eine Partnerschaft mit Splashtop eingegangen ist.

San Jose, Kalifornien, 15. Mai 2018

Splashtop Inc. gab heute bekannt, dass NTT DOCOMO, Inc. (Hauptsitz: Chiyoda, Tokio, Japan), der größte Mobilfunkanbieter in Japan, kürzlich über 10.000 Splashtop Business-Abonnements weiterverkauft hat. NTT DOCOMO ging 2014 eine Partnerschaft mit Splashtop ein, um die Fernzugriffs-App in ihr Angebot an Geschäfts-Apps aufzunehmen.

NTT DOCOMO ist Japans größter Mobilfunkanbieter mit mehr als 75 Millionen Abonnenten. Neben der Bereitstellung von Telekommunikations- und Internetlösungen für Privatnutzer und Unternehmen bietet NTT DOCOMO auch viele Geschäftslösungen und Apps wie SMS-Übertragung, Dateispeicherung/-austausch und Webkonferenzen. 2014 ging NTT DOCOMO eine Partnerschaft mit Splashtop ein, um die preisgekrönte Fernzugriffslösung von Splashtop den Kunden von NTT DOCOMO zur Verfügung zu stellen. Seit die Splashtop Business App über NTT DOCOMO verfügbar gemacht wurde, wurden mehr als 10.000 Lizenzen verkauft und sie ist zu einer der meistverkauften Geschäfts-Apps von NTT DOCOMO geworden.

Splashtop Business ist eine leistungsstarke Fernzugriffslösung, die es Benutzern ermöglicht, von überall, zu jeder Zeit, von jedem Gerät aus auf ihre Computer zuzugreifen. Splashtop wurde von NTT DOCOMO aufgrund seiner zuverlässigen, sicheren und schnellen Engine, die HD-Sitzungen in Echtzeit bereitstellt, ausgewählt, um eine Fernzugriffsanwendung bereitzustellen. Splashtop verfügt auch über eine zuverlässige globale Infrastruktur, die leicht skalierbar ist, weshalb Mobilfunkanbieter auf der ganzen Welt Splashtop bevorzugen, wenn sie sich für eine Fernzugriffslösung entscheiden. Durch die Aufnahme von Splashtop Business in ihre Produkt- und Dienstleistungsliste hat NTT DOCOMO seinem großen Kundenstamm in Japan erstklassigen Remote-Desktop-Zugriff geboten.